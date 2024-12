20 giờ thứ Tư, ngày 25.12.2024, chương trình tư vấn trực tuyến "Cách mạng công nghệ Chẩn đoán & Can thiệp bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, hở van tim, loạn nhịp tim" với sự tham dự và tư vấn của các chuyên gia: TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp; BS.CKI Lê Minh Quân - Bác sĩ Trung tâm Tim mạch Can thiệp, BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên, cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp.