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Đời sống Cộng đồng

Chân cầu Ba Son ở TP.HCM ngập nặng, xe nối dài đến giữa cầu

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Đoạn chân cầu Ba Son (thuộc phường An Khánh, TP.HCM) ngập nặng, xe cộ chết máy, nối đuôi kéo dài sau cơn mưa lớn vừa diễn ra vào chiều nay 16.6.

Chiều 16.6, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh sau cơn mưa lớn, khu vực dưới chân cầu Ba Son ngập nước nặng. Theo đó, đoạn ngập cục bộ, dài khoảng 20 m nằm tại khu vực đường R12 thuộc phường An Khánh, TP.HCM.

Ở đoạn đường này trũng nên nước từ hai bên đường tràn vào khiến nước ngập sâu. Có nơi, nước ngập lên đến nửa mét làm một số xe cộ chết máy nằm lại trên đường. Trong khi đó, các phương tiện di chuyển từ 2 phía đều phải dừng lại kéo theo tình trạng ùn ứ. Riêng đoạn từ cầu Ba Son hướng về Mai Chí Thọ, tình trạng xe cộ ùn ứ kéo dài gần đến giữa cầu.

Chân cầu Ba Son ở TP.HCM ngập nặng, xe nối dài đến giữa cầu- Ảnh 1.

Đoạn đường dưới chân cầu Ba Son ngập sâu sau cơn mưa lớn vào chiều nay

ẢNH: DẠ THẢO

Chân cầu Ba Son ở TP.HCM ngập nặng, xe nối dài đến giữa cầu- Ảnh 2.

Vào thời điểm 16 giờ 30 - 17 giờ, đoạn ngập cục bộ này dài khoảng 20 m, có nơi nước ngập lên đến hơn bánh xe máy

ẢNH: DẠ THẢO

Chân cầu Ba Son ở TP.HCM ngập nặng, xe nối dài đến giữa cầu- Ảnh 3.

Nhiều người di chuyển đến đây đều dừng lại

ẢNH: DẠ THẢO

Chân cầu Ba Son ở TP.HCM ngập nặng, xe nối dài đến giữa cầu- Ảnh 4.

Hàng dài ô tô bị kẹt lại trên đường, nối đuôi nhau kéo dài

ẢNH: DẠ THẢO

Chân cầu Ba Son ở TP.HCM ngập nặng, xe nối dài đến giữa cầu- Ảnh 5.

Cảnh hàng dài ô tô bị kẹt, kéo dài gần đến giữa cầu Ba Son vào thời điểm mưa lớn, nước ngập sâu

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chân cầu Ba Son ở TP.HCM ngập nặng, xe nối dài đến giữa cầu- Ảnh 6.

Cảnh nước ngập cục bộ dưới chân cầu Ba Son mà mạng xã hội chia sẻ vào chiều nay

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ghi nhận tại đây, đến 17 giờ 30, Dù nước đã rút bớt nhưng đoạn đường dưới chân cầu Ba Son vẫn trong tình trạng ngập nước ở cả 2 chiều. Đoạn ngập cục bộ này khoảng 10 m, mực nước từ 20 – 30 cm. Tuy vậy, thời điểm này cũng trùng với giờ tan tầm của người dân nên dẫn đến tình trạng ùn ứ xe cộ. Trong khi đó, nhiều người đi xe máy cũng loay hoay tìm lối thoát khỏi điểm ngập bằng cách leo vỉa hè.

Trong khi đó, một số tài xố ô tô đang đậu xe tại đây cho biết vào khoảng 16 giờ cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống khu vực này. Ngay sau đó, các tài xế cho xe tấp vào lề, không dám cho xe chạy qua đoạn ngập. Các lực lượng liên quan cũng có mặt theo dõi, điều tiết phương tiện tránh ngập nước. Đến hơn 18 giờ, đoạn đường này vẫn trong tình trạng ngập nhẹ, xe cộ đi lại dễ dàng hơn.

Ông Hảo, ở phường Thủ Đức cho biết thường xuyên đi đường này để đi làm và về nhà. Ông nhận thấy, mỗi khi mưa lớn đoạn dưới chân cầu đều bị ngập. "Và hôm nay cũng vậy tôi đành dựng xe trên lề và đợi khoảng 30 phút sẽ đi tiếp", ông Hảo cho hay.

Cũng theo ghi nhận, vào chiều nay khu vực đường Mai Chí Thọ, đoạn gần nút giao An Phú cũng bị ngập nước. Nhiều xe cộ phải chạy thật chậm, nối đuôi nhau kéo dài để qua điểm ngập.

Chân cầu Ba Son ở TP.HCM ngập nặng, xe nối dài đến giữa cầu- Ảnh 7.

Trong khi đó, trên đường Mai Chí Thọ, đoạn gần nút giao An Phú cũng ngập nước

ẢNH: DẠ THẢO

Chân cầu Ba Son ở TP.HCM ngập nặng, xe nối dài đến giữa cầu- Ảnh 8.

Xe cộ nối đuôi nhau kéo dài trên đường Mai Chí Thọ thời điểm ngập nước

ẢNH: DẠ THẢO

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