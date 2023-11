Chậm mặt bằng sân bay Long Thành 3 năm, bộ ngành ‘xin tiếp thu, rút kinh nghiệm'

Theo Bộ GTVT, dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án sân bay Long Thành do Đồng Nai thực hiện chậm, do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (năm 2020 - 2021).

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng GIA HÂN

Tháng 7.2023, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho chủ đầu tư đạt 100% diện tích. Các gói thầu chính của dự án giai đoạn 1 cũng đã khởi công ngày 31.8. “Công tác mặt bằng đến nay đủ điều kiện để các chủ đầu tư dự án thành phần triển khai, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung toàn dự án”, Bộ GTVT nêu.

Trong đó, gói thầu xây dựng nhà ga hành khách là điểm nghẽn lớn nhất của dự án, có thời gian thi công 39 tháng. Các chủ đầu tư đang phấn đấu thi công dự án hoàn thành và đưa vào khai thác đúng tiến độ.

Thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan khi không kịp thời trình Quốc hội khó khăn, vướng mắc. Dự án GPMB phải hoàn tất trong năm 2021, nhưng tới năm 2023 mới điều chỉnh.

Lý giải điều này, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cho rằng, dù Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, đôn đốc, thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Song, UBND tỉnh Đồng Nai triển khai chậm và kiến nghị một số nội dung ngoài báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, dẫn đến phải giải trình lại, làm chậm tiến độ thẩm định.

“UBND tỉnh Đồng Nai đã nhận trách nhiệm thiếu sót, chậm trễ trong công tác điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Các bộ, ngành liên quan xin tiếp thu và rút kinh nghiệm trong các dự án về sau”, Bộ trưởng GTVT nêu.

Về trách nhiệm của Bộ GTVT, báo cáo cho biết UBND tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án GPMB, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật. Bộ GTVT được giao nhiệm vụ phối hợp và đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ GPMB, kịp thời bàn giao mặt bằng giai đoạn 1.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị rà soát trách nhiệm của chủ dự án, nhà thầu xây dựng để kéo dài dự án quá nhiều năm. Báo cáo tiếp thu giải trình của UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án có quy mô lớn và phức tạp, mức độ ảnh hưởng tới người dân rất rộng.

Quá trình thực hiện dự án ngoài những yếu tố khách quan, còn do chủ quan như việc điều hành của chủ đầu tư còn hạn chế, một số nhà thầu không đủ năng lực thi công, khó khăn về tài chính… dẫn đến không đảm bảo tiến độ.

UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo chủ đầu tư thay thế nhà thầu thi công chậm tiến độ bằng các nhà thầu đủ năng lực. Hiện các trường học tại các khu tái định cư đã đi vào hoạt động, còn lại 2 gói thầu trường tiểu học và trung học cơ sở sẽ hoàn thành vào quý 1/2024.

Quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ông Võ Tấn Đức cũng khẳng định, công tác thu hồi GPMB được bà con nhân dân ủng hộ, chưa có trường hợp nào phải cưỡng chế, chưa ghi nhận các vụ khiếu nại, tố cáo tiêu cực tham nhũng và khiếu nại vượt cấp.

Trước đó, Chính phủ đã trình Quốc hội báo cáo điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Trong đó, giảm tổng mức đầu tư dự án từ 22.938 tỉ đồng xuống 19.207 tỉ đồng (giảm 3.731 tỉ đồng).

Điều chỉnh diện tích đất thu hồi là 5.317 ha, giảm 82 ha. Trong đó, tăng diện tích đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn lên 284,7 ha, tăng 2,35 ha; tăng diện tích đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không 32,65 ha.

Chính phủ cũng đề nghị giảm thực hiện đầu tư đối với diện tích đất phân khu 3 - khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 97 ha và giảm diện tích đất khu nghĩa trang 20 ha.

Đồng thời, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến hết năm 2024, thay vì đến năm 2021.