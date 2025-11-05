Với các trường hợp nhẹ, người bệnh được điều trị nội khoa bằng thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), thuốc chống thấp khớp thay đổi bệnh (DMARD), corticosteroid đường uống hoặc đường tiêm... Các thuốc sinh học tiên tiến, thuốc dựa trên kháng thể đơn dòng (TNF α, rituximab, tocilizumab, secukinimab) đang được áp dụng, mang đến hiệu quả cao ngay cả với các trường hợp bệnh nặng, kháng trị với các phương pháp thông thường.





20 giờ thứ tư ngày 5.11.2025, các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tư vấn về chủ đề "Bệnh cơ xương khớp tự miễn: Từ chẩn đoán chính xác đến điều trị hiệu quả":

TTƯT-PGS-TS-BSCC Đặng Hồng Hoa, Trưởng khoa Cơ Xương Khớp

TS-BS CKII Mai Thị Minh Tâm, Khoa Cơ Xương Khớp

ThS BS Đỗ Thị Tùng Lâm, Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, khoa Nội tổng hợp

