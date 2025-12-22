Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Chạm vào 2025 - Hành trình xuyên Việt đầy tự hào cùng J&T Express

22/12/2025 08:00 GMT+7

Năm 2025, có những chuyến xe không đơn thuần là hành trình vận chuyển những gói hàng. Chúng mang theo những câu chuyện đời, những nỗ lực thầm lặng và những giấc mơ khởi nghiệp đang được ấp ủ ở mọi miền đất nước. Chạm để bắt đầu một hành trình vì mỗi cung đường là lời hứa "Giao đúng giờ - Nhận chu toàn" được trao đi.

Chạm vào 2025 - Hành trình xuyên Việt đầy tự hào cùng J&T Express - Ảnh 1.

Mỗi chuyến xe của J&T Express không chỉ đơn thuần là hành trình chở hàng, chúng còn mang theo niềm tin từ người gửi đến người nhận.

Chạm để gửi đi sự tin cậy

Ngay từ đầu năm 2025, J&T phát hành 8.386 voucher freeship tri ân người dùng trong dự án "Khách hàng thành viên" với lời chúc khởi đầu năm mới thuận lợi. Đây cũng chính là kim chỉ nam cho hành trình: lắng nghe - thấu hiểu - mang tới quyền lợi thiết thực cho những "người bạn đồng hành" đã tin tưởng J&T.

Với những chủ shop, series "Chuyện chủ shop" như những trang nhật ký đặc biệt của người bán từ những ngày đầu khởi nghiệp, với vài chục đơn hàng, tự chuyển phát, tự xử lý phát sinh, cho tới khi tìm thấy một người bạn đồng hành giao nhận giúp họ kể trọn vẹn câu chuyện thương hiệu và tối ưu vận hành.

Niềm tin ấy được vun đắp mỗi ngày bởi những shipper trong dự án "Shipper 5 sao". Sau 7 tháng, với hơn 1.133 bài đăng "Khách hàng khen ngợi Shipper trên Facebook" ghi nhận tinh thần phục vụ, sự chuyên nghiệp và tử tế mỗi ngày.

Chạm vào 2025 - Hành trình xuyên Việt đầy tự hào cùng J&T Express - Ảnh 2.

J&T Express là trợ thủ đắc lực cho các doanh nghiệp

Chạm để cam kết

Tháng 1.2025, Trung tâm trung chuyển mới được đầu tư mạnh mẽ với trang thiết bị hiện đại, chuẩn e-logistics tại Hà Nội đã củng cố cam kết trong lộ trình hiện đại hóa của J&T. Trong năm, thương hiệu cũng đầu tư mới hơn một nghìn xe tải, hàng nghìn thiết bị máy quét và máy in đồng bộ. Những đổi mới ấy là kết quả của sự quyết tâm, quy hoạch tỉ mỉ và thấu hiểu nhu cầu khách hàng, để niềm tin luôn được trao trọn vẹn.

Chạm vào 2025 - Hành trình xuyên Việt đầy tự hào cùng J&T Express - Ảnh 3.

J&T đã được cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin

Năm 2025, J&T đã được cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin. Đây được xem là lớp khiên vững chắc bảo vệ cho dữ liệu khách hàng, bảo đảm những giá trị quý giá nhất trong mỗi hành trình gửi - nhận.

Chạm vào 2025 - Hành trình xuyên Việt đầy tự hào cùng J&T Express - Ảnh 4.

J&T Express luôn chú trọng đầu tư, nâng cấp vào cơ sở hạ tầng hiện đại

Chạm để thấu hiểu

Hành trình của J&T Express bắt đầu từ những nhu cầu tưởng chừng như rất khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: ai cũng cần được lắng nghe và được hỗ trợ theo cách phù hợp nhất.

Với người dùng cá nhân, J&T mang lại tiện ích dễ dàng lên đơn, lấy hàng tận nơi miễn phí dù chỉ là 1 đơn thông qua website, fanpage, mini app Zalo... hoặc tổng đài luôn sẵn sàng hỗ trợ. Với chủ shop nhỏ, là sự đồng hành, cung cấp phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, giúp giảm áp lực kinh doanh và kiểm soát hàng hóa. Với doanh nghiệp lớn, trọng tâm là vận hành ổn định, bảo mật và linh hoạt.

Từ cá nhân tới doanh nghiệp - mỗi khách hàng là một câu chuyện riêng. J&T luôn cố gắng "chạm" đúng lúc, đảm bảo mỗi hành trình gửi - nhận đều liền mạch, tin cậy trong một hệ sinh thái dịch vụ linh hoạt và chuyên nghiệp.

Chạm vào 2025 - Hành trình xuyên Việt đầy tự hào cùng J&T Express - Ảnh 5.

Giải pháp Mini app J&T Express trên Zalo thu hút sự quan tâm và được đông đảo người dùng đón nhận

Chạm để gieo mầm bền vững

Hành trình ấy càng thêm ý nghĩa khi con số hơn 450 nhân sự trẻ được đào tạo trong chương trình "Thực tập sinh tạo nguồn" để gia nhập thị trường logistics; những cây non được trồng tại các địa điểm như Công viên Chu Văn An, U Minh Thượng - như biểu tượng cho cam kết xanh. Khi thiên tai xảy ra, những chuyến xe hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ cũng nhanh chóng được tổ chức gấp rút ngay trong đêm tới đồng bào vùng lũ. Gói trợ cấp nội bộ 2,5 tỉ đồng cũng kịp thời kích hoạt để hỗ trợ cho nhân viên J&T cùng gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Chạm vào 2025 - Hành trình xuyên Việt đầy tự hào cùng J&T Express - Ảnh 6.

J&T Express nỗ lực kiến tạo tương lai xanh vì cộng đồng

2025 - Một năm kết nối - Một hành trình đầy tự hào

Khi năm 2025 dần khép lại, những chuyến xe vẫn chạy bon bon qua từng cung đường quen thuộc, những con người vẫn bền bỉ với công việc mỗi ngày, và những câu chuyện mới vẫn tiếp tục được viết ra từ chính những hành trình ấy. J&T Express mong muốn không chỉ là nơi gửi đi những kiện hàng, mà còn là cầu nối để những nỗ lực, niềm tin và ước mơ của hàng triệu người được lan tỏa đến đúng nơi cần đến. 

Chạm vào 2025 - Hành trình xuyên Việt đầy tự hào cùng J&T Express - Ảnh 7.

J&T Express phục vụ khách hàng với kim chỉ nam “Giao đúng giờ - Nhận chu toàn”

Và hành trình đó sẽ không dừng lại. Bởi với J&T, giao nhận không chỉ là dịch vụ, mà còn là lời hứa: Giao đúng giờ - Nhận chu toàn.

J&T Express Vận chuyển hàng hoá Mini app J&T Express logistics
