‘Cha tôi người ở lại’ tập 17: An thành thiếu nữ xinh đẹp, được sếp theo đuổi

An thành gái xinh, trên đường đi làm gặp sếp trong tập 17 Cha tôi người ở lại

Trong tập 16 Cha tôi người ở lại có những diễn biến khiến khán giả rơi nước mắt khi ông Huấn đến đón Việt để đưa đi làm thủ tục nhận con. Lúc này, ông Bình nghe Việt giải thích rằng từ giờ phải đổi họ, nhận ông Huấn làm bố… nên không tránh khỏi buồn tủi. Việt ôm ông Bình rồi hai bố con cùng khóc.

Cha tôi người ở lại tập 17 lúc 20 giờ tối nay 25.3 trên VTV3 hé lộ những diễn biến mới. Vợ của ông Huấn tuyên bố sau khi lấy được số đất thừa kế từ ông nội của Việt thì ông Huấn phải nhanh tay tiễn Việt đi du học ở Đức để rảnh nợ. Qua đó, Việt sẽ vừa làm vừa học chứ ông Huấn không cần trợ cấp.

Vợ của Huấn tuyên bố chồng chọn mình hoặc Việt trong Cha tôi người ở lại tập tối nay

Tập 17 của Cha tôi người ở lại còn có cảnh An đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Trên đường chạy xe máy đi làm thì chiếc xe của An bị hư. Lúc này, có một người đàn ông đang chạy mô tô dừng lại và An gọi người này là sếp…

