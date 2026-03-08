Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt

Việc thi công kéo dài khiến toàn tuyến đường lúc nào cũng chìm trong cảnh ngột ngạt. Những ngày nắng, lớp bụi từ công trường cuốn theo xe tạo thành lớp mù bao phủ, buộc người đi đường phải bịt mũi, hạn chế hít thở trực tiếp
ẢNH: ĐÌNH VŨ
Anh Vũ Công Chính (40 tuổi), một thợ sửa điện thoại trên tuyến đường này ngán ngẩm cho biết đồ đạc trong nhà, đặc biệt là thiết bị điện tử bám bụi rất nhanh, có ngày phải lau dọn đến 3 lần
ẢNH: ĐÌNH VŨ
Trong khi đó, mặt đường mở rộng vẫn chưa hoàn thiện, diện tích lưu thông bị bóp nghẹt đáng kể do rào chắn và vật liệu thi công ngổn ngang. Hình ảnh phương tiện chật vật nhích từng mét, luồn lách qua các khu vực đào xới và máy móc hoạt động đan xen đã trở thành "điệp khúc" mệt mỏi mỗi ngày trên tuyến đường này
ẢNH: ĐÌNH VŨ
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân có chiều dài khoảng 720 m, điểm đầu tại nút giao Nguyễn Trãi và điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang 21 m, gồm lòng đường rộng 15 m và hai bên vỉa hè mỗi bên 3 m, được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông, giảm thiểu áp lực ùn tắc cho khu vực.
