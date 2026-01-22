Các chuyên gia, bác sĩ Trung tâm Tim mạch can thiệp, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: TTND-GS-TS-BS Võ Thành Nhân, BS.CKII Nguyễn Văn Dương và ThS-BS Lê Xuân Hoàng sẽ giải đáp thắc mắc về rối loạn nhịp tim và những bệnh lý tim mạch thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót ở giai đoạn sớm. Bên cạnh cung cấp thông tin y khoa cần thiết, các chuyên gia còn đưa ra những khuyến cáo giúp người bệnh nhận biết các dấu hiệu bất thường, chủ động thăm khám, điều trị kịp thời và giảm thiểu biến chứng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác...

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN), 0287.102.6789 (TP.HCM) để được các chuyên gia tư vấn và giải đáp thắc mắc.