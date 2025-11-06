Chạm đến 'Ikigai' cùng Dai-ichi Life Việt Nam

Ikigai - La bàn chỉ lối cho cuộc sống hạnh phúc

Trong tiếng Nhật, Ikiru nghĩa là "sống" và Kai là "giác ngộ". Ikigai vì thế có thể hiểu là "lẽ sống" hay "lý do để mỗi sáng ta thức dậy". Triết lý này được minh họa bằng sự giao thoa của bốn yếu tố: điều ta yêu thích, điều ta giỏi, điều xã hội cần và điều giúp ta tạo ra thu nhập. Khi tìm thấy giao điểm ấy, ta có được cuộc sống cân bằng, bền vững và hạnh phúc.

Tuy nhiên, mỗi người thường có nhiều hơn một sở thích, sở trường và ước mơ, vậy làm thế nào để biết chính xác đâu là Ikigai của mình? Thực ra, Ikigai không phải là một đích đến cố định, mà là một hành trình trọn đời, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố thay đổi theo thời gian. Trên hành trình ấy, bạn cần không ngừng khám phá bản thân, dũng cảm thử nghiệm những điều mới mẻ, điều chỉnh và trưởng thành để tiến gần hơn đến "lẽ sống" của mình. Chính vì thế, ở Nhật Bản, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cụ ông, cụ bà tuổi đã cao nhưng vẫn say mê làm việc. Với họ, lao động không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là cách được sống cùng Ikigai - nơi niềm vui, sự minh mẫn và sức sống bền bỉ được nuôi dưỡng qua từng ngày.

Để tìm ra Ikigai, bạn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ bé, làm mọi điều giản dị với sự tận tâm để nuôi dưỡng giá trị lớn. Khi đã biết trân trọng hiện tại và giải phóng bản thân khỏi những lo lắng, bạn sẽ dễ dàng nhìn cuộc sống bằng thái độ tích cực, hài lòng. Hãy học cách dung hòa những khác biệt, bởi sự hài hòa sẽ giúp bạn trưởng thành và mở rộng góc nhìn. Đồng thời, đừng bỏ qua niềm vui trong những điều bình dị mỗi ngày như tách cà phê buổi sáng hay một nụ cười trao đi, vì chính chúng mang lại cho bạn năng lượng tiếp bước. Quan trọng nhất, hãy sống trọn từng khoảnh khắc, để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Zen Workshop - "Khơi nguồn An Yên": Từ lý thuyết đến trải nghiệm sáng tạo

Trong nhịp sống hiện đại, chúng ta dễ bị cuốn vào guồng quay bận rộn và những xu hướng thời thượng mà quên đi việc lắng nghe chính mình. Một khoảng lặng nhỏ, vài phút bình yên trong ngày, đôi khi chính là chìa khóa để ta tìm về sự cân bằng nội tâm. Khi tâm trí lắng dịu, ta có thể nhìn rõ hơn điều mình thật sự mong muốn và trân trọng. Đó cũng là lúc ta dần nhận ra Ikigai - lẽ sống đích thực của bản thân mình.

Với mong muốn lan tỏa tinh thần "Ikigai" đến khách hàng và gia đình Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam đã tổ chức Zen Workshop "Khơi nguồn An Yên - Nghệ thuật Tranh rêu Nhật Bản" tại Hà Nội vào ngày 21.9.2025 vừa qua, với sự tham dự của đông đảo khách mời và đội ngũ kinh doanh. Buổi workshop càng ý nghĩa hơn khi diễn ra nhân kỷ niệm 123 năm thành lập Tập đoàn Dai-ichi Life (15.9.1902 - 15.9.2025). Đây là hoạt động độc đáo lấy cảm hứng từ vườn thiền Karesansui - một biểu tượng của sự tĩnh tại, cân bằng và sâu lắng trong văn hóa Nhật Bản giúp con người tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và sống hài hòa với thiên nhiên.

Tại Zen Workshop "Khơi nguồn An Yên - Nghệ thuật Tranh rêu Nhật Bản", khách mời vừa tự tạo bức tranh tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, vừa tự do thể hiện cảm xúc và sự sáng tạo. Quá trình chạm vào màu xanh của rêu và hoàn thiện tác phẩm trong không gian tĩnh lặng chính là trải nghiệm "tịnh tâm, tập trung vào hiện tại", giúp khách mời cảm nhận được sự thư giãn, bình yên và khơi mở "Ikigai" của bản thân. Chính từ những trải nghiệm giản dị ấy, Zen Workshop Khơi nguồn An Yên trở nên ý nghĩa hơn để mỗi người tìm thấy sự cân bằng của tâm hồn và nhịp sống đầy bận rộn.

Trong hơn 18 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam không chỉ mang đến các giải pháp bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ chất lượng Nhật Bản, mà còn lan tỏa giá trị sống tích cực đến khách hàng, gia đình và cộng đồng. Lấy cảm hứng từ triết lý Wabi Sabi, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tổ chức Zen Workshop "Khơi nguồn An Yên - Nghệ thuật Cắm hoa" vào lúc 9h sáng, ngày 9.11.2025 tại Khách sạn Grand Phoenix, Bắc Ninh, tiếp tục mang đến cho người tham gia nhiều trải nghiệm mới mẻ và truyền cảm hứng về cuộc sống bình an và tương lai hạnh phúc.