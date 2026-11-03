Chăm da mụn khoa học: Tránh sai lầm làm suy yếu hàng rào bảo vệ da

Những sai lầm khiến da mụn khó phục hồi

Với mong muốn mụn nhanh biến mất, nhiều người vô tình tạo thêm áp lực cho làn da qua những thói quen sai lầm. Phổ biến nhất là rửa mặt quá nhiều lần bằng sản phẩm tẩy rửa mạnh, làm tổn thương hàng rào bảo vệ tự nhiên và khiến da khô căng. Thực tế, ngay cả làn da dầu vẫn cần được duy trì độ ẩm phù hợp.

Bên cạnh đó, lạm dụng thuốc bôi đặc trị nồng độ cao dễ khiến da bị kích ứng, đỏ rát và bong tróc. Hệ quả là người bệnh sốt ruột, liên tục thay đổi sản phẩm và rơi vào vòng lặp "thử - sai". Điều này không chỉ gây khó chịu tức thời mà còn có nguy cơ để lại thâm, sẹo kéo dài, ảnh hưởng đến tâm lý và khiến việc kiểm soát mụn thêm bế tắc.

Tại hội thảo chuyên đề da liễu, dẫn số liệu cho thấy mụn trứng cá và da nhạy cảm có tỷ lệ đồng mắc lên tới 58%. Hàng rào bảo vệ da bao gồm lớp sừng và các phiến lipid gian bào, đóng vai trò như một cấu trúc "gạch - vữa" sinh học giúp duy trì độ ẩm và hạn chế tác động của các tác nhân ô nhiễm, vi khuẩn từ môi trường. Khi hàng rào da bị suy yếu, da có thể tăng tiết bã nhờn để bù trừ, đồng thời tạo điều kiện để vi khuẩn C. acnes phát triển và góp phần làm mụn bùng phát.

Chuyên gia chia sẻ về hàng rào bảo vệ da tại hội thảo

Do đó, chuyên gia cho rằng phục hồi hàng rào bảo vệ da không chỉ là bước dưỡng ẩm phụ trợ mà còn là một phần quan trọng trong quy trình quản lý mụn. Khi hàng rào này hoạt động tốt, da duy trì độ ẩm ổn định và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các yếu tố gây kích ứng. Ngược lại, việc làm sạch quá mức, sử dụng hoạt chất không phù hợp hoặc phối hợp nhiều sản phẩm dễ khiến da khô, nhạy cảm và khó dung nạp quy trình chăm sóc.

Chăm da mụn với dược mỹ phẩm thảo dược từ ASTADE'MA

Hướng đến phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ da trong quá trình chăm sóc da mụn, việc lựa chọn sản phẩm làm sạch và dưỡng da dịu nhẹ, phù hợp là yếu tố cần được chú trọng. Nắm bắt nhu cầu này, thương hiệu mỹ phẩm tiêu chuẩn dược ASTADE'MA phát triển bộ sản phẩm chăm sóc da mụn kết hợp chiết xuất thảo dược và hoạt chất da liễu, gồm các bước làm sạch da, chăm sóc nốt mụn tại chỗ và dưỡng da hằng ngày.

Sản phẩm ASTADE'MA được sản xuất tại nhà máy dược Asta Healthcare

Toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại Astra Healthcare - nhà máy dược quy mô 55.000 m² tại Đắk Lắk xây dựng theo định hướng tiêu chuẩn EU-GMP. Ông Trần Trung Kiên, đại diện thương hiệu ASTADE'MA khẳng định: "Nhờ lợi thế sản xuất trực tiếp 100% tại nhà máy chuẩn dược, chúng tôi chủ động kiểm soát chất lượng toàn diện ở mọi khâu từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, đảm bảo mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn, minh bạch cho người tiêu dùng theo cam kết Mỹ phẩm tiêu chuẩn dược".

Hướng đến việc đưa chăm sóc da mụn về một quy trình dễ hiểu, dễ duy trì hằng ngày, các sản phẩm ASTADE'MA tuân theo chu trình ba bước tinh gọn "Sạch dịu - Chấm đúng - Dưỡng đều".

Ông Trần Trung Kiên đại diện thương hiệu ASTADE'MA phát biểu tại Hội thảo ra mắt sản phẩm

Cụ thể, gel rửa mặt ASTADE'MA Aloe Gentle Cleansing Gel kết hợp hoạt chất làm sạch dịu nhẹ từ gốc dầu dừa Sodium Cocoyl Isethionate (SCI) với chiết xuất lô hội lành tính, không chứa xà phòng, giúp làm sạch da nhẹ nhàng và hỗ trợ duy trì độ pH tự nhiên của da. Đến bước chăm sóc nốt mụn, gel chấm mụn tại chỗ ASTADE'MA Tea Tree Acne Spot tập trung hỗ trợ làm dịu và làm khô nốt mụn với các thành phần có nguồn gốc thảo dược như tinh dầu tràm trà, rau má cùng các hoạt chất BHA, AHAs và Niacinamide.

Còn gel dưỡng da mụn ASTADE'MA Tamanu Acne Daily Gel kết hợp chiết xuất dầu hạt mù u với dẫn xuất azelaic (PAD) và BHA, hướng đến chăm sóc hằng ngày cho vùng da dễ nổi mụn ở mặt và cơ thể, hỗ trợ làm sạch bề mặt da, giúp thông thoáng lỗ chân lông và góp phần hạn chế nguy cơ hình thành mụn cũng như giảm tình trạng mụn tái phát.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp mỹ phẩm tiêu chuẩn dược ASTADE'MA, người tiêu dùng có thể truy cập website https://astadema.vn/ hoặc tham quan cửa hàng chính tại 76 Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận, TP.HCM.