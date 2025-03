Chăm nhảy múa văn nghệ giúp ích gì cho học sinh, sinh viên?

Trong hai ngày Báo Thanh Niên tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi 2025 tại tỉnh Lâm Đồng, nhiều học sinh, sinh viên hào hứng tham gia trình diễn đa dạng tiết mục văn nghệ từ hát, múa tới nhảy, thu hút hàng ngàn khán giả theo dõi. Điểm đặc biệt là các tiết mục này không chỉ để khoe vũ đạo hay giọng hát, mà còn là cơ hội để các bạn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, theo Nguyễn Đặng Tri Nhân, sinh viên Trường ĐH Đà Lạt.

Cụ thể, Nhân cùng các thành viên trong đội bắt đầu chuẩn bị cho tiết mục nhảy tên "Bản sắc Việt hòa âm vũ trụ" từ giữa tháng 2, liên tục dành thời gian từ 17 giờ 30 - 22 giờ để tập luyện. Tiết mục gồm nhiều phần khác nhau, đưa vào các yếu tố như vũ đạo hoa sen, tiếng gà gáy, trang phục áo bà ba hay áo hoodie... để nhắn nhủ rằng trong quá trình vươn mình vào kỷ nguyên mới, chúng ta không nên quên đi căn tính và văn hóa Việt Nam.

"Dù có bước ra ngoài thế giới, bên trong chúng ta vẫn là gốc gác con người Việt với sự chân chất, thật thà và niềm nở. Đây đều là những tính cách đáng tự hào làm nên bản sắc Việt Nam, và cũng là điều chúng ta nên giữ vững khi giao lưu với bạn bè quốc tế", Nhân bộc bạch.

Hiện là sinh viên năm 4 ngành luật - ngành học không liên quan đến các hoạt động nghệ thuật - song theo Nhân, việc đầu tư trình diễn trong nhiều năm qua đã hỗ trợ lại cho việc học rất nhiều chứ không đơn thuần chỉ là thú vui. Đơn cử, Nhân đã học được cách thuyết trình trước đám đông hiệu quả và tinh thần tự tin vào chính mình. "Đó là điều mà ngành luật rất cần trong quá trình bảo vệ thân chủ", nam sinh viên chia sẻ.

Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị cho các tiết mục trình diễn cũng rèn thêm cho Nhân tư duy phản biện và có logic. Bởi lẽ nam sinh phải tính kỹ từng giây phải thể hiện nội dung nào, các phần sẽ liên kết với nhau ra sao và điều này sẽ được thể hiện thông qua vũ đạo thế nào. "Kiến thức luật còn giúp tôi hình dung rõ tính đúng, sai trong quá trình thiết kế kịch bản, tránh truyền tải thông điệp không phù hợp", Nhân chia sẻ.

Nam sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình gây ấn tượng bởi giọng ca nội lực ẢNH: NGỌC LONG

Đồng tình, Võ Đức Huy, sinh viên năm 1 ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Yersin, cho biết ngoài lòng tự tin, việc tham gia trình diễn văn nghệ cũng giúp anh kết nối thêm nhiều người khác, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới ngoài giảng đường. "Sau khi ra trường chúng tôi có thể theo đuổi sự nghiệp biên đạo hay tham gia trình diễn trên sân khấu", Huy cho hay.

Chia sẻ thêm về tiết mục nhảy trong chương trình Tư vấn mùa thi 2025, nam sinh kể đã cùng các thành viên tập luyện trong gần một tháng để tôn vinh vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt thông qua các vũ đạo hiphop, từ basic tới locking. "Với nền nhạc Má Hồng Đà Lạt, chúng tôi hy vọng có thể giới thiệu không khí hiện đại, mới mẻ nhưng vẫn pha chút thơ mộng, trữ tình của thành phố ngàn hoa", Huy chia sẻ.

Tiết mục văn nghệ thể hiện tình yêu đất nước của học sinh Trường THPT Đức Trọng ẢNH: BÁ DUY

Cơ hội hiểu thêm về ngành học

Đồng Hạnh Trang, sinh viên năm 3 ngành Nhật Bản học ở Trường ĐH Đà Lạt, cùng các bạn chung ngành thì chọn trình diễn tiết mục văn nghệ về văn hóa Nhật Bản, cũng khiến nhiều học sinh thích thú hưởng ứng theo. Tiết mục gồm ba phần, bắt đầu bằng điệu nhảy truyền thống Soran Bushi của các ngư dân vùng biển Hokkaido, sau đó là bài hát J-pop nổi tiếng Kawaikute Gomen và kết thúc bằng ca khúc Ojou-sama it's time to go to bed.

Trong các phần trình diễn, nhóm của Trang đều diện những bộ trang phục mang dấu ấn Nhật Bản như áo Haori, quần áo hầu gái và quản gia. "Qua đó, chúng tôi hy vọng không chỉ giới thiệu về văn hóa Nhật Bản từ truyền thống tới hiện đại mà còn giúp các bạn học sinh hứng thú hơn với ngành học về xứ sở hoa anh đào", nữ sinh kể, cho biết thêm nhóm đã tự tìm tòi, học hỏi và luyện tập theo video hướng dẫn vũ đạo trên YouTube.

Nam sinh viên mặc trang phục quản gia trong một tiết mục giới thiệu văn hóa Nhật Bản ẢNH: NGỌC LONG

Trong khi đó, nhóm nhảy DTD do em Đồng Lâm Quỳnh, học sinh lớp 12 Trường THPT Đức Trọng (Lâm Đồng) làm trưởng nhóm đã "làm nóng" sân khấu chương trình Tư vấn mùa thi 2025 bằng những giai điệu sôi động, vũ đạo đồng nhịp. "Tất cả bài nhảy tụi em dàn dựng đều là vì nhau", Quỳnh chia sẻ, nói thêm nhóm nhảy lập ra từ 4 năm trước và được các thế hệ học sinh duy trì tới hiện tại.

Nữ sinh chia sẻ, thông qua các hoạt động văn nghệ ở nhóm nhảy, các em không chỉ thỏa mãn đam mê mà còn có thêm cơ hội phát triển các kỹ năng mềm, từ làm việc nhóm khi phải tập nhảy đến khi đồng điệu, quản lý và sắp xếp thời gian để vừa học vừa hoạt động nghệ thuật hiệu quả, hay xây dựng tính kỷ luật vì nếu đi trễ sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể. "Quan trọng nhất chính là học cách lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau", Quỳnh nhận định.

Hơn chục học sinh các khối lớp tham gia nhóm nhảy DTD của Trường THPT Đức Trọng để thỏa đam mê nghệ thuật ẢNH: NGỌC LONG

Trước đó, nhóm nhảy của Trường THPT Đức Trọng nơi Quỳnh tham gia cũng từng đạt nhiều giải nhất, nhì, ba do Huyện đoàn Đức Trọng tổ chức cùng những giải thưởng đáng chú ý ở các cuộc thi tư nhân như Dalat Best Dance Crew... Đây là những thành tích cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu của các bạn học sinh dù luôn ở trong giai đoạn phải chuẩn bị cho các kỳ thi trên lớp và thậm chí là cuối cấp.