Khi giao mùa, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, phấn hoa, bụi và các dị nguyên trong môi trường có thể kích thích niêm mạc mũi, khiến người bị viêm mũi dị ứng dễ xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, ngứa mũi, chảy mũi trong, nghẹt mũi. Trong khi đó, viêm xoang có thể gây nghẹt mũi, dịch mũi, đau hoặc nặng mặt, giảm khứu giác. Hai bệnh lý có triệu chứng tương tự nhưng khác nhau về nguyên nhân và hướng điều trị.

Việc tự ý dùng thuốc, lạm dụng thuốc xịt thông mũi hoặc vệ sinh mũi không đúng cách có thể khiến triệu chứng kéo dài, khó kiểm soát. Người bệnh cần được đánh giá để xác định nguyên nhân, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và biết cách chăm sóc mũi xoang tại nhà.





20h thứ tư ngày 21.10.2026, các chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Chăm sóc sức khỏe mũi xoang khi giao mùa: Kiểm soát bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng".

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