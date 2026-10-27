Chăm sóc cột sống, răng miệng cho trẻ mồ côi

Gần 50 trẻ mồ côi được khám cột sống, răng miệng miễn phí

Nhân kỷ niệm 5 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, Phòng khám trị liệu thần kinh cột sống Maple Healthcare và Phòng khám nha khoa Westcoast đã quyết định đồng hành cùng các em thông qua gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe có tổng trị giá 1,5 tỉ đồng.

"Cùng con đi tiếp cuộc đời là một chương trình rất ý nghĩa, nhân văn. Vốn rất yêu trẻ con nên các thành viên trong ban tổng giám đốc của hai phòng khám mong muốn đồng hành cùng chương trình, đi cùng sự trưởng thành của các con, giúp các con phát hiện và điều trị các vấn đề về nha khoa, đặc biệt là cột sống", bà Nguyễn Huỳnh Bảo Trân - Trưởng phòng Marketing của Phòng khám nha khoa Westcoast và Phòng khám trị liệu thần kinh cột sống Maple Healthcare chia sẻ.

Bác sĩ của Phòng khám nha khoa Westcoast đang kiểm tra răng miệng cho các em ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triển khai gói tài trợ 1,5 tỉ đồng từ hai phòng khám, cuối tuần qua, tại trụ sở Báo Thanh Niên, gần 50 trẻ mồ côi trong chương trình đã được bác sĩ Andrew H.F. Tsang - Tổng giám đốc Phòng khám nha khoa Westcoast và bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống Michael Moon Awh - Phòng khám trị liệu thần kinh cột sống Maple Healthcare cùng các bác sĩ khác của 2 phòng khám, thăm khám cột sống và răng miệng.

Theo kế hoạch, hoạt động thăm khám bắt đầu lúc 8 giờ sáng, nhưng hội trường lầu 3 đã rộn ràng tiếng nói cười của các em nhỏ và phụ huynh từ sáng sớm.

Tại buổi thăm khám, các bác sĩ tiến hành kiểm tra cột sống, bàn chân bẹt và tình trạng răng miệng cho các em, đồng thời tư vấn những vấn đề cần lưu ý trong quá trình phát triển.

Em Nguyễn Đạt Ngân Khánh đang được các bác sĩ của Phòng khám trị liệu thần kinh cột sống Maple Healthcare kiểm tra cột sống và bàn chân bẹt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc đưa con đi kiểm tra sức khỏe định kỳ đôi khi chưa phải là ưu tiên hàng đầu do còn nhiều khoản chi tiêu trong cuộc sống. Những vấn đề liên quan đến sức khỏe răng miệng, cột sống hay tình trạng bàn chân bẹt cũng có thể chưa được quan tâm đúng mức nếu gia đình chưa có điều kiện tiếp cận các dịch vụ thăm khám. Việc được kiểm tra miễn phí và tiếp tục nhận hỗ trợ điều trị không chỉ giúp các em có thêm cơ hội chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí cho phụ huynh.

Đưa con đến thăm khám, chị Nguyễn Thanh Ngân là mẹ của em Nguyễn Đạt Ngân Khánh, không giấu được niềm vui khi thấy con nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ chương trình. Chồng mất vì Covid-19, chị một mình làm công việc rửa chén tại nhà hàng, mỗi tháng kiếm được hơn 4 triệu đồng để nuôi hai con. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng chắt chiu từng đồng để chăm lo cho các con.

"Thấy con được các bác sĩ thăm khám tận tình, được mọi người quan tâm như vậy, tôi mừng và xúc động lắm. Trước đây, tôi chưa nghĩ đến việc đưa con đi kiểm tra cột sống vì còn phải lo nhiều khoản chi tiêu. Nay con được khám miễn phí, lại còn có thẻ để tiếp tục kiểm tra và điều trị khi cần, tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tôi biết ơn chương trình và các phòng khám đã quan tâm đến con. Với mẹ con tôi, sự giúp đỡ này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên để tôi có thêm niềm tin, cố gắng nuôi các con khôn lớn", chị Ngân chia sẻ.

Trao thẻ điều trị miễn phí

Sau khi thăm khám tại tòa soạn Báo Thanh Niên, Phòng khám trị liệu thần kinh cột sống Maple Healthcare và Phòng khám nha khoa Westcoast đã trao thẻ điều trị cho các em trong chương trình. Thông qua những thẻ điều trị này, các em có thể đến phòng khám để được tầm soát và điều trị các vấn đề liên quan đến cột sống, bàn chân bẹt và răng miệng miễn phí.

Bác sĩ Andrew H.F.Tsang - Tổng giám đốc Phòng khám nha khoa Westcoast trao thẻ điều trị đến các em ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng giá trị dịch vụ được hai phòng khám tài trợ để điều trị cho các em trong chương trình là 1,5 tỉ đồng. Sự hỗ trợ này tạo điều kiện để các em không chỉ được kiểm tra sức khỏe ban đầu mà còn có cơ hội tiếp tục thăm khám, nhận tư vấn chuyên môn và điều trị khi cần.

Thông qua hoạt động thăm khám và hỗ trợ điều trị, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tiếp tục mở rộng các hoạt động chăm lo cho trẻ mồ côi, không chỉ hỗ trợ các em trên con đường học tập mà còn quan tâm đến sức khỏe và sự phát triển lâu dài. Những hỗ trợ thiết thực từ các đơn vị đồng hành góp phần giúp các em có thêm điều kiện chăm sóc bản thân, lớn lên khỏe mạnh và vững tin hơn vào chặng đường phía trước.