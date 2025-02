‘Cha tôi người ở lại’ tập 3: Hai ông bố rơi vào khó khăn tài chính

Cha tôi người ở lại tập 2 tiếp tục những nội dung khá hấp dẫn khi cô bé An ngày nào giờ đã bước vào tuổi dậy thì, trong khi nhà lại toàn đàn ông. Một bác hàng xóm đã sang nhắc nhở ông Bình - ông Chính về chuyện gia đình cần có một phụ nữ đỡ đần.

Tình tiết mẹ của Việt đến xin phụ quán của ông Bình cách đây 10 năm được hé lộ trong tập 3 Cha tôi người ở lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập 2 của Cha tôi người ở lại còn có những tình tiết hai bố con ông Bình và An ngồi tâm sự với nhau. Ông Bình xem lại hình của vợ và cả nhà ba người. Vợ ông Bình từng là diễn viên chèo có tiếng và rất xinh đẹp. Ngày ấy để "cua" được vợ, ông Bình phải học hát chèo, học múa để có thể đứng chung sân khấu với người đẹp. Và cuối cùng họ nên duyên chồng vợ. Nhưng vì không có tiền chữa bệnh cho vợ nên mẹ của An mất sớm, khiến ông Bình day dứt mãi.

Nguyên tuyên bố không gặp lại mẹ trong Cha tôi người ở lại tập tối nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cha tôi người ở lại tập 2 có khá nhiều cảnh vui đùa, tình cảm giữa ba anh em Nguyên, Việt và An. Họ tuy không phải anh em ruột nhưng lại rất yêu thương nhau. Hài hước và ấm áp nhất là cảnh cả nhà tổ chức tiệc mừng An là học sinh có học lực đứng thứ ba trong lớp tính từ dưới lên, bởi trước đó cô bé xếp hạng hai. Hai ông bố và ba đứa con vô cùng tình cảm. Ông Bình nổi hứng hát chèo khiến không khí trở nên vui hơn. Đúng lúc này, bà ngoại của Nguyên gọi điện đòi gặp cháu trai nhưng ông Chính mượn cớ từ chối. Cuộc gọi của bà ngoại khiến Nguyên mất vui nên xin về phòng nằm. An và Việt phải vào phòng an ủi "anh lớn".

Một cảnh khác cho thấy ông Chính tâm sự với ông Bình chuyện mẹ của Nguyên sắp theo chồng về nước dẫn theo đứa con gái. Bà ngoại muốn Nguyên gặp em gái cùng mẹ khác cha. Còn ông Chính thì không muốn cuộc sống của con trai bị xáo trộn khi bà Liên đã bỏ đi 10 năm không đoái hoài gì đến Nguyên.

Hai ông bố đang tính toán lại chi tiêu vì gặp chút khó khăn tài chính ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cha tôi người ở lại tập 3 lúc 20 giờ tối nay 19.2 trên VTV3 tiếp tục những nội dung hấp dẫn khi hé lộ về nguồn cơn ông Bình nhận nuôi Việt. Ngày ấy, ông Bình có mở một quán ăn nhỏ nên mẹ của Việt đến xin việc làm rồi dẫn Việt theo để trông nom. Sau đó, hình như người mẹ này bỏ con trai ở lại khiến ông Bình phải nhận nuôi luôn cả Việt.

Một cảnh khác trong tập 3 cho thấy Nguyên tuyên bố thẳng thừng với cả nhà rằng mình không muốn gặp lại mẹ. Và ông Chính tôn trọng mong muốn của con trai.

Ngoài ra còn có cảnh hai ông bố đang tính toán chi tiêu và gặp chút khó khăn tài chính khi cửa hàng ông Bình đang bán, chủ nhà đòi tăng tiền thuê mặt bằng và phải đóng một khoản tiền cọc lớn. Trong khi tiền lương ở công ty ông Chính vẫn chưa nhận được.

Cha tôi người ở lại tập 3: Cuộc sống của hai ông bố và những đứa trẻ sẽ ra sao?