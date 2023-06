Chấm thi tốt nghiệp THPT từ ngày mai, 1 - 2 ngày tới công bố đáp án

Tiếp tục xác minh 2 trường hợp làm lọt đề thi

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT sau khi kết thúc khâu coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong số 41 thí sinh bị đình chỉ thi, có tới 40 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Đặc biệt, buổi thi sáng 29.6 có 1 thí sinh tại Vĩnh Phúc đã phát hiện và báo giám thị về 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo thông tin kết quả ban đầu của kỳ thi ĐÌNH HUY

Báo cáo của Bộ GD-ĐT cũng cho biết, trong quá trình coi thi, còn một số thí sinh cố tình vi phạm quy chế, sử dụng điện thoại trong phòng thi; một số giáo viên chưa thực hiện đúng, đủ quy trình quy định khi coi thi. Trong đó, có việc 2 thí sinh tại Cao Bằng và Yên Bái sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi cho người thân nhờ giải đề.

Hình ảnh sau đó bị lan truyền trên mạng xã hội và báo chí. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ GD-ĐT đã đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) xác minh, làm rõ và đình chỉ thi 2 thí sinh trên. Cục An ninh chính trị nội bộ đang tiếp tục làm rõ những vấn đề khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. "Hai sự việc trên không ảnh hưởng đến kết quả tổ chức kỳ thi", Bộ GD-ĐT khẳng định.

Có 6 cán bộ coi thi phải dừng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến 2 thí sinh chụp đề thi môn ngữ văn và toán gửi ra ngoài trong quá trình đang làm bài thi 2 môn này.

Bắt đầu chấm thi từ ngày 30.6

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết từ ngày mai 30.6, sẽ bắt đầu triển khai các công việc liên quan đến chấm thi, đáp án sẽ được giải mã và công bố trong 1 - 2 ngày tới.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) ĐÌNH HUY

Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nghiệp tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh ĐH.



Các đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo thi cấp quốc gia và các đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GD-ĐT sẽ kiểm tra công tác chấm thi ở các hội đồng thi suốt thời gian chấm thi.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi bảo đảm đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, có camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ.

Tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để việc công bố kết quả thi được thuận lợi, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng; đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, cao đẳng sau khi có kết quả thi.

Triển khai xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh bảo đảm đúng quy chế, trong đó tập trung rà soát kỹ thông tin dữ liệu đăng ký thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các cơ sở giáo dục ĐH sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các khâu chấm thi của kỳ thi theo kế hoạch và điều động của Bộ GD-ĐT.