Chăm sóc sau thủ thuật thẩm mỹ: 5 câu nên hỏi trước khi ra về

Hãy hình dung một buổi tối bình thường sau khi bạn làm thủ thuật thẩm mỹ. Bạn đã về đến nhà, vùng da vừa được can thiệp hơi căng, hơi nóng, và bạn bắt đầu tự hỏi những câu rất đời thường. Tối nay tắm thế nào? Mai đi làm có trang điểm được không? Vết thương ngứa thế này có bình thường không?

Phần lớn chúng ta nghĩ rằng kết quả thẩm mỹ được quyết định trong phòng thủ thuật, bởi tay nghề bác sĩ và công nghệ được sử dụng. Điều này là đúng nhưng chưa đủ. Giai đoạn sau đó, khi bạn tự chăm sóc tại nhà là lúc quan trọng quyết định tốc độ lành thương, nguy cơ biến chứng và chất lượng thẩm mỹ về lâu dài. Một thủ thuật thực hiện tốt vẫn có thể cho kết quả kém mong đợi nếu vết thương không được chăm sóc nhất quán. Điều tích cực là phần này nằm trong tầm tay của bạn.

"Giữ sạch và khô" nghĩa là gì?

Đây có lẽ là lời dặn quen thuộc sau thủ thuật, nhưng cũng dễ bị hiểu sai. Có người nghe "giữ khô" và né nước hoàn toàn. Có người sợ nhiễm trùng nên rửa thật kỹ, thậm chí chà xát. Cả hai cách đều không lý tưởng: rửa quá mức làm tổn thương thêm lớp bề mặt đang hồi phục, còn không vệ sinh thì vết thương dễ chịu tác động của bụi, mồ hôi và vi khuẩn.

Điều bạn cần lúc này là một quy trình cụ thể: vùng thủ thuật có được chạm nước không, làm sạch bằng gì, thấm khô thế nào, tránh những động tác nào. Câu trả lời khác nhau tùy từng loại thủ thuật, nên đừng ngần ngại hỏi lại cho đến khi bạn thật sự hiểu và thấy mình làm được.

Ngứa, căng, đóng vảy: khi nào cần lo?

Trong quá trình lành, vùng da có thể căng nhẹ, ngứa nhẹ hoặc hơi đỏ ở giai đoạn đầu. Nhiều người hoang mang trước những thay đổi này, vì không biết đâu là diễn tiến bình thường. Có thể hình dung theo ba mức:

Có thể theo dõi tại nhà: cảm giác căng nhẹ, ngứa nhẹ, vùng da quanh vết thương hơi đỏ trong giai đoạn đầu.

Nên nhắn cho nơi bạn thực hiện thủ thuật để được hướng dẫn: ngứa tăng dần, dịch tiết nhiều hơn bạn dự kiến, hoặc đơn giản là bạn không chắc chắn.

Cần liên hệ ngay hoặc đến cơ sở y tế: đau tăng lên, sưng đỏ lan rộng, dịch tiết bất thường, hoặc kèm sốt.

Vết thương không nằm yên trong nhà

Bạn vẫn đi làm, ra đường, đổ mồ hôi, đeo khẩu trang, đội mũ, và có thể muốn trang điểm. Mỗi thói quen quen thuộc ấy đều có thể tác động lên vùng da đang hồi phục. Mồ hôi và bụi ảnh hưởng đến bề mặt vết thương, ma sát từ quần áo hay khẩu trang tác động lên vùng đang lành, còn mỹ phẩm là thứ mà vết thương chưa sẵn sàng tiếp nhận.

Vì vậy, thay vì chỉ nhớ danh sách những điều cần kiêng, hãy hỏi theo ngữ cảnh sống của bạn: Ngày mai tôi đi làm thì cần lưu ý gì? Khi nào tôi có thể tập thể dục lại? Ra nắng cần bảo vệ vùng này thế nào? Những câu hỏi cụ thể sẽ nhận được câu trả lời cụ thể, và đó mới là thứ bạn dùng được.

Vết thương "khô" rồi, có dùng kem trị sẹo được chưa?

Đây là sai lầm nhiều người mắc phải, theo cả hai hướng. Quá trình lành có hai giai đoạn với logic chăm sóc khác nhau. Khi vết thương chưa khép kín, ưu tiên là giữ cho bề mặt có môi trường phù hợp: kiểm soát độ ẩm và dịch tiết, đồng thời bảo vệ vùng tổn thương khỏi tác nhân bên ngoài. Chỉ khi vết thương đã liền miệng ổn định, việc chăm sóc mới chuyển sang quản lý sẹo.

Vấn đề là bằng mắt thường, bạn rất khó phân biệt hai giai đoạn này. Thấy bề mặt đã "khô", có người dùng ngay kem trị sẹo khi vết thương chưa sẵn sàng. Thấy vết thương "ổn", có người ngừng chăm sóc quá sớm. Lời khuyên an toàn nhất là đừng tự chuyển sang bước tiếp theo khi chưa được bác sĩ hoặc người thực hiện thủ thuật đánh giá lại. Đây cũng là lý do bạn nên hỏi ngay từ đầu: khi nào tôi cần quay lại hoặc nhắn tin để kiểm tra?

Gel hay xịt: sản phẩm nào cho vết thương của bạn?

Không có một sản phẩm phù hợp cho mọi vết thương. Vị trí, tình trạng và giai đoạn lành thương đều ảnh hưởng đến lựa chọn.

Có những trường hợp cần dạng gel để quản lý dịch tiết và duy trì môi trường ẩm, và HemaHeal Gel, với SHA Polymer 10%, là một ví dụ cho nhóm giải pháp này. Với những vị trí khó băng hoặc cần một lớp màng bảo vệ mỏng, dạng xịt như HemaCut Spray có thể thuận tiện hơn. Tuy nhiên, việc chọn loại nào nên tham khảo ý kiến chuyên môn của cơ sở y tế.

Cũng cần nhớ rằng sản phẩm chỉ là một phần của sự hỗ trợ. Nó không thay thế việc làm sạch vết thương, không thay thế việc đi khám khi có dấu hiệu bất thường, và chỉ phát huy giá trị khi bạn dùng đúng cách theo hướng dẫn.

Năm câu nên hỏi trước khi rời cơ sở

Để chủ động hơn, bạn có thể mang theo năm câu hỏi này vào buổi tư vấn trước khi ra về:

Tôi vệ sinh vùng này như thế nào, từng bước một?

Tôi dùng sản phẩm gì, bao nhiêu lần mỗi ngày, và dùng đến khi nào?

Dấu hiệu nào là bình thường, dấu hiệu nào tôi cần liên hệ ngay?

Nếu có thắc mắc ngoài giờ, tôi nhắn cho ai, bằng kênh nào?

Khi nào tôi cần tái khám, và khi nào tôi có thể chuyển sang chăm sóc sẹo?

Một cơ sở uy tín sẽ sẵn lòng trả lời những câu hỏi này, thậm chí đưa bạn một tờ hướng dẫn ghi sẵn. Nếu cơ sở chủ động nhắc lịch kiểm tra qua điện thoại hay tin nhắn, đó là dấu hiệu của sự đồng hành thật sự, không chỉ dừng ở lúc thanh toán.

Kết quả đẹp được hoàn thiện ở nhà bạn

Làm đẹp không kết thúc ở phòng thủ thuật. Một kết quả thẩm mỹ đẹp và an toàn được hoàn thiện nhờ sự kết nối liên tục giữa chuyên môn của cơ sở và sự chăm sóc của chính bạn, từ lúc bạn còn ở cơ sở cho đến khi vết thương ổn định hoàn toàn. Bạn không cần là chuyên gia y tế để làm tốt phần việc của mình. Bạn chỉ cần được hướng dẫn rõ ràng và dám hỏi khi chưa hiểu.