Chậm di dời lưới điện làm ảnh hưởng tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam

Ngày 21.12, Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết để thi công các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên cần phải di dời 299 trụ điện cao thế, trung và hạ thế. Đến nay, chỉ có H.Tây Hòa cơ bản hoàn thành việc di dời các trụ điện, H.Phú Hòa thi công đạt 76% khối lượng, các địa phương khác vẫn đang triển khai công tác di dời các trụ điện, chỉ đạt khoảng 7% khối lượng.

Lưới điện cản trở thi công cao tốc

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhiều nhà thầu thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên đều lo ngại việc chậm di dời hạ tầng lưới điện không chỉ gây chậm tiến độ thi công mà còn ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và an toàn lao động.

Vị trí nút giao đấu nối thứ nhất từ QL1 vào cao tốc Bắc - Nam ở TX.Sông Cầu (Phú Yên) chậm tiến độ do vướng trụ điện 22kV ĐỨC HUY

Theo kế hoạch, tại vị trí nút giao đấu nối thứ nhất từ QL1 vào cao tốc Bắc - Nam ở TX.Sông Cầu (Phú Yên) phải có 1 đường đấu nối (cũng là đường công vụ) để vận chuyển thiết bị, máy móc, vật liệu xây dựng vào khu vực thi công.

Để thi công tuyến đường đấu nối thì trước tiên phải hoàn thành 2 cống thoát nước, trong đó một cống 5 cửa và một cống 7 cửa. Hiện cống 7 cửa đã thi công xong, trong khi vị trí cống 5 cửa bị vướng một trụ điện 22kV nên chưa thể thi công.

Tại một vị trí khác, khu vực đang thi công cao tốc Bắc - Nam có đường dây 110kV nằm giữa tim đường. Ông Phạm Toàn Thắng, Chỉ huy trưởng gói thầu 12XL (dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh), cho biết vị trí này có khối lượng đào đắp rất lớn. Đặc biệt, khi thi công vị trí này thường sử dụng rất nhiều máy móc, thiết bị lớn, nếu khoảng cách không đảm bảo sẽ tạo nguy cơ phóng điện, khả năng mất an toàn là rất cao.

"Hiện chúng tôi chỉ thi công cầm chừng tại các vị trí đảm bảo an toàn thi công, còn những vị trí chưa đảm bảo thì đành chừa lại, chờ di dời xong trụ điện mới tiếp tục thi công", ông Thắng nói.

Một trụ điện cao thế 110kV nằm trong tuyến chính của dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh, cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên ĐỨC HUY

Tại vị trí mố trụ 04 của cầu vượt tại Km36+180, đơn vị thi công đang huy động lực lượng khoan trụ bằng phương pháp khoan thủ công. Do vị trí này nằm ngay dưới lưới điện cao thế chưa được di dời, không đảm bảo các điều kiện an toàn thi công nếu huy động thiết bị khoan xoay chuyên dụng. Phương pháp này mất nhiều thời gian, kém hiệu quả nhưng lại là giải pháp duy nhất mà các đơn vị thi công có thể áp dụng để bảo đảm an toàn.

Ông Đinh Phú Tuấn, chỉ huy trưởng, Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc - Trung - Nam, cho biết: "Đối với gói thầu này, đơn vị được giao thi công 5 cầu vượt. Trong đó, 4 cây cầu có khối lượng lớn hơn đều đạt và vượt tiến độ. Riêng cây cầu tại vị trí Km36+180 đang "dậm chân tại chỗ" vì vướng lưới điện 110kV".

Theo kế hoạch, cầu Km36+180 sẽ hoàn thành cọc khoan nhồi từ tháng 7.2023 nhưng đến nay đã bị chậm tiến độ rất nhiều. Thêm vào đó, dù có khoan thủ công để hoàn thành cọc T04 thì cũng không thể tổ chức lao dầm tại vị trí này vì độ cao an toàn không cho phép.

"Chúng tôi phải liên tục điều chỉnh, tổ chức lại phương án thi công, vừa làm vừa chờ di dời xong lưới điện dẫn đến phát sinh chi phí rất lớn. Rất mong chính quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác di dời lưới điện để chúng tôi đẩy nhanh tiến độ thi công", ông Tuấn nói.

Chủ đầu tư lo lắng chậm tiến độ

Theo ông Trần Hoài Thanh, Tư vấn giám sát trưởng gói thầu XL-12, do vị trí thi công trên núi cao nên đơn vị thi công phải huy động khối lượng máy móc, thiết bị rất lớn và tổ chức thi công ngày đêm cho kịp tiến độ. Hiện nay, gói thầu XL-12 đã đạt khối lượng thi công khoảng 30%, đạt và vượt tiến độ của Bộ GTVT giao trong năm 2023.

Tuy nhiên, trên tuyến này vẫn còn một số vị trí đường găng đang ảnh hưởng tiến độ của gói thầu. Đặc biệt, việc thi công ngay dưới lưới điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết thường xuyên xuất hiện mưa giông, sấm sét.

"Chúng tôi phải tăng cường kỹ sư giám sát an toàn, ứng trực thường xuyên trên công trường để hỗ trợ, cảnh báo; đồng thời lựa chọn thời điểm thi công thích hợp, an toàn. Mặc dù phải chạy đua để hoàn thành tiến độ nhưng việc đảm bảo an toàn cho con người, tài sản vẫn cần ưu tiên hàng đầu", ông Thanh nói.

Cây cầu tại vị trí Km36+180 đang "dậm chân tại chỗ" vì vướng vào lưới điện 110kV ĐỨC HUY

Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND TX.Sông Cầu, cho biết các đơn vị thi công đang tập trung triển khai thi công di dời các đường dây trung, hạ thế, dự kiến đến 31.12 có thể hoàn thành. Đối với các mố cầu có vướng hạ tầng kỹ thuật lưới điện, thị xã thực hiện phương án di dời và làm cáp ngầm để đảm bảo an toàn.

Riêng đường dây 110kV và 220kV, TX.Sông Cầu đã bàn giao vị trí mặt bằng mới cho đơn vị thi công đào hố móng. Tuy nhiên, do thời tiết có mưa liên tục nên rất khó khăn trong việc di dời. Khi hết mùa mưa lũ, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành trong quý 1/2024.

Bình Định hoàn thành di dời hạ tầng lưới điện trung và cao thế nằm do dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Bình Định. ĐỨC HUY

Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, thừa nhận địa phương chậm di dời hạ tầng kỹ thuật điện nằm trong các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Phú Yên. "Chúng tôi đôn đốc nhà thầu tập trung giải pháp để sớm di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện nằm trong dự án cao tốc Bắc – Nam qua Phú Yên. Việc chậm trễ là do lựa chọn nhà thầu thi công di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện. Hơn nữa, các chủ đầu tư đối với hạng mục này là các địa phương của tỉnh nên chưa có kinh nghiệm trong việc đấu thầu để lựa chọn nhà thầu di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện trung và cao thế".

Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh Bình Định hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật điện lưới trung thế, cao thế trong dự án cao tốc Bắc – Nam qua tỉnh Bình Định là do họ có kinh nghiệm trong việc di dời này, nên tỉnh Bình Định hoàn thành công việc sớm hơn tỉnh Phú Yên.