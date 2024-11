Chấn chỉnh tài xế xe công nghệ sử dụng điện thoại khi lái xe

Theo Sở GTVT TP.HCM, thời gian qua các phương tiện truyền thông phản ánh về một số trường hợp xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (đặc biệt là xe buýt, taxi, tài xế xe công nghệ), lái xe vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, gây nguy hiểm trên đường.

Các vi phạm cụ thể như: sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng, đỗ xe sai quy định, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ), lưu thông vào đoạn đường cấm, đường đi một chiều, đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông và hành khách, người dân đi lại trong quá trình sử dụng dịch vụ vận tải do các đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp.

Nhiều tài xế xe công nghệ sử dụng điện thoại khi lái xe trên đường Ảnh: Phạm Hữu

Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng triển khai thực hiện một số biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.

Theo đó, tổ chức rút kinh nghiệm đối với tình trạng nêu trên, đặc biệt là lái xe thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng khi tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM. Khẩn trương kiểm tra, rà soát nội bộ và có biện pháp chấn chỉnh khắc phục, không để xảy ra các trường hợp tương tự theo phản ảnh.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến lái xe thuộc quản lý đơn vị chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, tuân thủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ đón trả khách đúng quy định, không sử dụng điện thoại khi lái xe. Lái xe phải thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường và chở người trên xe ô tô phải thắt dây an toàn. Tuân thủ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Sở GTVT TP.HCM cũng đề nghị Phòng CSGT TP.HCM tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định. Đồng thời đẩy mạnh công tác xử phạt vi phạm hành chính qua dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát giao thông trên các tuyến đường.

Ngoài ra, cũng đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải bằng xe gắn máy, mô tô 2 bánh tổ chức rà soát, chấn chỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải. Tăng cường tuyên truyền đến đối tác chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông và hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, không di chuyển trên vỉa hè, ngược chiều.

Sở GTVT đề nghị các đơn vị chấn chỉnh lại tình trạng các tài xế xe công nghệ sử dụng điện thoại khi lái xe

Đồng thời củng cố và hoàn thiện kênh tiếp nhận thông tin phản ảnh của hành khách/người dân đi lại. Xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bộ quy tắc ứng xử của đơn vị.

Giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tăng cường công tác chỉ đạo bộ phận giám sát, điều hành trực tuyến của đơn vị phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo dõi, giám sát trực tuyến thông qua hệ thống kiểm soát và thông tin xe buýt (iBus), camera lắp trên xe buýt nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn cũng như xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt.