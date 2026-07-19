Chăm da nghìn bước vẫn già nua: Khả năng bạn đang thiếu thứ này!

Vì sao thiếu protein thì da lại nhanh chảy xệ?

Về mặt khoa học thì da được cấu tạo chủ yếu từ các sợi collagen và elastin nằm sâu ở lớp trung bì để giữ cho bề mặt luôn căng mịn và săn chắc. Tuy nhiên, hai chất này lại được tạo ra trực tiếp từ các a xít amin có trong protein mà chúng ta ăn uống hàng ngày. Do đó, khi thiếu protein thì cơ thể sẽ không có đủ nguyên liệu để sản sinh và tái tạo tế bào da mới dần theo thời gian làm cho da bị chảy xệ.

Protein còn tham gia vào việc làm lành và tái tạo tế bào

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang "kêu cứu" vì thiếu protein

Đừng tưởng chỉ cần bôi thoa bên ngoài là đủ vì protein chính là "xương sống" để cơ thể sản sinh collagen và elastin giúp da đàn hồi. Vì thế, một khi cơ thể cạn kiệt nguồn đạm này thì da sẽ lập tức "biểu tình" bằng vẻ xám xịt, khô ráp, xuất hiện nếp nhăn sớm và cơ mặt thì chảy xệ thấy rõ.

Không chỉ dừng lại ở visual xuống cấp, dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu protein rõ nằm ở mái tóc xơ rụng, móng giòn yếu, kèm theo cảm giác thèm ăn liên tục và cơ thể lúc nào cũng uể oải, mất cơ dù không vận động nhiều. Việc cần làm lúc này là F5 lại thực đơn, nạp đủ thịt, cá, trứng, sữa hoặc protein thực vật để cải thiện làn da và lấy lại năng lượng từ sâu bên trong trước khi quá muộn.

Giải pháp "cứu rỗi" làn da chảy xệ ngay căn bếp

Bổ sung đủ lượng protein khuyến nghị hàng ngày (khoảng 0.8 - 1.2 gr)

Việc bổ sung đủ lượng protein khuyến nghị từ 0.8 đến 1.2g trên mỗi kg thể trọng tùy thuộc vào mức độ vận động chính là "tỷ lệ vàng" giúp cơ thể luôn tối ưu hóa quá trình turnover tế bào, kích thích sản sinh collagen tự nhiên để sửa chữa, phục hồi các tế bào da bị tổn thương và ngăn chặn tình trạng đứt gãy sợi cơ gây chùng nhão.

Đa dạng hóa nguồn đạm

Đa dạng hóa nguồn đạm bằng cách kết hợp giữa đạm động vật như thịt ức gà, cá, trứng, hải sản giàu a xít amin thiết yếu cấu trúc mạnh để kích thích tái tạo biểu bì tốc độ cao, cùng với đạm thực vật từ các loại đậu, hạt, đậu phụ chứa nhiều chất chống ô xy hóa tự nhiên giúp bảo vệ các sợi collagen mới hình thành khỏi sự tấn công của gốc tự do.

Kết hợp vitamin C

Về mặt khoa học thì collagen chính là "giàn giáo" nâng đỡ cấu trúc da giúp mặt chuẩn v-line săn chắc nhưng cơ thể không thể tự dưng mà tạo ra nó nếu thiếu đi vitamin C đóng vai trò làm chất xúc tác tối thượng kích hoạt hai enzyme proline hydroxylase và lysine hydroxylase để biến đổi các a xít amin từ protein trong thức ăn thành các sợi procollagen tiền đề cấu thành nên các bó collagen vững chắc nâng cơ trẻ hóa.