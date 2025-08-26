Chăm sóc sức khỏe, gắn kết biên cương - Dấu ấn DHG Pharma tại An Giang

Không khí khám bệnh tại Nhơn Hội - đông đúc nhưng vẫn đầy trật tự và niềm háo hức

Ngày 16.8.2025, gần 1.200 người dân tại xã Nhơn Hội, vùng đất biên giới chỉ cách Campuchia một con sông đã được thăm khám sức khỏe. Với 30 y bác sĩ cùng máy siêu âm, điện tim, đo huyết áp, test đường huyết…, đoàn đã thực hiện hơn 300 test đường huyết (nhiều ca ở ngưỡng đái tháo đường), hơn 100 ca siêu âm và gần 80 ca điện tim.

Những con số ấy cho thấy bà con nơi đây khao khát được chạm đến y tế hiện đại. Phần lớn bà con là đồng bào Chăm. Họ mong muốn được chăm sóc sức khỏe đến độ, từ 4-5 giờ sáng đã có mặt, kiên nhẫn đợi khám. Và giữa dòng người ấy là những phận đời gánh cùng lúc cả bệnh tật lẫn nghèo khó.

Tăng huyết áp, tiểu đường len lỏi cả người trẻ ở Nhơn Hội

Những phận đời cụ thể chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh sức khỏe cộng đồng ở Nhơn Hội. Nhìn vào toàn cảnh, các bác sĩ càng lo ngại hơn: bệnh tật không chỉ đè nặng lên người già, mà còn len lỏi cả vào lớp trẻ.

Tăng huyết áp, tiểu đường xuất hiện ngay ở lứa tuổi 20-40, nhiều trường hợp rơi vào tình trạng "3 không": không biết mình mắc bệnh, không thuốc men và không theo dõi. Thói quen ăn mặn - mắm cá, cá khô hiện diện trong hầu hết bữa cơm được xác định là một nguyên nhân quan trọng. Vì vậy, chuyện thanh niên có huyết áp 190/110 mmHg không còn hiếm. Nguy hiểm hơn, có bệnh nhân từng đột quỵ nhưng vẫn sống chung với huyết áp gần 200 mmHg, hay tiểu đường đã đến giai đoạn cần tiêm insulin nhưng vẫn cố duy trì thuốc uống.

Không dừng lại ở đó, thiếu thốn dinh dưỡng, cuộc sống lam lũ với công việc nặng nhọc và điều kiện kinh tế eo hẹp còn kéo theo nhiều hệ lụy: bệnh khớp, loãng xương, trào ngược dạ dày… Trẻ em thì gánh nặng suy dinh dưỡng, thiếu máu, sâu răng, thậm chí chưa từng được xổ giun. Nhờ siêu âm và các cận lâm sàng, nhiều bệnh lý tiềm ẩn như gan nhiễm mỡ, sỏi mật, u xơ tử cung hay u xơ tiền liệt tuyến… mới được phát hiện rõ ràng hơn.

30 y bác sĩ cùng hội tụ, mang nhịp đập của tri thức và trái tim đến với vùng biên

DHG Pharma về An Giang: Từ viên thuốc nhỏ đến sứ mệnh cộng đồng

Các bác sĩ trong đoàn mong mỏi, việc truyền thông chăm sóc sức khỏe sẽ được thực hiện tốt hơn, lan tỏa rộng hơn và dễ hiểu hơn để bà con không còn bỡ ngỡ trước những kiến thức y tế thông thường. Thực tế, trong hơn 1.000 ca được thăm khám, không ít người lạm dụng toa thuốc cũ, mượn toa của hàng xóm, hoặc chỉ tìm đến bác sĩ khi mệt lả vì huyết áp, tiểu đường tăng vọt. "Chỉ khi người dân hiểu đúng về bệnh, tái khám và điều trị đều đặn, mới có thể phòng tránh biến chứng và sống khỏe mạnh hơn" - đó là trăn trở chung của đoàn y bác sĩ.

Những phần quà được DHG Pharma trao tận tay, tiếp thêm động lực cho các hộ khó khăn tại xã Nhơn Hội

Đồng hành cùng nhiều chuyến chăm sóc cộng đồng từ Nam ra Bắc, DHG Pharma để lại ấn tượng sâu sắc bởi sự chỉn chu và chuyên nghiệp. Hơn 50 loại thuốc được chuẩn bị dựa trên khảo sát bệnh lý vùng sâu vùng xa, có đội ngũ dược sĩ đi cùng để đảm bảo bác sĩ kê đơn gì cũng có sẵn. Các bác sĩ nhìn nhận, phía sau sự chu toàn ấy là tinh thần trách nhiệm và sự chân thành - để mỗi viên thuốc trao đi không chỉ là điều trị bệnh, mà còn gửi gắm niềm tin cho bà con.

Ý nghĩa hơn cả, theo các bác sĩ, chính là cơ hội thay đổi lối sống mà hành trình mang lại. Người lớn biết cách giảm ăn mặn để phòng đột quỵ, giữ cân nặng hợp lý; trẻ nhỏ học chăm sóc răng miệng, cải thiện tầm vóc, phòng thiếu máu - những yếu tố nền tảng cho một tương lai khỏe mạnh.

Trong bối cảnh thị trường thuốc nhiều biến động, sự hiện diện của DHG Pharma trở thành bảo chứng chất lượng, giúp bác sĩ yên tâm kê đơn. Không chỉ mang thuốc điều trị, đoàn còn chuẩn bị cả những loại thiết yếu như sắt, canxi, magie … - những viên thuốc nhỏ nhưng góp phần làm nên thay đổi lớn cho sức khỏe cộng đồng. Từ nền tảng ấy, DHG Pharma khẳng định rõ sứ mệnh mà mình đang theo đuổi.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Giám đốc Hoạt động Tiếp thị DHG Pharma nhấn mạnh: mang thuốc tốt nhất đến mọi vùng miền, từ hải đảo xa xôi đến biên giới, là sứ mệnh của DHG Pharma chứ không đơn thuần là kinh doanh. DHG Pharma hiện là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam sở hữu nhà máy đạt chuẩn kép EU-GMP và Japan GMP - minh chứng không chỉ cho chất lượng sản phẩm, mà còn cho cái tâm của người làm nghề, luôn mong muốn đem lại cuộc sống khỏe đẹp hơn cho cộng đồng.

Từ phía địa phương, ông Huỳnh Tiến Sĩ - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Nhơn Hội cho biết: "Đây là đoàn y tế đầu tiên đến với xã mới sáp nhập, vì thế sự hiện diện của DHG Pharma, AloBacsi và Daisy Media không chỉ mang đến dịch vụ y tế, mà còn gieo thêm niềm tin và sự gắn kết cho người dân vùng biên".

Lời tri ân từ chính quyền xã Nhơn Hội (tỉnh An Giang) gửi đến đoàn y tế, DHG Pharma, AloBacsi và Daisy Media

Tập thể gắn kết vì một sứ mệnh chung - mang y tế đến gần hơn với bà con vùng biên

Hành trình tại Nhơn Hội khép lại, nhưng mở ra những cơ hội mới. Từ lời dặn dò của bác sĩ, từ viên thuốc được trao đi, hy vọng rằng bà con sẽ từng bước thay đổi lối sống, để bệnh tật không còn là gánh nặng, và vùng biên có thể vững vàng hơn trên hành trình sống khỏe.