Chăm da nghìn bước vẫn già nua: Khả năng bạn đang thiếu thứ này!

Vì sao thiếu protein thì da lại nhanh chảy xệ?
Về mặt khoa học thì da được cấu tạo chủ yếu từ các sợi collagen và elastin nằm sâu ở lớp trung bì để giữ cho bề mặt luôn căng mịn và săn chắc. Tuy nhiên, hai chất này lại được tạo ra trực tiếp từ các a xít amin có trong protein mà chúng ta ăn uống hàng ngày. Do đó, khi thiếu protein thì cơ thể sẽ không có đủ nguyên liệu để sản sinh và tái tạo tế bào da mới dần theo thời gian làm cho da bị chảy xệ.
Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang "kêu cứu" vì thiếu protein
Đừng tưởng chỉ cần bôi thoa bên ngoài là đủ vì protein chính là "xương sống" để cơ thể sản sinh collagen và elastin giúp da đàn hồi. Vì thế, một khi cơ thể cạn kiệt nguồn đạm này thì da sẽ lập tức "biểu tình" bằng vẻ xám xịt, khô ráp, xuất hiện nếp nhăn sớm và cơ mặt thì chảy xệ thấy rõ.
Không chỉ dừng lại ở visual xuống cấp, dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu protein rõ nằm ở mái tóc xơ rụng, móng giòn yếu, kèm theo cảm giác thèm ăn liên tục và cơ thể lúc nào cũng uể oải, mất cơ dù không vận động nhiều. Việc cần làm lúc này là F5 lại thực đơn, nạp đủ thịt, cá, trứng, sữa hoặc protein thực vật để cải thiện làn da và lấy lại năng lượng từ sâu bên trong trước khi quá muộn.
Giải pháp "cứu rỗi" làn da chảy xệ ngay căn bếp
Bổ sung đủ lượng protein khuyến nghị hàng ngày (khoảng 0.8 - 1.2 gr)
Việc bổ sung đủ lượng protein khuyến nghị từ 0.8 đến 1.2g trên mỗi kg thể trọng tùy thuộc vào mức độ vận động chính là "tỷ lệ vàng" giúp cơ thể luôn tối ưu hóa quá trình turnover tế bào, kích thích sản sinh collagen tự nhiên để sửa chữa, phục hồi các tế bào da bị tổn thương và ngăn chặn tình trạng đứt gãy sợi cơ gây chùng nhão.
Đa dạng hóa nguồn đạm
Đa dạng hóa nguồn đạm bằng cách kết hợp giữa đạm động vật như thịt ức gà, cá, trứng, hải sản giàu a xít amin thiết yếu cấu trúc mạnh để kích thích tái tạo biểu bì tốc độ cao, cùng với đạm thực vật từ các loại đậu, hạt, đậu phụ chứa nhiều chất chống ô xy hóa tự nhiên giúp bảo vệ các sợi collagen mới hình thành khỏi sự tấn công của gốc tự do.
Kết hợp vitamin C
Về mặt khoa học thì collagen chính là "giàn giáo" nâng đỡ cấu trúc da giúp mặt chuẩn v-line săn chắc nhưng cơ thể không thể tự dưng mà tạo ra nó nếu thiếu đi vitamin C đóng vai trò làm chất xúc tác tối thượng kích hoạt hai enzyme proline hydroxylase và lysine hydroxylase để biến đổi các a xít amin từ protein trong thức ăn thành các sợi procollagen tiền đề cấu thành nên các bó collagen vững chắc nâng cơ trẻ hóa.
Đừng quên bổ sung thêm collagen thủy phân để ngừa lão hóa
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Multi Collagen Peptides
Sản phẩm nổi bật trên thị trường nhờ cung cấp 18 loại amino acid thiết yếu với hàm lượng cao (như glycine, proline, hydroxyproline) để xây dựng nên chuỗi collagen hoàn chỉnh cho cơ thể. Các dưỡng chất này được tổng hợp từ 5 nguồn nguyên liệu sạch và chất lượng mang lại hiệu quả "đa nhiệm" cho làn da.
Ưu điểm nổi bật:
- Công nghệ thủy phân: Nhờ kích thước phân tử nhỏ, cơ thể có thể thẩm thấu tốt mà không bị đào thải.
- Phiên bản không vị hòa tan nhanh trong cả nước ấm & nước lạnh mà không bị vón cục.
- Nuôi dưỡng làn da và chống lão hóa (Type I & III): Hỗ trợ tăng cường độ ẩm, cải thiện độ đàn hồi, làm mờ các nếp nhăn và hỗ trợ giảm các triệu chứng khô da.
Giá niêm yết chính hãng: 1.790.000 đồng/ 567 gr
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Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân. Thận trọng khi dùng cho người bị dị ứng cá (cá tuyết, cá hồng), trứng.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Marine Collagen Peptides
Sản phẩm sở hữu công thức collagen từ cá thủy phân tinh khiết với 18 loại amino acid giúp hấp thụ tối ưu, hỗ trợ làm đẹp da mà không bị nóng trong hay nổi mụn. Nhờ công nghệ thủy phân hiện đại, các phân tử collagen được cắt nhỏ thành các mạch peptide siêu nhỏ, giúp cơ thể hấp thụ nhanh và có sinh khả dụng cao gấp 1.5 lần.
Ưu điểm nổi bật:
- 9.000 mg collagen thủy phân tuýp I & III: Nguồn collagen được chiết xuất từ da và vảy của cá trắng vùng nước lạnh, không chứa hormone tăng trưởng hay kháng sinh.
- 18 loại a xít amin: Sản phẩm cung cấp đầy đủ các a xít amin cần thiết để xây dựng chuỗi collagen hoàn chỉnh, trong đó có hàm lượng rất cao 3 loại chính: glycine (1.962 mg), proline (945 mg) và hydroxyproline (612 mg).
- Collagen tuýp I chiếm đến khoảng 80% cấu trúc da. Bổ sung hàm lượng cao hỗ trợ tăng tính đàn hồi cho da và hạn chế lão hóa da.
- A xít amin glycine có hàm lượng cao trong sản phẩm còn có khả năng thúc đẩy sản sinh glutathione nội sinh, phù hợp với người đang lão hóa da, da khô và da kém đàn hồi.
- Người dùng có thể yên tâm sử dụng lâu dài mà không lo bị nóng trong, nổi mụn hay táo bón.
Giá niêm yết chính hãng: 2.350.000 đồng/ 450 gr
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GPQC: 1961/2022/XNQC-ATTP.
Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
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