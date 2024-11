CEO Tiktok dò hỏi tỉ phú Elon Musk về định hướng chính sách của ông Trump

Theo báo The Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin, ông Chu đã nhiều lần liên lạc với tỉ phú Elon Musk - chủ sở hữu của nền tảng xã hội X để hỏi về chính quyền mới và các chính sách công nghệ tiềm năng của Tổng thống đắc cử Trump. Song, cả hai vị doanh nhân được cho là chưa thảo luận phương án cụ thể để duy trì hoạt động của TikTok tại Mỹ.

CEO TikTok Chu Thụ Tư ẢNH: REUTERS

Công ty ByteDance sở hữu TikTok hiện nộp đơn kiện lên tòa án liên bang Mỹ, tìm cách chặn luật do Tổng thống Joe Biden ký về việc cấm hoặc buộc công ty phải bán lại ứng dụng chia sẻ video này để cắt đứt liên quan Trung Quốc.

Đơn kiện cho rằng luật vi hiến về nhiều vấn đề, bao gồm việc bảo vệ tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Luật này giải quyết những lo ngại về an ninh liên quan việc chính phủ Trung Quốc có thể truy cập vào thông tin người dùng Mỹ, theo New York Post. Hạn chót cho ByteDance là 19.1.2025, một ngày trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ.

Theo tờ The Wall Street Journal, các giám đốc điều hành của ByteDance cũng đã liên hệ với nhóm của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.



Tổng thống đắc cử Donald Trump không thắng đậm như từng tuyên bố

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm TikTok tại Mỹ vào năm 2020, nhưng không thành công. Ông Trump đã thay đổi lập trường của mình vào tháng 6 khi bắt đầu sử dụng mạng xã hội này. Phát biểu trong một video trên nền tảng Truth Social, ông Trump nói: "Những ai muốn cứu TikTok ở Mỹ, hãy bỏ phiếu cho Trump. Chúng tôi không làm gì với TikTok cả".

Ông Trump cũng từng chia sẻ trên Tiktok rằng: "Tôi sẽ cứu TikTok". Tờ Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên cho hay Tổng thống đắc cử Trump có kế hoạch dừng lệnh cấm khi ông nhậm chức.

TikTok và phía ông Trump chưa đưa ra bình luận về các thông tin mới trên.