CFEI®: Người làm tài chính giúp khách hiểu quyết định của mình, không chỉ bán sản phẩm

Lễ ký kết hợp tác giữa BizUni và Hội đồng Giáo dục tài chính Hoa Kỳ (NFEC) để triển khai chương trình CFEI® tại Việt Nam

CFEI® là viết tắt của Certified Financial Education Instructor®. BizUni triển khai chương trình tại Việt Nam. NFEC cấp chứng chỉ cho người hoàn thành và đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Đóng học phí không có nghĩa là đã có chứng chỉ.

Sản phẩm ngày càng nhiều, quyết định ngày càng nhanh. Vay làm trên ứng dụng, chứng chỉ quỹ mua trên điện thoại. Người làm ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, quỹ và quản lý tài sản thường vững chuyên môn. Khoảng trống là khách đã hiểu việc mình chọn hay chưa.

Khách ký chưa chắc đã hiểu

Một khoản vay không chỉ là lãi suất. Nó lấy của gia đình một khoản mỗi tháng, trong nhiều năm. Có tháng bệnh, có tháng con nhập học, khoản ấy vẫn còn. Hợp đồng bảo hiểm không chỉ là quyền lợi, vì phí cũng là tiền trong thu nhập. Khuyến nghị mua cổ phiếu không chỉ là mã nào có thể tăng. Người mua còn cần biết, nếu giá giảm 30% thì mình có chịu được không.

Nói đúng về sản phẩm là một chuyện. Giúp khách thấy sản phẩm ấy nằm ở đâu trong đời sống của họ là chuyện khác. Khách hiểu thì còn ở lại khi thị trường giảm, khi đến kỳ phí năm thứ ba, khi khoản vay chưa trả xong. Khách ký chỉ vì nghe lời thì lúc trục trặc dễ mất niềm tin.

Hai lớp năng lực

Người làm mười, hai mươi năm thường vững một mảng, nhưng biết sâu chưa chắc nói được cho người không làm nghề hiểu. Lớp thứ nhất là bức tranh đủ rộng: thu nhập, chi tiêu, tiền để dành, nợ, bảo hiểm, đầu tư, lúc về già. Sản phẩm chỉ là một mảnh. Lớp thứ hai không chỉ là nói hay. Đó là phương pháp: người nghe đang biết đến đâu, bắt đầu từ đâu, ví dụ nào sát. Nói xong, phải biết họ hiểu thật, chứ không chỉ gật. Khó hơn là nói để họ tự quyết, không nói để họ phụ thuộc vào người tư vấn.

"Biết tài chính là nền tảng, nhưng biết cách giúp người khác hiểu tài chính mới là một năng lực khác", ông Lâm Minh Chánh, Nhà sáng lập và Chủ tịch BizUni, nhận định.

Có năng lực rồi, vì sao còn cần chính danh

Giỏi thật mà người ngoài không biết mình giỏi cái gì, thì cũng thiệt. Có danh mà không có nghề, thì không bền. CFEI® không phải thêm một khóa cho đủ hồ sơ. Khi hoàn thành và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của NFEC, người học được dùng danh xưng CFEI®, Chuyên gia Giáo dục Tài chính được NFEC Hoa Kỳ chứng nhận. Danh xưng để năng lực được nhận ra, không thay cho năng lực.

"Năng lực mà thiếu chính danh thì thiệt thòi; chính danh mà thiếu năng lực thì không bền".

Mẫu chứng chỉ CFEI®, chuyên gia Giáo dục tài chính do NFEC cấp cho người hoàn thành và đáp ứng đầy đủ yêu cầu

Với cả đội ngũ, không chỉ một người

Với một tổ chức, giá trị không dừng ở từng người. Nhân viên tuyến đầu chuyển từ giới thiệu đúng sản phẩm sang giúp khách thấy khoản ấy nằm ở đâu trong nhà mình. Khi người quản lý và người đào tạo cùng một khung kiến thức và một phương pháp, cách giải thích của cả đội nhất quán hơn. Khách hiểu điều mình chọn thì quan hệ được xây trên sự hiểu biết, không chỉ trên một giao dịch. Đây không phải lời hứa về doanh số.

Không phải đổi nghề

Người làm ngân hàng không cần thành giảng viên. Họ giải thích thêm khoản vay mỗi tháng lấy bao nhiêu, trong bao lâu, còn tiền cho việc khác không. Người làm bảo hiểm không cần rời ngành. Họ đặt hợp đồng vào rủi ro nhà ấy đang lo. Người làm chứng khoán không cần bỏ nghề để đi dạy. Họ giúp khách hiểu mức rủi ro ấy hợp hoặc không hợp. Với người đã làm nhiều năm, đây là cách hệ thống hóa kinh nghiệm đã có, để đào tạo đội ngũ hoặc chia sẻ.

CFEI® là danh xưng dành cho người hoàn thành và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của NFEC

Một lộ trình, hai chương trình, hướng đến một chứng chỉ CFEI®

Lộ trình gồm hai chương trình, vì mỗi chương trình giải một lớp năng lực. Chương trình thứ nhất là Nền tảng tài chính & Đầu tư do BizUni phát triển, sát thị trường Việt Nam. Không có phần này, người học ra dễ nói sản phẩm, không nói đời sống. Chương trình thứ hai là chương trình CFEI® của NFEC, được Việt hóa theo quy trình NFEC phê duyệt, tập trung vào cách giúp người khác hiểu.

BizUni là đối tác độc quyền triển khai CFEI® của NFEC tại Việt Nam, giai đoạn 2026 - 2036. Chương trình bắt đầu ngày 10.10.2026. Ông Lâm Minh Chánh đã hoàn thành CFEI® và được NFEC vinh danh là Chuyên gia Giáo dục tài chính quốc tế của năm 2026. Ông nói: "Giá trị của CFEI® không chỉ nằm ở danh xưng CFEI® thêm sau tên một người, mà ở người ấy hiểu tài chính đủ sâu, biết giúp người khác hiểu, và có danh xưng để năng lực ấy được nhận ra".

Với người làm nghề, đó là một bước nâng việc đang làm. Với tổ chức tài chính, đó là cách nâng chất lượng cuộc trao đổi của cả đội.