Champions League, Real Madrid 1-0 Liverpool: Chiếc cúp thứ 14 của ‘Kền kền trắng’

Đám đông 80.000 CĐV có mặt bên trong sân Stade de France khi Liverpool và Real Madrid tranh giải thưởng danh giá nhất của bóng đá châu Âu lần thứ 2 sau 5 năm.

Trên lý thuyết, Liverpool trông có vẻ có mặt mạnh hơn, với Alisson Becker trong khung thành, Virgil van Dijk điều khiển hàng thủ và Mohamed Salah và Sadio Mane dẫn đầu hàng công được sự hỗ trợ của Luis Diaz.

Tuy nhiên, Real Madrid đặt hy vọng vào Benzema, cầu thủ 34 tuổi người Pháp đã có 15 bàn thắng trong mùa giải này. Tiền đạo người Pháp đã ghi tổng cộng 44 lần trong mùa giải này để dẫn dắt Real Madrid đến chức vô địch Tây Ban Nha và là cầu thủ được yêu thích nhất để giành giải thưởng Ballon d'Or.

HLV của Liverpool, Jurgen Klopp đã điền tên các tiền vệ có tầm ảnh hưởng lớn là Fabinho và Thiago Alcantara vào đội hình trận chung kết Champions League sau khi bộ đôi này bình phục chấn thương cơ. Nhưng điểm đáng chú ý khi nhà cầm quân người Đức đã chọn Ibrahima Konate ở trung tâm hàng thủ thay Joel Matip vì muốn chống lại tốc độ của cầu thủ chạy cánh trái Vinicius Junior của Real Madrid.

HLV của Real Madrid, Carlo Ancelotti chỉ thực hiện 1 sự thay đổi so với đội hình ra sân trận lượt về trong chiến thắng kịch tính trước Man City. Trong khi đó, hậu vệ đa năng David Alaba sung sức trở lại thay thế Nacho, còn 2 ngôi sao Gareth Bale và Eden Hazard đá dự bị. Bale là người đã ghi 2 bàn cho đội bóng Tây Ban Nha và những sai sót ngớ ngẩn của thủ môn Loris Karius (Liverpool) trở thành ký ức cay đắng của “Quỷ đỏ” khi họ thua Real Madrid 1-3 ở trận chung kết Champions League 2018 tại Kiev.

Phong cách của Klopp và Ancelotti đã thể hiện rõ trong trận đấu. Nếu như Liverpool trung thành với lối chơi tấn công, pressing tầm cao và tốc độ, trong khi Real Madrid điềm tĩnh, chậm chắc nhờ cặp tiền vệ kỳ cựu Toni Kroos, Luka Modric và chờ tung đòn hiểm với những tình huống bứt tốc của Vinicius Junior cùng các pha xử lý tinh tế của Benzema.





Với thế trận nhỉnh hơn, đội bóng nước Anh đã tạo ra 5 cú sút trong hiệp 1 nhưng các pha dứt điểm của Salah, Mane vẫn còn “hiền” trước sự xuất sắc của thủ môn Thibaut Courtois (Real Madrid). Trong khi đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gửi cảnh báo “Quỷ đỏ” ở phút 42 với pha sút tung lưới của Benzema nhưng bị VAR từ chối do lỗi việt vị.

Những toan tính của HLV Ancelotti đã mang lại thành công ở phút 59 khi Real Madrid phá vỡ thế bế tắc sau pha thoát xuống đệm bóng vào lưới từ đường căng ngang của Fede Valverde từ cánh phải. Trước nguy cơ thất bại, Liverpool đẩy cao đội hình, trong khi HLV Klopp tung các quân bài tấn công còn lại là Firmino, Jota và Keita vào sân nhưng bất lực trước bản lĩnh của Real Madrid.

Với chiến thắng 1-0 trước Liverpool, Real Madrid lên ngôi Champions League 2021 - 2022 để gia tăng kỷ lục đoạt danh hiệu đấu trường danh giá nhất bóng đá châu Âu dành cho CLB (14 lần). Bản thân HLV Ancelotti đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên vô địch Champions League 4 lần. Trước đó, chiến lược gia người Ý đã cùng AC Milan đăng quang vào các năm 2003 và 2007 và với chính Real Madrid vào năm 2014.

Trong khi đó, Liverpool cùng HLV Klopp đã trải qua 1 tuần buồn bã khi không thể vượt qua Man City ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và giờ là thất bại ở chung kết Champions League. “Quỷ đỏ” giờ chỉ tạm an ủi với chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh và Cúp FA mùa này.

UEFA cho biết trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid tại sân tade de France (Paris) bắt đầu muộn hơn nửa giờ so với lịch trình "do vấn đề an ninh, vì CĐV "đến muộn". Các nguồn tin cảnh sát nói với AFP rằng những người hâm mộ đã cố gắng vượt qua trạm soát vé đầu tiên bên ngoài sân.