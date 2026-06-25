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Thế giới

Chân dung khỏa thân được giá gần 64 triệu USD

Văn Khoa
Văn Khoa
Phiên đấu giá đầu tiên tại Anh dành cho một bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân xứng tầm bảo tàng đã thu về 392,6 triệu USD hôm 24.6, trong đó bức chân dung khỏa thân của cố họa sĩ Ý Amedeo Modigliani lập kỷ lục mới ở châu Âu.

Theo AFP, 48 tác phẩm của các nghệ sĩ thuộc Bộ sưu tập Lewis đang được bán đấu giá tại London (Anh) vào ngày 24.6 và 25.6 (giờ Anh). Đây là các tác phẩm đã được ông Joe Lewis (cựu chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur) sưu tầm.

Một bức chân dung khỏa thân được bán với giá gần 64 triệu USD - Ảnh 1.

Bức tranh khỏa thân "Nu assis au collier" (tạm dịch: Người phụ nữ khỏa thân ngồi đeo vòng cổ) của cố họa sĩ Amedeo Modigliani trong buổi giới thiệu truyền thông do Sotheby's tổ chức tại trung tâm London (Anh) vào ngày 11.6

Ảnh: AFP

Theo nhà đấu giá Sotheby's, trong số tác phẩm nói trên, bức tranh "Nu assis au collier" (tạm dịch: Người phụ nữ khỏa thân ngồi đeo vòng cổ) của cố họa sĩ Modigliani đã được bán với giá 63,9 triệu USD, là mức giá cao nhất từng đạt được cho một tác phẩm của nghệ sĩ này khi đấu giá ở châu Âu.

Bức chân dung toàn thân "Bildnis Gertrud Loew" của họa sĩ Áo Gustav Klimt đạt mức giá cao thứ hai trong buổi tối. Được 7 người đấu giá cạnh tranh, tác phẩm đã được bán cho một nhà sưu tập tư nhân đến từ châu Á với giá 47,9 triệu USD.

Ngoài ra, tác phẩm "Sleeping by the Lion Carpet"(tạm dịch: Ngủ bên tấm thảm sư tử) của cố họa sĩ Anh Lucian Freud đạt mức giá 38,8 triệu USD. Đây là bức chân dung khỏa thân của người mẫu kiêm nàng thơ Sue Tilley của ông, và bức tranh này được lưu giữ trong Bộ sưu tập Lewis kể từ khi được mua từ Phòng trưng bày Acquavella năm 1996, cũng là năm bức tranh được hoàn thành.

Trong số 23 tác phẩm thuộc Bộ sưu tập Lewis sẽ được bán đấu giá trong ngày 25.6 có bức "Buste de femme" (Bức tượng bán thân của một phụ nữ) năm 1938 của cố họa sĩ Tây Ban Nha Pablo Picasso, mô tả nữ nghệ sĩ người Pháp Dora Maar, được định giá từ 12-18 triệu bảng Anh.

Ông Lewis (89 tuổi) đã chuyển nhượng phần lớn cổ phần của mình trong câu lạc bộ bóng đá London cho một quỹ tín thác gia đình vào năm 2022 và hiện có giá trị tài sản ròng là 5,8 tỉ bảng Anh, theo danh sách những người giàu nhất của tờ The Sunday Times.

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