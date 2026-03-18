Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chấm dứt 'ma trận' đón xe tại nhà ga T3: Xử lý nạn chèo kéo, báo giá 'trên trời' thế nào?
Video Thời sự

Chấm dứt 'ma trận' đón xe tại nhà ga T3: Xử lý nạn chèo kéo, báo giá 'trên trời' thế nào?

Công Khởi
18/03/2026 06:41 GMT+7

Sau hai phóng sự phản ánh tình trạng chèo kéo và báo giá cao khi đón xe tại nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất, phóng viên tiếp tục ghi nhận thực tế. Những phản ánh từ hành khách và tài xế đang gợi mở nhiều giải pháp để minh bạch hóa hoạt động đón xe tại sân bay.

Sau loạt phản ánh về tình trạng đón xe phức tạp tại nhà ga T3 (sân bay Tân Sơn Nhất), thực tế ghi nhận tiếp tục cho thấy nhiều hành khách vẫn gặp khó khăn trong việc tìm phương tiện di chuyển phù hợp. Không chỉ mất thời gian, không ít người còn rơi vào cảnh bức xúc vì bị chèo kéo, báo giá thiếu minh bạch.

Ông Trương Duy Toàn, một hành khách, cho biết ông đã mất gần hai tiếng đồng hồ để tìm xe về nhà. Theo ông, khu vực đón xe tại nhà ga tồn tại tình trạng chèo kéo, la lối và báo giá tùy tiện. “Người này người kia đưa ra giá ‘trên trời dưới đất’, không có văn hóa gì hết. Tôi vào taxi mà cũng không được”, ông Toàn bức xúc.

Tiếp diễn ‘ma trận’ đón xe tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất: Tài xế vẫn báo giá 'trên trời'

Không riêng ông Toàn, nhiều hành khách khác cũng phản ánh tình trạng tương tự. Bà Đặng Thị Nghĩa cho biết, cùng là sân bay nhưng trải nghiệm tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài có sự khác biệt rõ rệt. Nếu tại Hà Nội, hành khách có thể dễ dàng đặt xe công nghệ ngay tại sân bay, thì tại TP.HCM, việc di chuyển lại trở nên tốn kém hơn. “Tôi đi quãng đường chỉ khoảng 2 km mà phải trả 200.000–250.000 đồng, và thường xuyên phải như vậy”, bà Nghĩa nói.

Theo bà, những hành khách ít kinh nghiệm, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc từ nông thôn, dễ rơi vào tình huống bị dẫn dắt lên xe mà không nắm rõ giá cả.

Bất cập từ tổ chức và vận hành

Tại khu vực sảnh đón của nhà ga T3, nhiều loại hình vận tải cùng hoạt động, từ taxi truyền thống, xe hợp đồng đến xe công nghệ. Tuy nhiên, cách bố trí điểm đón và khả năng tiếp cận khách giữa các loại hình này lại không đồng đều.

Một tài xế taxi truyền thống cho biết vị trí đón khách của một số hãng nằm khá xa cửa ra nhà ga, khiến họ gặp bất lợi trong việc tiếp cận hành khách. “Xe phải đậu cách đó 300–400 m, trong khi có những xe khác đón ngay gần cửa, nên lượng khách chênh lệch rất lớn”, tài xế này nói.

Trong khi đó, taxi truyền thống sử dụng đồng hồ tính cước minh bạch, giúp hành khách dễ theo dõi chi phí. Ngược lại, nhiều xe hợp đồng hoặc dịch vụ không có đồng hồ, dẫn đến việc hành khách khó xác định giá trước khi đi.

Không chỉ taxi truyền thống, tài xế xe công nghệ cũng gặp khó khăn. Ông Đỗ Tuấn Ngân cho biết hiện chưa có khu vực đậu xe dành riêng cho xe công nghệ trong sân bay. Tài xế thường phải chờ ở khu vực cách sân bay từ 500 m đến hơn 1 km, khiến thời gian đón khách kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Cần  tổ chức lại luồng xe

Từ thực tế trên, nhiều ý kiến cho rằng cần triển khai đồng bộ các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng “ma trận” đón xe tại nhà ga T3. Một trong những đề xuất được nhiều hành khách đồng tình là công khai bảng giá cước tham khảo theo quãng đường. Theo ông Trương Duy Toàn, nếu giá được niêm yết rõ ràng – ví dụ từ 5–7 km, 7–10 km tương ứng với mức giá cụ thể – thì hành khách sẽ dễ lựa chọn hơn và hạn chế tình trạng bị “hét giá”.

Bên cạnh đó, việc tổ chức luồng di chuyển và hướng dẫn hành khách cũng được đánh giá là chưa tối ưu. Ông Hoàng Ngọc Linh cho biết nhiều hành khách gặp khó khăn khi di chuyển giữa các tầng để tìm điểm đón xe. Dù đã có bảng chỉ dẫn, nhưng với người lần đầu đến, việc định hướng vẫn còn lúng túng.

Các đề xuất như minh bạch giá cước, hướng dẫn rõ ràng hơn về vị trí đón xe hay tăng cường cung cấp thông tin cho hành khách được kỳ vọng sẽ góp phần giúp việc di chuyển từ sân bay trở nên thuận tiện hơn trong thời gian tới, nhưng quan trọng nhất vẫn là quyết tâm của cơ quan quản lý và lực lượng an ninh sân bay trong việc chấm dứt tình trạng chèo kéo, làm giá trước cửa ra nhà ga T3.

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận