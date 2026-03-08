Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt

Theo kế hoạch điều chỉnh, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân dự kiến cán đích vào tháng 3.2026. Dù hạ tầng cống ngầm và vỉa hè đã thành hình ở một số đoạn ngắn, nhưng nhìn chung cả tuyến đường vẫn đang trong tình trạng thi công dang dở. Nhìn ra "đại công trường" ngổn ngang trước cửa nhà, anh Nguyễn Quốc Anh (40 tuổi) chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mong mỏi dự án đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện để dứt điểm tình trạng khói bụi ngột ngạt, trả lại đường sá quang đãng, an toàn cho người dân đi lại"