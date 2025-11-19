Bệnh khởi phát với biểu hiện nhẹ như ho khan, nghẹt mũi, đau họng, sốt nhẹ, mệt mỏi… Những cơn ho kéo dài, nghẹt mũi, khó thở… cũng khiến người bệnh mất ngủ, mệt mỏi, giảm tập trung trong học tập, công việc. Trẻ nhỏ thường biếng ăn, sụt cân, phải nghỉ học dài ngày.

Tuy vậy, nhiều nhiều người thường chủ quan, tự mua thuốc uống, thậm chí nhiều trường hợp chờ bệnh tự khỏi khiến bệnh tiến triển nhanh, gây biến chứng nặng, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền như hen phế quản, COPD...

Khi xuất hiện các triệu chứng ho kéo dài, khó thở, đau tức ngực... người bệnh nên đi khám sớm nhằm kiểm soát và điều trị chặt chẽ theo phác đồ cá thể hóa, chuyên sâu và toàn diện, hạn chế biến chứng của bệnh lý hô hấp.

Chương trình tư vấn với chủ đề "Bảo vệ hệ hô hấp trong thời tiết giao mùa: Chẩn đoán sớm, dự phòng và điều trị toàn diện" sẽ diễn ra lúc 20 giờ thứ Tư, ngày 19.11.2025, với sự tham gia của các chuyên gia BVĐK Tâm Anh Hà Nội.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 024.7106.6858 hoặc 024. 3872.3872 (Hà Nội), 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) để được nhận tư vấn.