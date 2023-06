Chạm tay đến giấc mơ với học bổng toàn phần từ ngân hàng số CIMB

CIMB ASEAN Scholarship là học bổng toàn phần dành cho các sinh viên xuất sắc đến từ các quốc gia Đông Nam Á mà CIMB đang hoạt động. Với 5 vòng chọn lọc kỹ càng, những sinh viên có thành tích nổi bật trong quá trình học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa, đáp ứng các tiêu chí của học bổng sẽ nhận được hỗ trợ 100% học phí cùng các khoản chi phí khác (sinh hoạt phí, bảo hiểm, vé máy bay,…) trong suốt quá trình học tập tại ngôi trường mơ ước. Đặc biệt, học bổng luôn mở rộng cơ hội dành cho tất cả những ai mong muốn phát triển ở lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, mà không giới hạn chuyên ngành của người đăng ký đang theo học. Theo đó, điều kiện đối tượng được xét cấp học bổng là những người trẻ sắp bắt đầu các bậc học Cử nhân, Thạc sĩ hoặc các sinh viên còn ít nhất 1 năm trước khi tốt nghiệp.

Hướng đến mục tiêu ươm mầm những tài năng vì một thế hệ tiếp theo của những người kiến tạo sự thay đổi - "The next generation of change-makers", CIMB ASEAN Scholarship không chỉ hỗ trợ sinh viên vượt qua trở ngại về tài chính mà còn mang đến nhiều cơ hội giúp nâng cao kỹ năng, khi được tham gia tạo nên những sáng kiến cộng đồng trong khu vực ASEAN của tập đoàn. Các hoạt động ngoại khóa của tập đoàn CIMB sẽ giúp các sinh viên củng cố nền tảng kỹ năng mềm, xây dựng mạng lưới kết nối toàn cầu, trải nghiệm thực tế ở các sự kiện tại khu vực CIMB hoạt động, từ đó tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng bứt phá và chinh phục những đỉnh cao mới.

Trong suốt chương trình học, sinh viên sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn từ đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp của Tập đoàn CIMB. Đặc biệt, tất cả sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có 100% cơ hội thực tập và làm việc tại ngân hàng CIMB. Với sự hỗ trợ gần như toàn diện, CIMB ASEAN Scholarship là chìa khóa mở ra những cánh cửa dẫn lối đến thành công trong tương lai.

Là một tập đoàn hàng đầu tại Đông Nam Á với hơn 90 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngoài chú trọng vào việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế ở các quốc gia mà mình có mặt, CIMB còn dành nhiều tâm huyến để tìm kiếm và tạo cơ hội cho những tài năng trẻ. Với sứ mệnh này, học bổng CIMB ASEAN Scholarship đã được duy trì bền vững trong suốt nhiều năm qua, không ngừng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế trong khu vực, đồng thời tạo nên nguồn nhân lực chất lượng để tiếp tục cống hiến và đóng góp nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á mà CIMB có mặt.

Học bổng CIMB ASEAN Scholarship chính thức nhận đơn đăng ký từ ngày 26.5.2023 đến hết ngày 11.6.2023. Đăng ký ngay để có cơ hội nhận suất học bổng giá trị CIMB ASEAN Scholarship. Xem thêm thông tin chi tiết về học bổng tại đây.

Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (CIMB Việt Nam) thuộc Tập đoàn CIMB - tập đoàn ngân hàng quốc tế hàng đầu Đông Nam Á với mạng lưới hơn 33.000 nhân viên tại 15 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Ngân hàng CIMB có trụ sở chính tại Hà Nội. Với chiến lược tiếp cận khách hàng sáng tạo và khác biệt, năm 2021, CIMB được vinh danh là Ngân hàng số Tốt nhất Việt Nam do RBI Asia Trailblazers trao tặng.