Cha ruột của vợ Vương tử Harry bị bắt tại Mỹ

Theo Reuters ngày 6.11, ông Thomas Markle Sr. bị cáo buộc cất giữ những tài liệu nghi liên quan hành vi c trẻ em trong 2 kho chứa đồ tại khu vực Los Angeles, bang California. Ông đã thuê các kho này trong gần 20 năm.

Một chiếc xe được cho là chở ông Thomas Markle Sr. rời tòa án liên bang tại Tampa, bang Florida (Mỹ) ngày 6.11.2026 ẢNH: REUTERS

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi giới chức Mỹ nhận được thông tin từ một người giấu tên vào tháng 10. Người này đã ký bản khai có tuyên thệ về việc phát hiện tài liệu nghi chứa hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em trong số đồ đạc của ông Markle tại Philippines. Thông qua một nguồn tin khác, cơ quan điều tra tiếp tục xác định 2 kho chứa đồ mà ông thuê ở Los Angeles.

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel ngày 6.11 xác nhận vụ bắt giữ, đồng thời tuyên bố các đặc vụ đã phối hợp với Bộ Tư pháp xác định vị trí những tài liệu bị nghi vấn và bắt giữ ông Markle tại bang Florida.

Ông Markle chuyển đến Philippines sinh sống từ đầu năm 2025, trước khi trở lại Mỹ gần đây. Ông dự kiến ra trình diện lần đầu trước tòa án liên bang tại Tampa, bang Florida, trong ngày 6.11. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù liên bang.

Trước khi bị bắt, ông Markle đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail ngày 23.10, ông gọi đây là những lời dối trá độc ác, đồng thời bày tỏ đau lòng khi con trai Thomas Markle Jr. - người anh cùng cha khác mẹ của bà Meghan - đưa ra các cáo buộc nhằm vào mình.

"Tôi không bao giờ có thể làm những điều mà tôi bị cáo buộc. Đó là điều tồi tệ nhất mà bất cứ ai có thể buộc tội tôi", ông Markle khẳng định.

Trước đó, báo The Sun đưa tin ông Markle bị điều tra tại Philippines vì nghi sở hữu tài liệu xâm hại tình dục trẻ em. Sau đó, Bộ Tư pháp Philippines xác nhận rằng vụ việc đang được một lực lượng đặc nhiệm chống buôn người tại Cebu điều tra.

Vụ bắt giữ tiếp tục thu hút sự chú ý do mối quan hệ rạn nứt kéo dài giữa ông Markle và con gái Meghan Markle. Hai cha con được cho là đã xa cách kể từ trước đám cưới của bà Meghan với Vương tử Harry năm 2018, sau tranh cãi liên quan việc ông Markle dàn dựng ảnh cho giới săn ảnh.

Phát ngôn viên của bà Meghan từ chối bình luận về vụ bắt giữ. Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày 23.10, Nữ công tước xứ Sussex cho biết bà "vô cùng đau lòng" trước những thông tin liên quan cha mình và bày tỏ sự cảm thông với bất kỳ trẻ em nào có thể đã bị tổn hại.

Bà Meghan cũng tiết lộ từng được thông báo về một bức thư gửi cảnh sát Anh chứa những cáo buộc nghiêm trọng đối với cha bà. Cảnh sát London sau đó xác nhận đã nhận được bức thư vào tháng 1.2019, nhưng không chuyển nội dung cáo buộc cho các cơ quan thực thi pháp luật khác.

Hiện ông Markle chưa bị kết tội. Những cáo buộc đối với ông vẫn phải được xem xét thông qua quá trình tố tụng, theo ABC News.