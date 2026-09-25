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    Kinh tếChính sách - Phát triển

    Cha mẹ còn trong độ tuổi lao động có được đăng ký người phụ thuộc không?

    An Yến
    An Yến
    Người nộp thuế có thể đăng ký người phụ thuộc là cha, mẹ khi phù hợp các điều kiện quy định.

    Mới đây, Cục Thuế đã có đơn trả lời phản ánh vướng mắc của một người nộp thuế qua cổng Dịch vụ công về giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khi tính thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, Cục Thuế trích dẫn quy định về giảm trừ gia cảnh tại luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025, bao gồm quy định liệt kê người phụ thuộc gồm những đối tượng nào; căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.

    Cha mẹ còn trong độ tuổi lao động có được đăng ký người phụ thuộc không? - Ảnh 1.

    Cha mẹ còn trong độ tuổi lao động có được đăng ký người phụ thuộc nếu đáp ứng đủ điều kiện

    ẢNH: TNO

    Trong đó, cha, mẹ (gồm cha mẹ để, cha mẹ nuôi, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế...) là người phụ thuộc nhưng đã hết tuổi lao động. Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: Không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân mỗi tháng không vượt quá mức quy định của Bộ Tài chính (không vượt quá 3 triệu đồng/tháng).

    Do đó, căn cứ các quy định trên, Cục Thuế cho biết trường hợp cha đẻ của người nộp thuế đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động thì mới được tính là người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh. Nếu cha đẻ của người nộp thuế có thu nhập chưa vượt quá 3 triệu đồng/tháng nhưng chưa hết tuổi lao động và vẫn có khả năng lao động thì không được tính là người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh.

    Ngoài ra, theo quy định, ngoài các điều kiện cụ thể nêu trên, để đăng ký là người phụ thuộc khi tính giảm trừ gia cảnh thì cha, mẹ chưa được các người con khác đăng ký là người phụ thuộc.

    Tương tự, quy định đối với con của người nộp thuế trên 18 tuổi vẫn được đăng ký người phụ thuộc nếu như thuộc một trong những trường hợp sau đây: Con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động; Hoặc con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định (không vượt quá 3 triệu đồng/tháng).

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