Cha Miley Cyrus muốn hàn gắn với con gái

Miley Cyrus vừa có một đêm vinh quang tại lễ trao giải Grammy 2025, nơi cô xuất hiện cùng mẹ mình - Tish Cyrus. Giọng ca Flowers mang về giải thưởng Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất khi góp giọng trong ca khúc II Most Wanted thuộc album Cowboy Carter của Beyoncé. Đây là chiến thắng Grammy thứ 3 của Miley Cyrus, sau khi thắng 2 giải với bản hit Flowers vào năm ngoái.

Billy Ray Cyrus chính là người đặt nền móng và dẫn dắt con gái Miley Cyrus trên con đường chinh phục ngành giải trí ẢNH: REUTERS

Sau tin vui này, cha của Miley Cyrus – nam ca sĩ Billy Ray Cyrus (64 tuổi), người được cho là đã xa cách con gái trong vài năm trở lại đây, có động thái công khai chúc mừng cô trên mạng xã hội. Ông đăng tải hình ảnh con gái kèm theo lời chúc: "Chúc mừng Miley và Beyoncé với những chiến thắng Grammy hoàn toàn xứng đáng. Không thể nào tự hào hơn!".

Billy Ray Cyrus cũng gắn thẻ Miley Cyrus trong bài viết này và cô sau đó đã nhấn "thích". Động thái này làm dấy lên hy vọng về khả năng hàn gắn mối quan hệ giữa hai cha con sau thời gian dài rạn nứt.

Tin đồn về sự mâu thuẫn giữa Miley Cyrus và Billy Ray Cyrus không phải mới xuất hiện. Trước đó, tại lễ trao giải Grammy 2024, Miley Cyrus không hề nhắc đến cha mình trong bài phát biểu nhận giải, dù cô có gửi lời cảm ơn đến mẹ và những người khác trong gia đình.

Sự nghiệp âm nhạc của Miley Cyrus đang đạt được những thành công vang dội ẢNH: INSTAGRAM MILEYCYRUS

Dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn với David Letterman trên chương trình My Next Guest Needs No Introduction của Netflix vào tháng 6.2024, Miley Cyrus đã có những lời khen dành cho cha mình. Cô đùa rằng mình "thừa hưởng bản tính tự luyến" từ Billy Ray Cyrus, nhưng cũng khẳng định chính ông là người đã dẫn dắt cô trên con đường sự nghiệp.

"Ông ấy có sự kết nối với thực tại và thiên nhiên, ngay cả khi ở đỉnh cao danh vọng. Tôi biết ơn vì đã có cơ hội quan sát ông ấy đi trước mình. Ông ấy gần như đã vẽ sẵn một bản đồ cho tôi. Một bản đồ gồm những điều nên và không nên làm và ông ấy đã hướng dẫn tôi trên cả hai phương diện đó", giọng ca 33 tuổi chia sẻ.

Không chỉ với Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus còn bị đồn đoán có mâu thuẫn với nhiều người con khác trong gia đình. Đặc biệt, sau khi nam ca sĩ trình diễn tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào tháng 1.2025.

Trước những lùm xùm, Billy Ray Cyrus đã chính thức lên tiếng trên mạng xã hội, gửi lời cầu nguyện đến các thành viên trong gia đình và nhấn mạnh mong muốn hòa giải với họ.