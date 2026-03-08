Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt

Đình Vũ
Đình Vũ
08/03/2026 17:10 GMT+7

Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (Hà Nội) sau nhiều năm triển khai đến nay vẫn dang dở, biến tuyến phố thành công trường ngổn ngang. Người dân sinh sống dọc tuyến đường này hàng ngày phải vật lộn với cảnh khói bụi và những rủi ro giao thông rình rập.

Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 1.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được phê duyệt từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng, chiều dài đoạn mở rộng khoảng 720 m. Dù được thiết kế mở rộng mặt cắt ngang lên 21 m, nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến vẫn chỉ là những dãy rào chắn, khu vực đào xới thi công bề bộn vật liệu và máy móc hoạt động đan xen với dòng xe cộ

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 2.
Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 3.

Việc thi công kéo dài khiến toàn tuyến đường lúc nào cũng chìm trong cảnh ngột ngạt. Những ngày nắng, lớp bụi từ công trường cuốn theo xe tạo thành lớp mù bao phủ, buộc người đi đường phải bịt mũi, hạn chế hít thở trực tiếp

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 4.
Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 5.

Anh Vũ Công Chính (40 tuổi), một thợ sửa điện thoại trên tuyến đường này ngán ngẩm cho biết đồ đạc trong nhà, đặc biệt là thiết bị điện tử bám bụi rất nhanh, có ngày phải lau dọn đến 3 lần

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 6.

Ghi nhận những ngày gần đây, tình hình không mấy khả quan hơn. Trần Ngọc Ánh (22 tuổi) bức xúc: “Tôi rất ngại đi lại qua đoạn này. Ngày nắng thì đường quá bụi. Ngày mưa thì đường vừa lầy lại vừa bẩn”

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 7.

Nhiều hộ dân đành chủ động xịt nước ra đường để hạn chế bụi

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 8.

Đáng chú ý, toàn tuyến đường Nguyễn Tuân dài khoảng 1,1 km nhưng phải "gánh" lượng dân cư khổng lồ từ hàng chục tòa chung cư mọc lên san sát 2 bên đường, khiến áp lực giao thông lúc nào cũng ở mức cao

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 9.
Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 10.
Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 11.

Trong khi đó, mặt đường mở rộng vẫn chưa hoàn thiện, diện tích lưu thông bị bóp nghẹt đáng kể do rào chắn và vật liệu thi công ngổn ngang. Hình ảnh phương tiện chật vật nhích từng mét, luồn lách qua các khu vực đào xới và máy móc hoạt động đan xen đã trở thành "điệp khúc" mệt mỏi mỗi ngày trên tuyến đường này

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 12.

Dự án chậm trễ, sinh kế của các hộ dân kinh doanh mặt tiền cũng bị ảnh hưởng. Tại một số vị trí, lối vào nhà bị bít hẹp bởi vật liệu ngổn ngang, buộc người dân phải đi vòng hoặc tự tạo lối đi tạm bợ để ra vào. Khách hàng vì e ngại đường sá bất tiện, nguy hiểm nên cũng hạn chế dừng đỗ

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Chậm tiến độ, đường Nguyễn Tuân vẫn bụi mù mịt- Ảnh 13.

Theo kế hoạch điều chỉnh, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân dự kiến cán đích vào tháng 3.2026. Dù hạ tầng cống ngầm và vỉa hè đã thành hình ở một số đoạn ngắn, nhưng nhìn chung cả tuyến đường vẫn đang trong tình trạng thi công dang dở. Nhìn ra "đại công trường" ngổn ngang trước cửa nhà, anh Nguyễn Quốc Anh (40 tuổi) chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mong mỏi dự án đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện để dứt điểm tình trạng khói bụi ngột ngạt, trả lại đường sá quang đãng, an toàn cho người dân đi lại"

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân có chiều dài khoảng 720 m, điểm đầu tại nút giao Nguyễn Trãi và điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang 21 m, gồm lòng đường rộng 15 m và hai bên vỉa hè mỗi bên 3 m, được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông, giảm thiểu áp lực ùn tắc cho khu vực.

 

