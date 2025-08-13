Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại trường học

BHYT là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, trong đó, HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước đều phải tham gia theo diện bắt buộc, trừ những trường hợp đã được cấp thẻ BHYT theo các nhóm bảo hiểm y tế khác.

Sinh viên ĐH Đà Nẵng sử dụng VssID để tra cứu thông tin BHYT ẢNH: AN DY

Quyền lợi khi ốm đau, bệnh tật

Một trường hợp điển hình là em Đ.V.N, mã số SV44848… (ngụ Xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng) mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy thể M5, viêm dạ dày, suy tủy sau hóa trị, suy tủy xương do thuốc; viêm dạ dày và tá tràng… Trong suốt quá trình điều trị bệnh, em N. được quỹ BHYT chi trả viện phí và thuốc men lên đến hơn 565 triệu đồng.

Một trường hợp đặc biệt khác là L.H.G, mã số HS44949… (ngụ Phường Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng). G bị nhiễm trùng máu do khuẩn tụ cầu vàng gây nên, sau đó bệnh diễn tiến đến tim gây viêm cơ tim thể tối cấp, suy đa tạng, não thiếu oxy thiếu máu cục bộ… Trong suốt quá trình điều trị bệnh, G. được quỹ BHYT chi trả gần 558 triệu đồng.

Theo ông Lê Văn Tiến, Phó giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng, BHYT là một chính sách an sinh xã hội quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe của toàn dân, trong đó HSSV được xem là nhóm tham gia đặc biệt cần chú trọng. Việc tham gia BHYT không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn thể hiện tinh thần chia sẻ khó khăn và trách nhiệm đối với xã hội.

"Tinh thần nhân văn của BHYT được thể hiện rõ qua các trường hợp quỹ BHYT đã chi trả cho HSSV với số tiền lớn. Nhiều trường hợp các em được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỉ đồng từ quỹ BHYT để điều trị cho con em mình. Đây là những minh chứng rõ ràng cho giá trị nhân văn của BHYT, không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn mở ra cơ hội tiếp tục sống, học tập và phát triển cho những HSSV không may mắc bệnh", ông Lê Văn Tiến, cho biết.

Giải pháp đạt 100% BHYT HSSV

Trong công cuộc triển khai BHYT HSSV, tại TP.Đà Nẵng có nhiều địa phương đã đạt mục tiêu 100% HSSV có thẻ BHYT. BHXH cơ sở Cẩm Lệ, BHXH cơ sở Hòa Cường… là một trong những địa phương đi đầu về nỗ lực này.

Ông Lý Khánh Mẫn, Phó giám đốc BHXH cơ sở Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, ngay từ đầu các năm học mới, BHXH cơ sở Cẩm Lệ đã đến tận cơ sở tham mưu về BHYT HSSV. Đặc biệt, khi có sự chỉ đạo của UBND phường, xã mới hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp thì mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT càng thuận lợi.

Cụ thể, các viên chức BHXH chuyên quản các trường phối hợp với nhà trường hoàn thành chỉ tiêu BHYT học sinh theo phương châm 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả", thường xuyên theo dõi đôn đốc các trường hoàn thành 100% BHYT học sinh. Đồng thời trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học kịp thời để HSSV được chăm sóc sức khỏe chủ động ban đầu ngay tại trường học.

Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng hỗ trợ đóng BHYT cho các SV có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: AN DY

Theo ông Mẫn, BHXH cơ sở phối hợp chặt chẽ các trường trên địa bàn nhất là ban giám hiệu nhà trường quan tâm đến việc thực hiện chính sách BHYT HSSV. "Trên thực tế hiệu trưởng và ban giám hiệu trường nào quan tâm đến việc tham gia BHYT của HSSV thì trường đó đạt tỷ lệ 100%. Trường vận động các nguồn từ thiện và mạnh thường quân để tài trợ thẻ BHYT HSSV cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện chính sách nên không được cấp thẻ BHYT", ông Mẫn chia sẻ.

Hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT

Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.7.2025, HSSV trên toàn quốc sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT, mức hỗ trợ cao nhất từ trước đến nay.

Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, trong đó có nội dung mới là nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối với HSSV từ 30% lên tối thiểu 50%. Chính sách này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình có con em đang học tập mà còn góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trong nhóm dân số trẻ, mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Tuyên truyền những điểm mới về luật BHXH, BHYT tại xã Bà Nà TP.Đà Nẵng

Theo đó, mức đóng BHYT HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở (MLCS) hiện hành nhân (x) với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng thẻ BHYT (HSSV đóng 50%, ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ đóng 50%; MLCS hiện hành là 2.340.000 đồng).

HSSV hoặc cha, mẹ, người giám hộ của HSSV cài đặt ứng dụng BHXH số (VssID), ứng dụng định danh điện tử (VNeID) và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, VNeID hoặc số định danh/căn cước công dân có gắn chip để khám, chữa bệnh thay thế cho thẻ BHYT bản giấy.

Theo BHXH TP.Đà Nẵng, tính đến hết tháng 6.2025, toàn thành phố có 663.572 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,3%. 06 tháng đầu năm 2025, BHXH TP.Đà Nẵng đã thanh toán 253.025 lượt HSSV đi khám, chữa bệnh với số tiền hơn 105 tỉ đồng.