Chẩn đoán bắt đầu từ phòng thí nghiệm: ‘PrimeBioMed’ giới thiệu các chất phản ứng của Nga

Khối u không chỉ đơn thuần là nhìn thấy: điều quan trọng là phải xác định loại và phân loại phụ của nó, phát hiện các dấu ấn sinh học quan trọng và thu thập dữ liệu mà bác sĩ có thể dựa vào để lựa chọn phương pháp điều trị.

Để thực hiện công việc này, người ta áp dụng phương pháp hóa mô miễn dịch – một phương pháp dựa trên sự tương tác giữa kháng thể với các phân tử cụ thể trong tế bào và mô. Công ty Nga "PrimeBioMed" phát triển và sản xuất kháng thể, hệ thống phát hiện, dung dịch đệm và các chất phản ứng khác dùng cho nghiên cứu hóa mô miễn dịch. Tại thị trường Việt Nam, công ty nhấn mạnh vào khả năng tiếp cận chẩn đoán chuyên sâu, chất lượng cao và hỗ trợ chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm.

Nhà giải phẫu bệnh tìm kiếm điều gì?

Dưới kính hiển vi, nhiều bệnh lý khác nhau có thể trông giống nhau, vì vậy sau khi kiểm tra hình thái học tiêu chuẩn, nhà giải phẫu bệnh thường cần thêm một panel dấu ấn sinh học. Một số kháng thể giúp làm rõ nguồn gốc của tế bào khối u, trong khi những kháng thể khác đánh giá các đặc điểm quan trọng đối với tiên lượng hoặc quyết định về liệu pháp tiếp theo. Điều quan trọng không phải là một chất phản ứng duy nhất, mà là toàn bộ logic của quá trình nghiên cứu: chọn dấu ấn sinh học nào, chuẩn bị mẫu vật ra sao, tiến hành nhuộm màu và diễn giải kết quả như thế nào.

Danh mục sản phẩm của "PrimeBioMed" bao gồm các kháng thể dùng cho chẩn đoán in vitro (IVD) và các nhiệm vụ nghiên cứu. Các sinh phẩm chẩn đoán giúp cho giải phẫu bệnh xác định một số loại ung thư; ra kết quả chẩn đoán một số ung thư. Sản phẩm được cung cấp ở dạng sẵn sàng sử dụng và dạng cô đặc với nhiều thể tích khác nhau, cho phép các phòng thí nghiệm lựa chọn tùy theo khối lượng công việc và quy trình riêng.

Cách biến mục tiêu thành hình ảnh trực quan

Để liên kết giữa kháng thể và mục tiêu trở nên nhìn thấy được, cần có hệ thống phát hiện. Hệ thống hai giai đoạn phổ quát PrimeVision hoạt động với kháng thể sơ cấp từ chuột và thỏ: phản ứng tạo ra sản phẩm nhuộm màu trên lát cắt đang được nghiên cứu. Công ty cung cấp bộ kit cho 150, 550 và 1100 xét nghiệm, cũng như các dung dịch khử parafin (tẩy parafin) và tái hydrat hóa, dung dịch đệm để bộc lộ kháng nguyên và rửa, dung dịch pha loãng kháng thể.

Danh sách dài trong danh mục sản phẩm mang ý nghĩa ứng dụng thực tiễn: chất lượng nhuộm màu phụ thuộc vào trình tự thao tác, và sự cố ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể làm sai lệch kết quả. Khi các chất phản ứng chính được lựa chọn như một hệ thống đồng bộ, chuyên gia dễ dàng chuẩn hóa công việc, lặp lại quy trình và xử lý các trường hợp không điển hình.

Phòng thí nghiệm luôn được hỗ trợ

Những lợi thế rõ ràng của "PrimeBioMed" bao gồm chất lượng được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế, chi phí hợp lý, giao hàng nhanh chóng và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Cơ sở sản xuất đặt tại khu công nghệ cao "Slava" ở Moscow, được chứng nhận ISO 13485, và mỗi sản phẩm đều trải qua kiểm soát nội bộ cùng thử nghiệm bổ sung tại các phòng thí nghiệm độc lập. Đội ngũ công ty còn có các chuyên gia về sinh học tế bào và phân tử, có thể tư vấn cho người dùng về việc lựa chọn và ứng dụng các chất phản ứng.

Đối với phòng thí nghiệm lâm sàng, dịch vụ hỗ trợ quan trọng không kém bao bì: nếu kết quả nhuộm yếu, nền quá đậm, hoặc quy trình quen thuộc cần điều chỉnh, câu trả lời cần được đưa ra không phải sau vài tuần. Hỗ trợ 24/7 do "PrimeBioMed" cung cấp giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách từ câu hỏi kỹ thuật đến giải pháp làm việc hiệu quả.

Tại Việt Nam, nhà sản xuất Nga hoạt động thông qua các nhà phân phối, mang lại cho các phòng thí nghiệm địa phương kênh cung ứng rõ ràng và giao tiếp chuyên nghiệp, đồng thời giúp nhà sản xuất nắm bắt thực tiễn của từng cơ sở y tế cụ thể. Giá cả cũng là một phần của vấn đề về khả năng tiếp cận: khi các phòng thí nghiệm có thể áp dụng rộng rãi hơn các phương pháp nghiên cứu chuyên sâu, chẩn đoán chính xác sẽ ít phụ thuộc vào một số trung tâm lớn hạn chế.

Sản phẩm của "PrimeBioMed" nằm trong chương trình quảng bá dưới thương hiệu quốc gia "Made in Russia", do Trung tâm Xuất khẩu Nga triển khai. Trong trường hợp này, dấu hiệu nguồn gốc không đi kèm với mặt hàng tiêu dùng hàng ngày, mà là một công nghệ hoạt động giữa phiến kính, chất phản ứng và ánh mắt chăm chú của nhà giải phẫu bệnh.

Trong hóa mô miễn dịch, màu sắc không chỉ đơn thuần là một phần của hình ảnh. Tín hiệu nâu hoặc màu khác đánh dấu sự hiện diện của một mục tiêu cụ thể và giúp chuyển đổi một khối u vô danh thành chẩn đoán chính xác hơn. Và độ chính xác trong ung thư học không phải là ưu điểm trừu tượng của thiết bị hay chất phản ứng: nó quyết định mức độ chắc chắn mà đội ngũ y tế có thể lựa chọn bước tiếp theo.