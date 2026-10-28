‘Chạm vào cảm hứng’: Khám phá nghệ thuật gốm, không gian sống tại SCG Home Việt Nam

Nghệ thuật gốm - Điểm chạm cảm hứng nghệ thuật

Giữa nhịp sống hiện đại, những món đồ thủ công ngày càng được quan tâm như một cách tạo dấu ấn riêng cho không gian sống. Với chất liệu gần gũi và vẻ đẹp mang đậm dấu ấn sáng tạo, gốm nghệ thuật có thể trở thành điểm nhấn thẩm mỹ, góp phần thể hiện gu trang trí và cảm xúc của gia chủ.

Bộ trà Thu Vàng của tác giả Vũ Thị Anh Thơ trong bộ sưu tập gốm nghệ thuật được trưng bày tại SCG Home Việt Nam ẢNH: SCG HOME VIỆT NAM

Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa nghệ thuật và đời sống, SCG Home mang hoạt động trưng bày bộ sưu tập gốm tuyển chọn của các nghệ sĩ trẻ vào khuôn khổ Lễ hội nội thất "Chạm vào cảm hứng". Hoạt động diễn ra từ ngày 25.10 - 25.11.2026, mở ra cơ hội để khách tham quan tiếp cận vẻ đẹp của nghệ thuật gốm ngay trong không gian nội thất tại showroom SCG Home Việt Nam.

Bộ sưu tập dự kiến tuyển chọn từ 23 tác phẩm của 7 nghệ sĩ trẻ, đa dạng về hình thức từ bình hoa, tượng gốm trang trí đến các bộ ấm chén, bát đĩa thủ công. Với sự kết hợp giữa kỹ thuật vẽ tay, tạo hình thủ công và nung củi truyền thống, các tác phẩm mang đến những góc nhìn sáng tạo về nghệ thuật gốm trong đời sống đương đại. Không chỉ vậy, mỗi tác phẩm còn lưu giữ dấu ấn sáng tạo và tinh thần thủ công của người nghệ sĩ, góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Tác phẩm Giấc Thiền của gốm Ô Nam được trưng bày tại SCG Home Việt Nam ẢNH: SCG HOME VIỆT NAM

Sự xuất hiện của các tác phẩm thủ công trong không gian nội thất thể hiện cách tiếp cận mới trong trang trí nhà ở: chú trọng hơn đến những chi tiết mang tính cá nhân. Bên cạnh những sản phẩm nội thất trội về công năng và sự tiện nghi, các sản phẩm gốm nghệ thuật lại là yếu tố định hình phong cách và tạo chiều sâu thẩm mỹ cho không gian sống. Với sự đa dạng về hình dáng, màu sắc và chất liệu, các tác phẩm gốm có thể kết hợp hài hòa cùng nhiều phong cách nội thất, tạo nên những điểm nhấn tinh tế và mang dấu ấn cá nhân.

Không gian trưng bày gốm nghệ thuật tại showroom SCG Home Việt Nam ẢNH: SCG HOME VIỆT NAM

Những tác phẩm gốm thủ công tạo điểm nhấn nghệ thuật trong không gian nội thất ẢNH: SCG HOME VIỆT NAM

Thông qua hoạt động trưng bày, SCG Home Việt Nam mong muốn tôn vinh giá trị nghề gốm Việt, đồng thời tạo cơ hội để công chúng tiếp cận những sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ mới trong không gian nội thất hiện đại. Đồng thời truyền cảm hứng để khách tham quan khám phá những cách kết hợp giữa đồ trang trí và nội thất.

"Chạm vào cảm hứng" - Sáu tuần khám phá và làm mới tổ ấm

Tiếp nối sự kiện khai trương showroom tại Long Biên, SCG Home Việt Nam tổ chức Lễ hội nội thất "Chạm vào cảm hứng" trong 6 tuần, kết hợp hoạt động mua sắm với những trải nghiệm sáng tạo, mang đến nguồn cảm hứng mới cho hành trình chăm chút và hoàn thiện tổ ấm.

Lễ hội nội thất “Chạm vào cảm hứng” tại SCG Home Việt Nam mang đến nhiều trải nghiệm và ý tưởng hoàn thiện không gian sống ẢNH: SCG HOME

Với thông điệp "Chạm vào cảm hứng", Lễ hội nội thất mang đến cơ hội trực tiếp khám phá các giải pháp nội thất, cảm nhận chất liệu, trải nghiệm sản phẩm và tìm kiếm ý tưởng hoàn thiện không gian sống theo phong cách riêng. Mỗi trải nghiệm là một gợi mở giúp khách hàng hình dung rõ nét hơn về không gian sống phù hợp với nhu cầu và phong cách riêng.

Xuyên suốt 6 tuần lễ hội, SCG Home triển khai chương trình khuyến mại dành cho ngành hàng Sofa+ và các sản phẩm nội thất tổng thể, với ưu đãi lên tới 50% cùng nhiều quà tặng đặc biệt. Bên cạnh đó, các hoạt động sáng tạo dành cho gia đình như Ngày hội Dream Home và workshop thủ công thuộc Decor-Craft Fair diễn ra trong hai ngày 31.10 - 1.11, mở ra những trải nghiệm gần gũi và gắn kết cho khách ghé sự kiện.

SCG Home mang đến ưu đãi lên tới 50% dành cho ngành hàng Sofa+ và các sản phẩm nội thất tổng thể, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn trong khuôn khổ lễ hội nội thất ẢNH: SCG HOME

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật thủ công, trải nghiệm sáng tạo và mua sắm nội thất, SCG Home tiếp tục lan tỏa thông điệp "Chạm vào cảm hứng", khơi gợi những ý tưởng làm đẹp không gian sống. Đồng thời, khẳng định vai trò là "Nơi tổ ấm bắt đầu", đồng hành cùng khách hàng trên hành trình khám phá, lựa chọn và kiến tạo không gian sống mang dấu ấn riêng.

Khởi đầu hành trình kiến tạo tổ ấm và tận hưởng đặc quyền mua sắm với ưu đãi lên đến 50% từ nay đến 30.11.2026 ẢNH: SCG HOME

Lễ hội nội thất SCG Home "Chạm vào cảm hứng" diễn ra từ ngày 15.10 - 30.11.2026 tại SCG Home Việt Nam, 55 Nguyễn Văn Linh, Hà Nội. Hoạt động trưng bày bộ sưu tập gốm của các nghệ sĩ trẻ kéo dài đến hết ngày 25.11.2026.