Cha mẹ quản lý rất sát sao, con vẫn có bầu: Tại sao?

Câu hỏi tại sao một lần nữa được đặt ra trong chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" diễn ra sáng 10.11 tại Trường THPT Ten Lơ Man (TP.HCM) khiến cha mẹ lẫn học sinh đều giật mình.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Trần Xuân Mai, Khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), chia sẻ: "Thật ra có rất nhiều trường hợp như vậy. Có bạn chỉ khoảng 14-15 tuổi. Khi mẹ phát hiện, thai đã hơn 5 tháng, vượt quá thời hạn được phép đình chỉ thai theo quy định. Lúc đó, cha mẹ bạn nữ đưa con sang nhà bạn nam để nói chuyện, nhưng phía nhà bạn nam phủ nhận và có lời lẽ xúc phạm. Quá bức xúc, gia đình bạn nữ trình báo công an".

Bác sĩ Mai kể tiếp do bạn gái dưới 16 tuổi nên cơ quan công an mời cả hai bên lên làm việc. "Khi điều tra, mới phát hiện bạn nữ không chỉ quan hệ với một người mà có tới 4-5 bạn nam trong thời gian dài. Không xác định được thai là của ai, công an yêu cầu bệnh viện hỗ trợ giúp đình chỉ thai. Khi em bé sinh ra, phải lấy mẫu ADN để xác định cha ruột là ai", bác sĩ Mai nói.

Bác sĩ Mai cho rằng câu chuyện này khá chấn động. Bé chỉ mới 14-15 tuổi nhưng lại rất điềm tĩnh. "Chúng tôi đặt câu hỏi rằng tại sao người mẹ rất gần gũi mà không phát hiện con có thai. Hóa ra bạn nữ đã qua mặt phụ huynh, vẫn dùng băng vệ sinh hằng tháng để che giấu. Cha mẹ thì sáng đưa, chiều đón, tưởng không có khoảng trống. Nhưng do làm lao động, tối về mệt, ngủ sâu từ 1 - 2 giờ sáng. Lúc ấy, các bạn trẻ nhắn tin, hẹn hò, thậm chí quan hệ ngay trước cửa nhà bạn nữ", bác sĩ Mai chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Trần Xuân Mai mong muốn cha mẹ nên quan tâm nhiều hơn đến con cái ẢNH: AN VY

Theo bác sĩ Mai, đây là câu chuyện cảnh báo về sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Rõ ràng cha mẹ quản lý rất sát sao, nhưng vẫn có khoảng cách trong chia sẻ. Các bạn nam cũng cần cảnh giác vì dù đồng thuận hay không, nếu bạn nữ dưới 16 tuổi thì vẫn vi phạm pháp luật. Có bạn nam còn mừng húm khi biết mình không phải là cha, nhưng quên rằng chỉ cần quan hệ với người dưới tuổi vị thành niên là phạm luật. May mắn là bạn nữ ấy được hỗ trợ đình chỉ thai an toàn, sức khỏe hồi phục tốt, không tai biến, nhưng đây là hồi chuông cảnh báo về quan hệ tình dục sớm. Nhiều bạn trẻ xem chuyện này là bình thường.

Theo các chuyên gia, mô hình "chuẩn" của quy trình tình yêu phát triển qua các giai đoạn: thích - tìm hiểu - yêu - kết hôn - "ấy" ẢNH: AN VY

Bác sĩ Mai chia sẻ mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 200.000 - 250.000 ca phá thai. Gần một nửa trong số này diễn ra tại cơ sở chui, không an toàn, dẫn đến nhiều tai biến. Bác sĩ khuyến nghị: "Nếu lỡ có hậu quả, hãy đến cơ sở y tế an toàn để được hỗ trợ. Tôi hiểu tuổi dậy thì rất ương ngạnh càng bị kiểm soát, các em càng giấu. Phụ huynh cần nhẹ nhàng, bớt la mắng, khuyến khích con chia sẻ. Khi các em gặp vấn đề, điều đầu tiên nên nghĩ là nói với cha mẹ, chứ không phải giấu. Yêu đương thì phải có giới hạn, biết điểm dừng. Trong thời đại mạng xã hội, việc tránh thai rất dễ, nên hãy tìm hiểu kỹ và biết tự bảo vệ mình".

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cho biết cha mẹ thường e ngại nói về giới tính và tình dục với con, sợ con tò mò hơn. "Nhưng thực tế, trẻ đã biết rất sớm, có khi từ cuối tiểu học. Trẻ dậy thì sớm, quan tâm bạn khác giới, xem các nội dung trên mạng, trong khi cha mẹ lại né tránh, giao con cho "ông thầy internet". Chúng ta cần giành lại vai trò người thầy của con, hướng dẫn con cách yêu đúng, ranh giới trong tình yêu, thậm chí là cả cách phòng tránh thai ngoài ý muốn".

Học sinh hào hứng tham gia chương trình ẢNH: AN VY

Ông Hiếu nói thêm: "Khi cha mẹ cởi mở chia sẻ, con sẽ "mở nắp" và thấy rằng ba mẹ hiện đại, dám nói về chuyện nhạy cảm. Từ đó, khi gặp vấn đề về tình cảm, giới tính, con sẽ chủ động chia sẻ. Ngược lại, nếu con sợ bị la, mắng, sẽ "đóng nắp" và đi tìm lời khuyên từ bạn bè hoặc internet thiếu kiểm chứng. Cha mẹ hãy trở thành "quyển nhật ký" của con trong chuyện giới tính".