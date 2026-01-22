Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Chẩn đoán sớm và can thiệp đúng thời điểm - Giảm biến chứng rối loạn nhịp tim

Huỳnh Na
Huỳnh Na
22/01/2026 08:00 GMT+7

20 giờ thứ năm, ngày 22.1.2026, chương trình tư vấn trực tuyến 'Rối loạn nhịp tim: Từ chẩn đoán đến can thiệp hiện đại - ít xâm lấn - hiệu quả tối ưu' diễn ra trên nền tảng online của Báo Thanh Niên và BVĐK Tâm Anh.

Các chuyên gia, bác sĩ Trung tâm Tim mạch can thiệp, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: TTND-GS-TS-BS Võ Thành Nhân, BS.CKII Nguyễn Văn Dương và ThS-BS Lê Xuân Hoàng sẽ giải đáp thắc mắc về rối loạn nhịp tim và những bệnh lý tim mạch thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót ở giai đoạn sớm. Bên cạnh cung cấp thông tin y khoa cần thiết, các chuyên gia còn đưa ra những khuyến cáo giúp người bệnh nhận biết các dấu hiệu bất thường, chủ động thăm khám, điều trị kịp thời và giảm thiểu biến chứng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác...

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN), 0287.102.6789 (TP.HCM) để được các chuyên gia tư vấn và giải đáp thắc mắc.

