Phần lớn chỉ phát hiện khi thận đã suy nặng, buộc phải lọc máu định kỳ với chi phí điều trị kéo dài, hoặc ghép thận để duy trì sự sống, trong khi đáng lẽ bệnh có thể được kiểm soát từ sớm. Điều đáng nói là suy thận là căn bệnh không đau - không sốt - không báo trước, nhưng một khi phát hiện thì rất nhiều người đã phải lọc máu suốt đời.

Trước thực trạng số lượng người mắc bệnh thận mạn đang ngày càng gia tăng, việc chẩn đoán bệnh sớm và điều trị kịp thời là "chìa khóa" quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị, bảo tồn tối đa chức năng thận và ngăn ngừa bệnh tiến triển, thậm chí giúp người bệnh tránh được nguy cơ phải lọc máu hay ghép thận.

20 giờ thứ Sáu, ngày 16.01.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Từ thận yếu đến suy thận, lọc máu & ghép thận: Vai trò của chẩn đoán sớm - Điều trị kịp thời", với sự tham gia của TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung, BS.CKII Đinh Cẩm Tú và BS.CKII Ngô Đồng Dũng.

