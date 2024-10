Chăm sẹo thâm lõm sau sinh mổ, bạn cần chú ý điều gì?

Để một vết thương lành hoàn toàn cần một khoảng thời gian rất dài đặc biệt vết thương dài và sâu như sẹo sinh mổ. Vì thế, việc chăm sóc vết sẹo sinh mổ không thể chỉ duy trì trong vài tuần, bạn cần kiên trì chăm dưỡng liên tục trong 6 tháng đến 1-2 năm liền sau tùy theo khả năng phục hồi của từng người.

Tại sao sẹo mổ lại bị lõm và thâm?

Sau khi mổ, vết sẹo mới có thể phát triển theo hướng tăng sinh lồi/phì đại hoặc chuyển thành sẹo thâm lõm. Trong khi sẹo lồi/phì đại do sự tăng sinh quá của collagen, thì sẹo thâm lõm hoàn toàn ngược lại. Việc vết sẹo bị lõm là do sự thiếu hụt collagen mới khiến da được nâng kém hơn. Khiến vùng sẹo thấp hơn so với vùng da xung quanh. Ngoài ra, tình trạng thâm sẹo là phản ứng của làn da khi bị tấn công bởi gốc tự do. Với sẹo mổ mới liền mô, phần da non mỏng manh và cực kỳ nhạy cảm với môi trường. Khi các gốc tự do tiếp xúc với lớp da non này sẽ kích hoạt quá trình stress ô xy hóa, từ đây hắc sắc tố tăng sinh nhanh chóng khiến sẹo thâm.

Vậy sẹo mổ bị lõm có tự hết không? Đối với tình trạng sẹo bị thâm, sẫm màu có thể cải thiện sau vài tháng hoặc vài năm. Thế nhưng đối với sẹo lõm thì không thể tự hết. Bởi cơ thể của chỉ có thể phục hồi tối đa 80% so với tổn thương ban đầu.

Thế nhưng, các mẹ hoàn toàn có thể cải thiện tính thẩm mỹ của vết sẹo khi có kế hoạch dự phòng và ngăn ngừa sẹo từ sớm. Việc xây dựng chu trình chăm sóc vết sẹo từ sớm cũng giúp vết thương bên dưới liền nhanh hơn, mềm hơn, mịn màng và đồng đều với làn da xung quanh hơn.

Sử dụng các sản phẩm ngừa sẹo thâm lõm từ sớm

Kem xóa sẹo thâm rỗ lõm Scar Esthetique là lựa chọn tuyệt vời dành cho vết sẹo mổ sau sinh có dấu hiệu lõm và thâm. Với thành phần Polypeptide được xếp vào những hoạt chất hiệu quả trong việc kích thích tăng sinh collagen mới. Kết hợp cùng với khả năng dưỡng ẩm tốt và giảm viêm tại vết sẹo, Scar Esthetique hỗ trợ tốt quá trình tái tạo mô mới và bảo toàn collagen ban đầu. Điều này cho phép vết sẹo lõm được làm đầy tốt hơn, mịn màng và đều màu hơn. Ngoài ra, bên trong sản phẩm chứa hàng loạt chất chống ô xy hóa, dưỡng sáng… có thể ức chế tiến trình sản sinh Melanin gây thâm.

Thế nhưng khi sử dụng các sản phẩm có khả năng làm đầy như Scar Esthetique, bạn cần chắc rằng sẹo không có dấu hiệu lồi: căng ngứa nhiều, đỏ nổi mạch máu, nhô cao và mô trên sẹo mềm… Đối với vết sẹo mổ có dấu hiệu này bạn phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm quản lý dự phòng sẹo lồi/phì đại như Rejuvasil Silicone Gel và Scar FX Silicone Sheeting. Bởi thành phần chính là Silicone y tế tinh khiết giúp ổn định vết sẹo mổ, ngăn lồi/phì đại. Ngoài ra, với tính an toàn, sản phẩm này được phép sử dụng với mẹ đang cho con bú và dùng được trong dài hạn.

Trong trường hợp bạn chưa phân biệt được sẹo mình sẽ lồi hay lõm, hãy bắt đầu với sản phẩm quản lý sẹo lồi/phì đại như bộ đôi của Rejuvaskin để sẹo được ổn định và phẳng. Sau 4-8 tuần khi sẹo không lồi, thì có thể chuyển sang kem Scar Esthetique để ngừa thâm và dưỡng sẹo tốt hơn. Đừng quên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên vết sẹo, điều này đảm bảo an toàn cho mẹ sau sinh và em bé cũng như đạt hiệu quả xóa sẹo tốt nhất.

Một chế độ dinh dưỡng giàu chất chống ô xy hóa là lựa chọn tuyệt vời

Các nhóm dinh dưỡng giàu Vitamin C, Kẽm, Vitamin E, Vitamin A và các chất béo tốt như Omega 3 sẽ mang lại sức đề kháng vững chắc cho cơ thể và hỗ trợ rút ngắn tiến trình viêm tại vết mổ, cản trở tác động của gốc tự do lên vết sẹo và giúp tạo năng lượng cho cơ thể nhanh phục hồi sau sinh. Các loại trái cây, rau xanh các loại hạt và cá là lựa chọn lý tưởng dành cho mẹ sau sinh.

Hạn chế tác động lên vết sẹo

Trong quá trình chăm sóc sẹo sau sinh, cảm giác ngứa sẽ thường xuyên xuất hiện do quá trình thương bên dưới da vẫn còn diễn ra. Lúc này, mọi người thường có phản ứng cào gãi hoặc ấn vào vết sẹo nhưng điều này tuyệt đối không nên làm. Dưới tác động vật lý như cào gãi, chà xát hay ấn mạnh vào sẽ kích thích quá trình viêm bên dưới da, điều này không hết cảm giác ngừa mà còn khiến các tế bào mới hình thành bị tổn thương. Ngoài ra, mô sẹo mới lành da non mỏng hơn da thông thường, nên rất dễ bị trầy xước tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, viêm dưới da cũng kéo theo tăng sinh melanin gây thâm sẹo kéo dài hoặc sẫm màu hơn.

Điều trị sẹo thâm lõm với liệu trình công nghệ cao

Các phương pháp chuyên sâu như Laser, Peel, Lăn kim… phù hợp cho các vết sẹo mổ đã ổn định hoặc thâm lõm lâu năm. Các phương pháp này tập trung loại bỏ lớp thượng bì thâm và gồ ghề của vết sẹo, đồng thời kích thích tăng sinh collagen mới làm đầy sẹo. Tuy nhiên, khi lựa chọn điều trị sẹo chuyên sâu bạn cần chuẩn bị chu trình chăm sóc sau đó để giúp da phục hồi nhanh hơn, đạt hiệu quả xóa sẹo tốt với Scar Esthetique hay các sản phẩm có khả năng kích thích tái tạo mô.

Dù không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vết sẹo lại gây ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều bà mẹ sau sinh. Thế nên, việc lựa chọn giải pháp chăm sóc sẹo từ sớm không chỉ giúp sẹo được phục hồi tốt, đạt tính thẩm mỹ cao, ngoài ra, việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tài chính.