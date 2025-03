‘Cha tôi người ở lại’ tập 8: Vì sao bà Liên và chồng trở mặt?

Cha tôi người ở lại tập 7 có những nội dung khá hấp dẫn khi bà Liên dùng đứa con gái riêng với chồng sau để đánh động tình cảm của Nguyên. Trong khi bé Cát Tiên lại rất giống đứa em gái tên Bông đã mất của Nguyên. Nguyên luôn ám ảnh vì cái chết của em gái bởi bà Liên từng đổ hết mọi trách nhiệm cho Nguyên khi cậu bé còn nhỏ xíu. Giờ khi bà quay trở về muốn bù đắp tình cảm cho con trai thì có vẻ đã quá muộn.

Trong Cha tôi người ở lại tập 8, bà Liên năn nỉ Nguyên dành tình thương cho bé Cát Tiên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chuyện riêng của gia đình ông Chính khi bà Liên trở về cũng khiến ông Bình cảm thấy không vui vì đã ảnh hưởng đến cuộc sống đang êm đềm của Nguyên. Trong khi ông Bình không có quyền xen vào gia đình, máu mủ của Nguyên. Nên nhìn Nguyên mỗi ngày bị mẹ, bà ngoại gây áp lực nhận lại tình thân mà ông Bình xót ruột nên đã yêu cầu ông Chính mau giải quyết cho xong.

Trong tập 7 của Cha tôi người ở lại còn có tình tiết bi hài là trong giờ kiểm tra, An vốn học dốt nhất nhì lớp nên Thảo lớp trưởng đã lén đưa bài cho An chép. Nhưng một cậu bạn cùng lớp vì ghen tị nên đã tố cáo với cô giáo. Vậy là hai cô bé bị hủy bài thi. Mẹ của Thảo vốn rất ác cảm với An nên sau đó đã mắng con gái và cả An thậm tệ.

Trong Cha tôi người ở lại tập 8, bà Liên và chồng mâu thuẫn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập 8 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay 4.3 lúc 20 giờ trên VTV3 có cảnh bà Liên đã năn nỉ Nguyên hãy san sẻ một chút tình cảm mà Nguyên dành cho An sang cho bé Cát Tiên. Nhưng Nguyên ngay lập tức từ chối.

Ở một diễn biến khác, bà Liên nói chuyện với chồng và muốn ông chu cấp để cho Nguyên đi du học. Nhưng ông này cho rằng đó là con riêng của bà Liên, không liên quan gì đến ông. Đến nước này bà Liên cho rằng bao năm làm vợ, chăm lo gia đình, mỗi tháng bà phải nhận được lương của chồng thì đó cũng là tiền của bà. Ngay lập tức, ông chồng cho rằng bà Liên nếu biết điều thì còn có chút tiền, còn không thì chả có gì.

Cha tôi người ở lại tập 8: Bà Liên sẽ trở mặt với chồng?