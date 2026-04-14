Cha đẻ bếp không khói Hoàng Cầm được đề nghị truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 14.4, Bộ Quốc phòng đăng công khai danh sách 9 tập thể và 19 cá nhân được các đơn vị đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân thời kỳ kháng chiến, danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Cha đẻ bếp không khói Hoàng Cầm được đề nghị truy tặng Anh hùng LLVT nhân dân ẢNH: TƯ LIỆU

Trong đó, có 3 tập thể, 5 cá nhân được đề nghị phong tặng và 14 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến.

Trong danh sách 14 cá nhân được đề nghị truy tặng có đại úy Hoàng Cầm, nguyên Tiểu đội trưởng Nuôi quân, Đội phẫu thuật, Sư đoàn 308 (nay thuộc Quân đoàn 12). Ông là cha đẻ bếp không khói huyền thoại của Quân đội nhân dân Việt Nam.



Đại úy Hoàng Cầm (1916 - 1996), tên thật là Đỗ Văn Cầm, quê Nam Định. Ông nhập ngũ năm 1947, được phân công làm tổ trưởng nuôi quân. Trong chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952), trước nhiệm vụ phải làm ra một kiểu bếp có thể nấu nướng vào cả ban ngày lẫn ban đêm mà không sợ máy bay địch phát hiện, ông đã sáng tạo ra loại bếp "có một không hai" nhờ nhìn thấy làn khói lượn lờ quanh mái bếp nhà dân.

Người dân tham quan căn bếp Hoàng Cầm của Ban Tham mưu chiến dịch Điện Biên Phủ ẢNH: ĐÌNH HUY

Tháng 10.1952, đơn vị đã quyết định lấy tên người chiến sĩ sáng tạo ra chiếc bếp ấy để đặt tên bếp Hoàng Cầm. Cũng từ ấy, bếp Hoàng Cầm dần trở nên thân thuộc với bộ đội qua từng chiến dịch kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Với thành tích xuất sắc này, ông được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, được báo công với Bác Hồ tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ngày 1.5.1952, tại xã Kim Bình, H.Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Cũng tại đại hội này, ông vinh dự được Bác Hồ tặng một chiếc đồng hồ đeo tay.

Ngoài ra, ông cũng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì và nhiều bằng khen của các cấp sau kháng chiến chống Mỹ. Ông qua đời lúc 80 tuổi, sau đó được truy thăng quân hàm đại úy.

Bếp Hoàng Cầm được quân đội sử dụng trong thời bình ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngoài đại úy Hoàng Cầm, 13 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân còn lại gồm: ông Võ Trung Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; liệt sĩ Nguyễn Công Mẹo, nguyên Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 16 Đặc công; ông Lâm Kiên Trì, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang); liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh, nguyên Chính trị viên, Đại đội địa phương quân, Quân khu 9; trung tá Trần Xanh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 236, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); thiếu tá Nguyễn Văn Thân, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 63, Quân chủng PK-KQ; trung tá Trần Mạnh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 921, Quân chủng PK-KQ; liệt sĩ Trần Nhợ (Ba Nhợ), nguyên thủy thủ Trưởng tàu C41, Quân chủng Hải quân; liệt sĩ Nguyễn Tương, nguyên Chính trị viên tàu C235, Quân chủng Hải quân; liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lương, nguyên Chính trị viên tàu 165, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân; liệt sĩ Huỳnh Oai (Huỳnh Thế), nguyên Phân đội trưởng Phân đội 1, Quân chủng Hải quân; liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Quân đoàn 2; bà Huỳnh Thị Sáu (Sáu Ngẫu), nguyên Giao liên xã An Thạnh (nay là P.Thuận An, TP.HCM).

3 tập thể, 5 cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân gồm: Văn phòng Khu ủy Sài Gòn - Gia Định; Phân đội Đặc công trực thuộc C250, Ban Quân sự miền Đông; Nhà máy A34, Quân chủng PK-KQ.

Ông Lê Văn Thọ, nguyên Tiểu đội phó Đặc công, Quân khu 5; trung sĩ Nguyễn Thanh Tân, nguyên Trắc thủ góc tà, Quân chủng PK-KQ; đại úy Nguyễn Văn Tích, nguyên Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 263, Quân chủng PK-KQ; thiếu úy Trần Văn Năm, nguyên Phi công; trung úy Huỳnh Văn Tiến (Mười Tiến), nguyên Chính trị viên phó tàu C121, Quân chủng Hải quân.

6 tập thể được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới gồm: Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; Học viện Quốc phòng; Học viện Kỹ thuật quân sự; Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; LLVT TP.Hải Phòng, Quân khu 3; Khoa Tiết niệu trên, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian lấy ý kiến các tổ chức cá nhân được đề nghị phong tặng, truy tặng từ ngày 14 - 23.4.2026.



