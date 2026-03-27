Chân dung cô giáo 'cắm bản' người Si La trúng cử đại biểu Quốc hội

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông thuộc dân tộc Si La - một trong những dân tộc thiểu số rất ít người tại vùng cao Điện Biên, tuổi thơ của chị Lỳ Mì Lé (25 tuổi, giáo viên Trường mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong) gắn liền với những buổi theo mẹ lên nương làm rẫy, hái măng, chặt củi để trang trải cuộc sống.



Nữ giáo viên mầm non Lỳ Mì Lé ẢNH: NVCC

Những nhọc nhằn của vùng cao đã sớm rèn giũa cho cô bản lĩnh kiên cường. Thế nhưng, biến cố lớn nhất đã hằn sâu trong tâm trí cô giáo trẻ chính là sự ra đi của người em trai khi mới 9 tuổi, chỉ vì gia đình quá nghèo không có tiền chữa bệnh. Nỗi đau ấy không khiến Lỳ Mì Lé gục ngã mà trở thành động lực thôi thúc cô phải đi học để thay đổi số phận.

Lớn lên, hành trình đi tìm con chữ của Lỳ Mì Lé cũng rất gian nan khi phải xa nhà từ sớm. Học xong cấp 1 tại Trường tiểu học Chung Chải số 2, cô phải xa nhà, học bán trú tại Trường PTDT bán trú Chung Chải do trường cách nhà 20 km. Những năm tháng xa nhà tiếp tục khi Lỳ Mì Lé lên cấp 3 và Cao đẳng sư phạm Điện Biên, con đường xa nhà cũng tăng dần từ 40 km lên 250 km. Thế nhưng, Lỳ Mì Lé vẫn quyết tâm vượt qua, với cô giáo dục chính là "chìa khóa duy nhất" để thay đổi tương lai của chính mình.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, chị Lỳ Mì Lé chọn trở về quê hương, công tác tại Trường mầm non Huổi Lếch (xã Mường Toong) với khát vọng "mang con chữ về bản".

Với chị Lỳ Mì Lé, bậc học mầm non chính là nền móng đầu tiên của mỗi con người. Nhìn những ánh mắt ngây thơ nhưng còn chịu nhiều thiệt thòi của trẻ em vùng cao, cô khao khát trở thành "người mẹ thứ hai" để chăm sóc và bảo vệ các em từ những bước đi đầu đời.

Cô giáo Lỳ Mì Lé chụp ảnh cùng học sinh ẢNH: NVCC

Theo chị Lé, công việc của một "cô giáo bản" không chỉ là dạy chữ mà còn là hành trình vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường, xóa bỏ những hủ tục và nâng cao nhận thức về giáo dục. Chính sự tận tâm và thấu hiểu sâu sắc những thiếu thốn về vật chất cũng như rào cản về con chữ của bà con đã đưa cô giáo trẻ đến với một trọng trách lớn lao hơn khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trăn trở về giáo dục vùng cao

Ngày 21.3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Điện Biên, cô giáo Lỳ Mì Lé đã trúng cử, trở thành một trong những đại biểu trúng cử trẻ nhất cả nước.

Trúng cử đại biểu Quốc hội, chị Lỳ Mì Lé không giấu được sự xúc động và tự hào. Cô cho biết, đây không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn là cơ hội để cô được đóng góp tiếng nói nhiều hơn cho quê hương, đất nước, đặc biệt là cho dân tộc Si La.

Đường đi dạy học bị sạt lở vào mùa mưa chính là những khó khăn đối với các giáo viên tại vùng sâu vùng xa ẢNH: NVCC

Trong chương trình hành động của mình, chị Lỳ Mì Lé đặt giáo dục và đời sống giáo viên bám bản lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Cô thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh của những đồng nghiệp đang "cắm bản", coi trường là nhà, coi học sinh là con em ruột thịt. Vì vậy, chị Lé cam kết sẽ kiến nghị Quốc hội điều chỉnh chính sách, tăng phụ cấp thu hút và hỗ trợ nhà công vụ để giáo viên vùng sâu vùng xa yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, việc xóa bỏ hoàn toàn phòng học tạm, đầu tư bếp ăn bán trú và công trình nước sạch cũng là điều cô giáo trẻ trăn trở. "Tôi muốn các con không chỉ được học chữ mà còn phải được phát triển thể chất toàn diện thông qua việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non vùng đặc biệt khó khăn", chị Lé nhấn mạnh.

Chị Lé dành sự quan tâm đặc biệt đến đối tượng phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số. Chị đặt mục tiêu phối hợp tổ chức các lớp xóa mù chữ, trang bị kỹ năng chăm sóc con cái và phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ vùng cao.

Nữ giáo viên Lỳ Mì Lé trong giờ giảng bài cho học sinh

Đặc biệt, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống - những rào cản ngăn bước tương lai của trẻ em vùng cao - sẽ được cô tích cực tuyên truyền và đề xuất các giải pháp pháp lý mạnh mẽ hơn để đẩy lùi. Với chị Lé, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em chính là bảo vệ sự phát triển bền vững của mỗi bản làng.

"Tôi cam kết không chỉ ngồi trong phòng họp mà sẽ tiếp tục bám sát thực tế, lắng nghe tâm tư của bà con từ lúc lên nương đến khi làm rẫy", chị Lé chia sẻ và cho hay, mọi phản ánh về việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia như nông thôn mới hay hỗ trợ cây con giống sẽ được chị truyền tải trung thực đến Quốc hội.