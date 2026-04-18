Chạm trán gấu nâu, hai binh sĩ Mỹ bị thương

Vụ việc xảy ra tại một địa điểm hẻo lánh thuộc khu huấn luyện của Căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson của Mỹ, khi các binh sĩ đang tham gia một buổi huấn luyện định vị trên bộ, theo Hãng tin AP ngày 18.4.

Theo Hãng tin AP, cả 2 binh sĩ đã được đưa đi điều trị y tế, song tình trạng sức khỏe chưa được công bố.

Các binh sĩ Mỹ đứng bên ngoài lối vào Căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska ngày 14.8.2025 ẢNH: AFP

Một quan chức quân đội cho biết các binh sĩ đã sử dụng bình xịt hơi cay để xua đuổi con gấu. Cơ quan Quản lý cá và động vật hoang dã Alaska cho hay tính đến tối 17.4, con gấu vẫn chưa được tìm thấy.

Trung tá Jo Nederhoed, phát ngôn viên Sư đoàn dù số 11, nhấn mạnh: "Sự an toàn và sức khỏe của nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Vụ việc đang được điều tra và chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã địa phương để đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên trong khu vực".

Cơ quan Quản lý cá và động vật hoang dã Alaska nhận định đây có thể là "một vụ tấn công mang tính tự vệ" của con gấu vừa rời hang sau mùa đông. Khu vực gần hiện trường đã tạm thời cấm các hoạt động giải trí.

Nhà chức trách đang thu thập mẫu để xác định chính xác loài và giới tính của con gấu. Khu huấn luyện này rộng khoảng 259 km2 thuộc phạm vi thành phố Anchorage - nơi có khoảng 350 con gấu đen và 75 con gấu nâu sinh sống ngoài tự nhiên.