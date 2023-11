'Cha đẻ' ChatGPT bị sa thải và tương lai AI

Quyết định gây sốc

Công ty OpenAI ngày 17.11 (giờ Mỹ) thông báo Tổng giám đốc (CEO) Sam Altman sẽ rời khỏi ban giám đốc và chức vụ CEO. Giám đốc công nghệ Mira Murati sẽ tạm thời thay vị trí của ông Altman với hiệu lực ngay tức thì.

Ông Sam Altman thảo luận tại Đại học Tel Aviv (Israel) hồi tháng 6 Reuters

Theo trang tin Semafor, dù là đồng sáng lập và là CEO của OpenAI nhưng ông Altman không giữ cổ phần nào trong công ty, do đó có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Nhà đồng sáng lập Greg Brockman cũng bị loại khỏi hội đồng quản trị và sau đó quyết định từ chức.

Việc ông Altman bị sa thải gây chấn động ngành công nghệ bởi ông là người đồng sáng lập OpenAI và đóng vai trò trực tiếp trong việc phát triển ChatGPT, qua đó được ví như "cha đẻ" của sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty. Theo lời ông Altman, ChatGPT hiện có 100 triệu người sử dụng mỗi tuần. Forbes đưa tin nhiều nhà đầu tư không được thông báo trước về quyết định, trong khi Microsoft, đã cam kết đầu tư 10 tỉ USD vào OpenAI, cũng chỉ hay tin trước vài phút, theo trang Axios.

Hiện chưa rõ việc ông Altman bị sa thải do có sự khác biệt trong định hướng phát triển AI với công ty hay vì các diễn biến kiểm soát AI gần đây của nhà chức trách. Trong thông báo, OpenAI nói công ty đã đánh giá và kết luận rằng ông Altman "không thẳng thắn trong giao tiếp với ban giám đốc, gây cản trở năng lực thực hiện các trách nhiệm của ông". Trong một cuộc họp khẩn nội bộ sau đó, bà Murati trấn an nhân viên của OpenAI và nói rằng mối hợp tác của công ty với Microsoft vẫn ổn định, theo Reuters.

Chưa cần quản lý chặt AI?

Từ khi ChatGPT được giới thiệu vào cuối năm ngoái với những tính năng làm kinh ngạc toàn cầu, nhiều lo ngại cũng xuất hiện về việc các phần mềm AI đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ, kích thích sự gian lận trong giáo dục hay nguy cơ can thiệp bầu cử... Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước ký một lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang đặt ra những tiêu chuẩn an toàn mới cho các hệ thống AI trong khi giới lãnh đạo chính trị và công nghệ cũng thảo luận cách ứng phó với nguy cơ của AI tại hội nghị ở Anh gần đây.

Theo phân tích và dự báo của Economist Intelligence Unit (EIU) - bộ phận nghiên cứu và phân tích kinh tế nhóm tạp chí The Economist, khi AI càng phát triển thì các nỗ lực quản lý cũng tăng theo. Tuy nhiên, mỗi quốc gia đều mong muốn có bộ quy định riêng, do đó có thể dẫn đến sự phân mảnh và khu vực hóa của các quy định. Trong báo cáo State of AI 2023, nhà đầu tư Nathan Benaich của Công ty Air Street Capital (Anh) cho biết giữa lúc thiếu sự đồng thuận toàn cầu về hướng đi của quy định, các nhà phát triển hệ thống AI tiên tiến đã đẩy mạnh việc định hình quy chuẩn bằng cách đề xuất các mô hình quy định của riêng họ.

Tuy nhiên, trong một sự kiện ngày 16.11, ông Altman cho rằng việc quản lý chặt chẽ vào thời điểm này hoặc vài thế hệ tới là chưa cần thiết. "Vào một lúc nào đó khi mô hình có thể làm ra năng suất tương đương nguyên một công ty, cả một đất nước rồi cả thế giới, có lẽ khi đó chúng ta sẽ muốn một sự giám sát tập thể", ông Altman nói. Các nhà phân tích khác dự báo sự ra đi của ông Altman sẽ không làm ảnh hưởng đến mức độ phổ biến của AI thế hệ mới hoặc lợi thế cạnh tranh của OpenAI hay Microsoft.