CEO Trần Quốc Khánh: 'Dám bắt đầu đôi khi đã là một sự khác biệt'

Con đường đi đến "tự do" của mỗi người là khác biệt, nhưng hành trang cần chuẩn bị cho hành trình ấy luôn có chữ "dám" cùng một kế hoạch dự phòng và lá chắn tài chính vững vàng. Từ sự thấu hiểu đó, Chubb Life Việt Nam - thành viên của Chubb - Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới - đang tích cực lan tỏa thông điệp "Bảo hiểm có Chubb lo - Dám sống đời tự do", như lời cam kết luôn mang đến nền tảng bảo vệ vững chắc để tiếp thêm năng lượng tự tin cho mỗi cá nhân, dám vượt qua những giới hạn thông thường, phát triển giá trị và làm chủ năng lực tài chính cá nhân, tận hưởng một đời tự do đáng sống.

Với những trải nghiệm quý giá từ hành trình khởi nghiệp, CEO Quốc Khánh có thể xem là một hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần "dám sống đời tự do", cùng góc nhìn đầy mới mẻ về "tự do tài chính".

Dám lựa chọn và dám dấn thân

Trần Quốc Khánh từng là một Biên tập viên, MC quen thuộc với khán giả qua nhiều talkshow về tài chính - khởi nghiệp ấn tượng như "Đồng tiền thông minh", "Tôi và Việt Nam". Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học La Salle (Mỹ), khi về nước, anh lại chọn truyền hình làm điểm khởi đầu khi tìm thấy niềm đam mê trong sáng tạo nội dung. Cũng chính vì đam mê này mà sau đó anh tiếp tục rẽ hướng khởi nghiệp, gầy dựng nên KAT Media, dù đạt không ít thành công trên sóng truyền hình cùng nhiều lời mời làm việc hấp dẫn. "Với tôi, chuyện này cũng diễn ra một cách tự nhiên, bởi thu nhập không phải là tất cả. Nếu không thật sự chạm đúng đam mê và làm điều mình muốn, thì làm gì cũng sẽ luôn cảm giác chưa trọn vẹn và viên mãn. Khởi nghiệp cũng là cách để tôi được tự do, tự chủ trong đam mê sáng tạo nội dung".

Với "vốn liếng" là những kiến thức chuyên ngành từ các chương trình truyền hình về kinh tế - tài chính, Quốc Khánh hiểu rõ: không có con đường nào chỉ trải đầy hoa hồng. Có thời điểm anh phải giải tán đội ngũ, gầy dựng lại từ đầu, nhưng với anh, đó chỉ như giai đoạn "ngủ đông" tạm thời, là thử thách cho sự bền chí.

Thành công và tự do không chỉ là con số trong tài khoản

Khi được hỏi liệu có xem là bản thân đã đạt được thành công với con đường mình đã kiên định lựa chọn không, Quốc Khánh chia sẻ: "Chưa dám nói đến thành công, nhưng điều khiến tôi cảm thấy hài lòng ở hiện tại là đang từng bước được sống đời tự do, cả về tâm thức lẫn tài chính.

Trước đây, tôi hay nghĩ tự do là muốn làm gì thì làm. Giờ khi đã có nhiều trải nghiệm, tôi hiểu được tự do mang nhiều tầng nghĩa hơn thế. Đó không nhất thiết là làm một công việc tự do, miễn công việc đó có sự tự chủ, không quá phụ thuộc vào người khác hoặc tâm trí không bị gò bó trong khuôn khổ định sẵn. Được toàn tâm toàn ý phát triển theo hướng mình muốn thì "tài chính" sẽ tự nhiên mà đến".

Quốc Khánh cho rằng cốt lõi của "tự do tài chính" nằm ở hai chữ "tự do" chứ không phải là "tài chính". "Khi có số tiền "khổng lồ" trong tài khoản, nhưng vẫn luôn bị đồng tiền chi phối, như thế không thể gọi là tự do. Đầu tiên, ta cần xác định ước muốn và nhu cầu thật sự của mình. Khi biết đủ sẽ thấy đủ. Vậy là đã phần nào "sống đời tự do" một cách độc lập, tự chủ, đủ khả năng cả về sức khỏe tài chính lẫn sức khỏe tinh thần để nuôi dưỡng đam mê, dám làm và dám trải nghiệm từng ngày".

Dám bắt đầu đôi khi đã là một sự khác biệt

Cũng đi từ quan điểm khác biệt ấy, Quốc Khánh cho rằng một trạng thái tự do tài chính thật sự là khi mỗi người chuẩn bị được khả năng tài chính tối thiểu để đáp ứng nhu cầu vật chất tối đa, biết cách kiểm soát cho một cuộc sống mơ ước và hạnh phúc lâu dài. Và việc đạt tới trạng thái đó là hành trình tích tụ của những trải nghiệm, của những chữ "dám".

"Tương tự xây một ngôi nhà, "dám" cũng cần đặt từ những viên gạch đầu tiên. Chẳng hạn khi muốn sống đời tự do, phải dám hành động từ những việc nhỏ đã. Đôi khi dám bắt đầu đã là một sự khác biệt, mang đến điều mới mẻ cho cuộc sống của mình rồi".

Một điều quan trọng nữa, theo Quốc Khánh, cơ sở để "dám" còn là bản thân biết rõ khả năng của mình, không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Không những thế, để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro, mỗi cá nhân trên hành trình trải nghiệm sống luôn cần có những kế hoạch dự phòng, bao gồm cả những giải pháp bảo vệ tài chính hiệu quả và phù hợp. Có như thế, ta mới có đủ tự tin để dám sống một cuộc đời tự do mơ ước.