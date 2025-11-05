Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh cơ xương khớp tự miễn

Huỳnh Na
05/11/2025 08:00 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng nhiều phương pháp hiện đại trong điều trị toàn diện bệnh lý cơ xương khớp tự miễn.

Với các trường hợp nhẹ, người bệnh được điều trị nội khoa bằng thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), thuốc chống thấp khớp thay đổi bệnh (DMARD), corticosteroid đường uống hoặc đường tiêm... Các thuốc sinh học tiên tiến, thuốc dựa trên kháng thể đơn dòng (TNF α, rituximab, tocilizumab, secukinimab) đang được áp dụng, mang đến hiệu quả cao ngay cả với các trường hợp bệnh nặng, kháng trị với các phương pháp thông thường.


20 giờ thứ tư ngày 5.11.2025, các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tư vấn về chủ đề "Bệnh cơ xương khớp tự miễn: Từ chẩn đoán chính xác đến điều trị hiệu quả":

  • TTƯT-PGS-TS-BSCC Đặng Hồng Hoa, Trưởng khoa Cơ Xương Khớp
  • TS-BS CKII Mai Thị Minh Tâm, Khoa Cơ Xương Khớp
  • ThS BS Đỗ Thị Tùng Lâm, Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, khoa Nội tổng hợp

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 024.71066858 hoặc 024.38723872 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

cơ xương khớp Bệnh viện đa khoa Tâm Anh VNVC TamAnh Hospital
