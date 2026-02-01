Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Cha mẹ khỏe mạnh, mỗi ngày đều là 'tết'

Nhật Lâm
Nhật Lâm
01/02/2026 08:00 GMT+7

Tết là thời gian những người con tạm gác lại công việc để về bên gia đình. Niềm vui đoàn viên trọn vẹn hơn khi quây quần bên cha mẹ, cùng mong ước giản dị: Cha mẹ mạnh khỏe để bên cạnh con cháu nhiều mùa tết sau.

'Khi tết sum vầy, con chợt nhận ra những đổi thay sức khỏe của cha mẹ

Dành nhiều thời gian bên cha mẹ dịp tết, không ít người con chợt nhận thấy: Thời gian qua đi, sức khỏe cha mẹ cũng không còn như trước.

Chị Minh Khuê (38 tuổi, TP.HCM) chia sẻ rằng chỉ khi có nhiều thời gian ở bên mẹ trong những ngày tết, chị mới nhận ra tay mẹ vốn thoăn thoắt nay đã chậm rãi hơn và chân không vững sau khi ít lâu đứng bếp. "Trong năm, những cuộc gọi vội vã khiến tôi không cảm nhận rõ điều đó. Chỉ khi cùng mẹ chuẩn bị cỗ mừng năm mới, tôi mới thấy mẹ vốn hoạt bát, nay chậm rãi và dễ mệt hơn", chị chia sẻ.

Anh Xuân Khánh (26 tuổi, Hà Tĩnh) thấy sự thay đổi thể hiện qua những bữa cơm ăn cùng cha mẹ. "Bữa ăn ngày tết vẫn đủ đầy, nhưng bố tôi ăn ít hơn trước. Những món khoái khẩu của ông, nay chỉ dùng ít là thấy no", anh nói.

Cha mẹ khỏe mạnh, mỗi ngày đều là ‘tết;- Ảnh 1.

Dịp tết đến, những người con nhận ra sức khỏe cha mẹ cần được quan tâm và chăm sóc

Những thay đổi ấy có thể là do tình trạng mất cơ ở người lớn tuổi. Theo các nghiên cứu, sau tuổi 40, trung bình mỗi thập kỷ người trưởng thành có thể mất khoảng 8% khối lượng cơ, và con số này có thể tăng lên 15% sau tuổi 70. Mất cơ khiến sức khỏe thể chất và chức năng miễn dịch của người lớn tuổi suy giảm, khiến các hoạt động hàng ngày dần trở nên khó khăn hơn.

Từ đó, nhiều người con nhận ra rằng cần chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ thường xuyên, đều đặn hơn, bắt đầu từ những quan tâm trong sinh hoạt hằng ngày.

Chăm sóc cha mẹ từ sự quan tâm mỗi ngày

Với người lớn tuổi, sự quan tâm này nên được thể hiện thiết thực, gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày: ăn uống, vận động và nghỉ ngơi.

Những món quà dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe, vì thế đang trở thành lựa chọn ưu tiên của những người con trưởng thành gửi tới cha mẹ. Đây là một cách chăm sóc thực tế và ý nghĩa dành cho người lớn tuổi trong gia đình.

Cha mẹ khỏe mạnh, mỗi ngày đều là ‘tết;- Ảnh 2.

Cha mẹ khỏe mạnh sum vầy cùng con cháu dịp tết là điều mỗi người con mong ước

Những gia đình như nhà chị Minh Khuê hay anh Xuân Khánh cho biết, việc chọn món quà sức khỏe như Ensure Gold là cách người con gửi gắm tình cảm và sự quan tâm thiết thực đến cha mẹ.

Chị Minh Khuê chia sẻ: "Món quà tôi chọn dành tặng cha mẹ tết này, thay lời chúc ông bà giữ gìn sức khỏe để có thể sống thật vui cùng gia đình thêm nhiều năm nữa". Còn với anh Xuân Khánh: "Tôi giúp ba bổ sung thêm các giải pháp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho ba sử dụng và cùng ông tập thể dục. Thấy ba ít mệt hơn, chân tay cũng linh hoạt thêm mấy phần nên tôi cũng yên tâm nhiều".

Tết, vì thế, không chỉ là điểm dừng để đoàn viên, mà còn là khởi đầu cho một năm mới, nơi tình thân được nuôi dưỡng qua những quan tâm thiết thực mỗi ngày. Với mỗi người con, có lẽ món quà ý nghĩa hơn mỗi khi tết về là được nhìn thấy cha mẹ vẫn đủ sức khỏe, đủ vững vàng để cùng con cháu đi qua thêm nhiều mùa xuân trọn vẹn.

Cha mẹ khỏe mạnh, mỗi ngày đều là ‘tết;- Ảnh 3.

Đồng hành cùng nhiều gia đình trong hành trình chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi, Ensure Gold, thương hiệu quen thuộc đến từ Abbott, là món quà được nhiều gia đình tin chọn qua nhiều năm. Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold với công thức đầy đủ và cân đối, chứa HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, YBG giúp tăng cường miễn dịch và các dưỡng chất cần thiết khác giúp tăng cường sức khỏe.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

GPQC: 40/2024/XNQC-YTĐN

