Chạm ngưỡng 44 độ C, Việt Nam ghi nhận kỷ lục về nắng nóng năm 2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 28.4, TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất ngày lên đến 44 độ C. Mức nhiệt này chỉ kém 0,2 độ C so với mức nhiệt cao nhất lịch sử Việt Nam được ghi nhận tại Tương Dương (Nghệ An) vào tháng 5.2023.

Chạm ngưỡng 44 độ, Việt Nam tiếp tục ghi nhận kỷ lục về nắng nóng năm 2024 ĐÌNH HUY

Đây cũng là nhiệt độ cao nhất ngày tại Việt Nam được ghi nhận tính từ đầu năm 2024 đến nay. Nhiều khả năng, trong 2 ngày tới, địa phương này có khả năng phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ tại Tương Dương.

Trước đó, kỷ lục về nhiệt độ cao nhất ngày tính từ đầu năm 2024 được ghi nhận tại Tương Dương là 43,2 độ C.

Xem nhanh 12h ngày 29.4: Xuất hiện kỷ lục nắng nóng

Cơ quan khí tượng cho biết, trong ngày 28.4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 38 - 41 độ C, có nơi trên 41 độ C như Yên Châu (Sơn La) 41,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42,4 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 42 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 43,2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41 độ C...; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 35%.

Các nơi khác thuộc Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Cảnh báo nắng nóng là loại thiên tai nguy hiểm, có thể tạo ra cháy rừng cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như gây mất nước, sốc nhiệt, đột quỵ... Người dân khi tham gia những hoạt động ngoài trời cần chú ý sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù để che chắn, kem chống nắng, mặc quần áo sáng màu...

Nắng nóng có khả năng giảm dần từ khoảng ngày 1 - 2.5 ở Bắc bộ và Trung bộ; từ khoảng ngày 4 - 5.5 giảm dần ở Tây nguyên và Nam bộ.