Cha của song sinh Việt kiều giành HCV SEA Games 32: 'Các con ngã, tôi rất đau'

Chiều 7.5, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính trước đội tuyển nữ Philippines với tỷ số 21-16 ở trận chung kết, qua đó giành tấm HCV SEA Games ở nội dung 3x3. Đây là tấm HCV đầu tiên mà bóng rổ Việt Nam đạt được tại một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trong chiến tích của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam, có thể nói, cặp chị em song sinh Việt kiều Trương Thảo My và Trương Thảo Vy là 2 nhân vật chính. My và Vy đã chơi rất xuất sắc và để lại ấn tượng đậm nét với những cú ném xa chính xác để mang về nhiều điểm số quý giá cho đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam.

Ông Mẫn ôm 2 con DƯ NGHI THẠO

Ông Trương Quốc Mẫn DƯ NGHI THẠO

Trương Thảo Vy (14) chơi quyết liệt, không ngại tranh chấp THU BỒN

Trương Thảo My (11) trong một pha lên rổ THU BỒN

My, Vy có khuôn mặt xinh xắn, nụ cười dễ mến nhưng lại không khác gì những "chiến binh" khi ra sân. Chị em song sinh Việt kiều có lối chơi rất máu lửa, không ngại tranh chấp với đối phương một cách quyết liệt. Người xem không ít lần thấy My hoặc Vy đập tay thật mạnh xuống sàn vì tiếc nuối mỗi khi bỏ qua một cơ hội ghi điểm. Có những lúc, My và Vy bị đối thủ lấn và phải ngã sõng soài.

Ngồi ngay trên sân xem 2 con gái thi đấu, ông Trương Mẫn (cha của Thảo My và Thảo Vy) không khỏi sốt ruột. Ông Mẫn bày tỏ: "Là một người cha, khi thấy con gái của mình chấn thương, bị ngã trong sân hoặc phải ngồi chườm đá sau trận, tôi thực sự cảm thấy rất lo lắng, đau khổ lắm chứ".

Một tình huống Thảo Vy bị đối thủ đẩy ngã và các đồng đội phải kéo dậy THU BỒN

Tuy nhiên, ông Mẫn cũng cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến 2 con gái bước lên đỉnh vinh quang. "Đại diện cho Việt Nam thi đấu và giành HCV, tôi thực sự rất hãnh diện cho 2 con. Tôi không có lời gì để diễn tả cảm xúc vào lúc này nữa, chỉ thấy rất vui. Năm ngoái, ở SEA Games 31 thì bị hụt, còn năm nay các con đã làm được rồi", ông Mẫn chia sẻ.

Chị em Trương Thảo My, Trương Thảo Vy sinh năm 2001, tại Texas (Mỹ). Cặp song sinh này có bố và mẹ đều là người Việt Nam, nhưng sinh sống và làm việc tại Mỹ. Ngoài ra, Thảo My và Thảo Vy còn có em trai tên Jonathan Truong.

Trương Thảo My (11) THU BỒN

Pha ghi điểm cuối cùng trong trận đấu thuộc về Trương Thảo Vy (áo trắng) THU BỒN

Trương Thảo Vy nhiều lần khóc sau khi giành chiến thắng ở chung kết THU BỒN

Các cú ném xa là thế mạnh của cặp chị em song sinh Việt kiều. Thảo My và Thảo My rất ít khi bỏ lỡ cơ hội từ các pha ném phạt THU BỒN