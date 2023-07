'Cha đẻ' của cộng đồng 'Flex đến hơi thở cuối cùng' là ai?

Truyền động lực, năng lượng tích cực đến mọi người

Những ngày vừa qua, "Flex đến hơi thở cuối cùng" trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng khi thu hút hơn 1,2 triệu thành viên. Các bài viết đăng tải trên cộng đồng này thu hút lượng tương tác khổng lồ với hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn lượt yêu thích, bình luận, chia sẻ.

Trong vô vàn thành viên ấy, có cả những người nổi tiếng như: hoa hậu Lương Thùy Linh, ca sĩ Hoàng Dũng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm… cũng "bắt trend", đăng bài trong nhóm này và tạo nên sự phấn khích cho dân mạng.

Đặng Hữu Thịnh là người tạo ra nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" thu hút hơn 1,2 triệu thành viên trên Facebook PHONG LINH

Người làm cho mạng xã hội "điên đảo" chính là Đặng Hữu Thịnh (29 tuổi), quê ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thịnh kể vào 4 năm trước đã từng có ý định tạo ra "hội thích khoe" trên Facebook. "Dù có ý tưởng nhưng mình cảm thấy thời điểm đó không phù hợp. Vì lúc đó lo sẽ vô tình tạo sự phản cảm, khó chịu với mọi người nên mình "nuôi" ý tưởng ấy suốt thời gian qua", Thịnh nói.

Thịnh tiếp tục: "Thời gian gần đây, khi lướt TikTok, Facebook, Instagram, mình thấy nhiều bạn trẻ có khoe về bằng cấp, nhà cửa, mối quan hệ… một cách bình thường. Vả lại, qua quan sát mình biết được nhiều người trẻ Việt Nam rất tài giỏi nhưng chưa có nơi để họ có thể thoải mái chia sẻ những thành tích đạt được. Và bất giác mình nghĩ đến ý tưởng của 4 năm trước nên cho rằng đây là thời điểm "thiên thời địa lợi nhân hòa" để lập nhóm".

"Flex đến hơi thở cuối cùng" thu hút dân mạng suốt những ngày vừa qua PHONG LINH

Mục đích lập nhóm, theo Thịnh là để truyền động lực, năng lượng tích cực đến với mọi người. "Bất kỳ ai khi vào nhóm, đọc được bài viết có nội dung "khoe" của thành viên khác sẽ cảm nhận được năng lượng lạc quan, có sự phấn chấn, từ đó có động lực để thúc đẩy sự nỗ lực, cố gắng của bản thân trong cuộc sống, học tập. Ngoài ra, cộng đồng này (tức nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" – PV) đáp ứng được nhu cầu của người trẻ là muốn khoe và được sự công nhận của người khác. Một điều nữa, là tạo nên không khí vui vẻ với đa dạng chủ đề để mọi người chia sẻ thành tích của bản thân".

Nói về cái tên nhóm, Thịnh giải thích: "Flex là từ lóng trong tiếng Anh, mang nghĩa khoe khoang quá mức, gây khó chịu. Flex được biết đến nhiều hơn nhờ giới rapper. Mình có cảm hứng với "Flex" nên chọn nó vào tên nhóm. Còn "đến hơi thở cuối cùng" là vì muốn cộng đồng này phát triển mãi, chứ không phải "sớm nở tối tàn" tồn tại trong một giai đoạn ngắn".

Đặng Hữu Thịnh cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc khi cộng đồng "flex" đã và đang được sự đón nhận, ủng hộ của dân mạng PHONG LINH

"Cha đẻ" cộng đồng flex sẽ là flex gì?

Thịnh chia sẻ rằng rất vui khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng mạng. "Cảm giác mình rất hạnh phúc khi trong nhóm có khá đông giới nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng tham gia làm thành viên", Thịnh nói.

Người viết thắc mắc: "Là người tạo ra nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" với hàng triệu thành viên, vậy bạn sẽ khoe gì?", Thịnh cười: "Sau khi tìm hiểu những số liệu trong ngành quảng cáo truyền thông mạng xã hội thì có lẽ sẽ tự khoe rằng mình là người sáng lập và sở hữu nhóm số 1 Việt Nam về tốc độ phát triển. Khi chỉ 1 tuần lên đến 1 triệu thành viên. Thật sự bất ngờ về việc nhóm tăng trưởng quá nhanh như vậy".

Thịnh còn cho biết khoảng một tuần nay, nhóm phát triển với tốc độ chóng mặt. Chính vì thế, chàng trai đã tuyển thêm thành viên để quản lý nhóm.

"Công việc hiện tại của nhóm quản trị viên khá bận khi hàng ngày tiếp nhận rất nhiều bài viết. Vì nhóm đã và đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng nên mình phải kiểm soát nội dung tốt hơn. Bài viết đúng tiêu chí thì mới được phê duyệt. Ngoài ra, mình cũng kiểm soát từng câu chữ, hình ảnh một cách chặt chẽ hơn. Những nội dung tiêu cực, phản cảm sẽ không được duyệt", Thịnh cho biết.

Thịnh mong cộng đồng "Flex đến hơi thở cuối cùng" sẽ truyền động lực, năng lượng tích cực đến với mọi người, nhất là giới trẻ

PHONG LINH

Cũng theo chia sẻ của "cha đẻ" nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng", sau khi nhóm tạo nên "cơn sốt" trên Facebook, Thịnh đã nhận được rất nhiều lời ngỏ muốn mua lại nhóm này. "Nhưng mình không trả lời. Vì mình muốn giữ "đứa con tinh thần" này, muốn lan tỏa những thông điệp tích cực cho cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ", Thịnh chia sẻ.

Có một thông tin mà ít người biết, Thịnh cũng là người sáng lập ra nhiều cộng đồng nổi tiếng trên Facebook, quen thuộc với giới học sinh, sinh viên, người trẻ như: Why So Serious (2,5 triệu lượt thích, 3,2 triệu người theo dõi), Trường người ta (2,4 triệu lượt thích, 3,3 triệu người theo dõi) hay đồng sáng lập fanpage Kaito Kid, địa chỉ dự đoán đề thi tốt nghiệp THPT thu hút hơn 1 triệu lượt thích và 1,3 triệu người theo dõi…

"Sở dĩ mình thích tạo những fanpage, hội, nhóm vì khi mình đọc được những bài viết vui, hay, thú vị, thì cũng muốn lan tỏa cho người khác. Và rồi từ năm 2014 mình quyết định theo đuổi lĩnh vực truyền thông mạng xã hội", Thịnh nói.

Thịnh kể thêm, để có được những thành công bước đầu như hiện tại, đã từng trải qua không ít khó khăn, chật vật. Có thời điểm chàng trai này mất hết những fanpage, hội, nhóm mà bản thân tạo ra. "Nhưng dần dà, chính những khó khăn cho mình kinh nghiệm để quản lý các fanpe, hội, nhóm tốt hơn, an toàn hơn", Thịnh nói.

Với những người trẻ đang có niềm đam mê và định hướng làm truyền thông mạng xã hội, Thịnh chia sẻ kinh nghiệm: "Để có cơ hội thành công nhiều hơn, hãy tạo ra những nội dung "sạch", những nội dung truyền được năng lượng tích cực, thông điệp ý nghĩa, nhân văn. Đó là cách để những fanpage, hội, nhóm khi ra đời sẽ được mọi người đón nhận. Khi mình trao đi những điều ý nghĩa thì mình sẽ được nhận lại sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Ngoài ra, cần có sự kiên trì và đam mê".

Theo Thịnh, "Flex đến hơi thở cuối cùng" là dự án thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại. "Vì có thể trong tương lai, mình sẽ làm một cộng đồng với chủ đề khác và biết đâu đó mình sẽ làm tốt hơn. Mình có ước mơ là tạo ra nhiều hơn nữa những sản phẩm (các fanpage, hội, nhóm – PV) tốt cho mọi người", Thịnh nói.