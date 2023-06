Chặn đứng ẩn họa từ những lái xe nghiện ma túy

Như Thanh Niên thông tin, UBND TP.HCM vừa giao các sở (GTVT, Y tế, Nội vụ, LĐ-TB-XH), Công an TP.HCM và UBND các quận, huyện triển khai các biện pháp tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn.

TP.HCM yêu cầu siết chặt sát hạch, cấp giấy phép lái xe đối với người lái xe cơ giới

BÁ HÙNG

Trong đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở GTVT chỉ đạo cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe.

Sở Nội vụ và Sở GTVT phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, ưu tiên bố trí tăng cường công chức, nhân sự tại phòng chuyên môn làm nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch lái xe đảm bảo đáp ứng yêu cầu trên địa bàn. Chỉ đạo này của UBND TP.HCM nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05/2023 của Bộ GTVT đối với lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Mong làm đồng loạt cả nước

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên hoan nghênh chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc này. Nhiều ý kiến mong mỏi không chỉ TP.HCM mà các địa phương khác cũng phải làm thật nghiêm. "Ủng hộ việc không cấp giấy phép, tước giấy phép vĩnh viễn đối với những trường hợp tài xế nghiện ma túy. Bởi nếu chỉ hạ hạng bằng lái thì nhẹ quá, họ vẫn có thể lái taxi hoặc xe hợp đồng. Như vậy thì cũng nguy hiểm đến người khác thôi", BĐ Hoàng Lai ủng hộ.

Cùng quan điểm, BĐ Vĩnh Nguyễn ý kiến: "Thực tế cho thấy hiện tượng các tài xế sử dụng rượu bia, chất ma túy đang phổ biến và đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Tôi thấy việc không cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy là điều phải làm sớm hơn, nhưng có còn hơn không. Cần áp dụng những quy định chặt chẽ về vấn đề này để tránh những câu chuyện đáng buồn xảy ra".

Còn BĐ Xuân Huyền viết: "Rất ủng hộ quyết định này. Sử dụng ma túy vốn dĩ đã sai chứ nói gì đến việc sử dụng ma túy còn tham gia giao thông. Đừng biến mình trở thành gánh nặng cho xã hội như thế. Cơ quan chức năng nên đưa quy định này vào thực tiễn ngay và luôn để xử lý kịp thời những người xem thường pháp luật".

"Đây là vấn đề của cả nước chứ không riêng gì TP.HCM. Nếu áp dụng trên diện rộng, kiểm tra và xử lý chặt chẽ thì có thể hạn chế bớt những nguy cơ gây tai nạn giao thông. Không thể để những người dân vô tội chịu ảnh hưởng từ những người thiếu ý thức như vậy được", BĐ Trí Trung thẳng thắn.

Xét nghiệm để loại bỏ tất cả lái xe nghiện ma túy

Ngày 29.6, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp - Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bàn giao một tài xế dương tính với ma túy cho Công an P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu tạm giữ để mở rộng điều tra. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 28.6, trên đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa Minh), Tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp phối hợp Công an P.Hòa Minh, Công an Q.Liên Chiểu, Công an Q.Cẩm Lệ dừng xe khách 42 chỗ 73B - 008.77. Lúc này, tài xế điều khiển xe khách là Nguyễn Văn Hợi (46 tuổi, ngụ xã Phúc Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình), trên xe chở 19 hành khách chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Bình. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế Hợi dương tính với ma túy đá.

"Chúng ta thường kêu gọi mọi người ý thức chấp hành tốt những quy định khi tham gia giao thông, nhưng với những trường hợp xem thường pháp luật như thế này thì phải xử lý nghiêm. Tước bằng lái xe vĩnh viễn, không cấp giấy phép lái xe là chưa đủ mà còn phải đưa vào trại cai nghiện. Không thể để họ trở thành mối đe dọa cho xã hội được", BĐ Lê Trung lên án.

BĐ Xuân Thắng đề nghị: "Không chỉ không cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, tôi đề nghị cơ quan chức năng rà soát và triển khai việc xét nghiệm lại toàn bộ để loại bỏ tất cả lái xe nghiện ma túy".

"Mong cơ quan chức năng có quy định các tài xế lái xe tải, xe khách đường dài kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm thì thẳng tay thu hồi giấy phép lái xe và đưa đi cai nghiện theo quy định. Mình phải làm nghiêm thì mới có thể răn đe, chứ không thì tình trạng này không biết đến khi nào mới chấm dứt", BĐ Thanh Huyền thẳng thắn.