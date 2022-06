Chặn ngay hiểm họa từ xe chở thép cuộn thiếu an toàn

Như Thanh Niên thông tin, ngày 1.6, Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM lập chốt xử lý xe chở cuộn thép, thép tấm, ống thép tròn không đảm bảo an toàn tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh - QL1 (H.Bình Chánh, TP.HCM). Qua kiểm tra, CSGT đã lập biên bản xử phạt 2 tài xế chở cuộn tôn bằng thùng xe, nhưng chỉ cài móc khóa thùng xe, không chằng buộc cuộn hàng hóa an toàn.

Anh L.M.N (30 tuổi) tài xế xe tải biển số 51D - 703... chở 2 cuộn tôn với tổng trọng lượng khoảng 13,5 tấn. Khi CSGT yêu cầu mở thùng xe kiểm tra thì phát hiện cuộn tôn chỉ được kê 2 đầu bằng cây gỗ sơ sài. Tuy trên xe có trang bị dây xích, nhưng tài xế không chằng buộc an toàn.

“Tôi biết lỗi sai rồi. Sáng nay do đi vội nên quên chằng buộc cuộn tôn bằng dây xích, chứ trên xe có trang bị đầy đủ thiết bị chằng buộc. Nhưng tôi thấy chở hàng hóa đi gần và chạy chậm với tốc độ khoảng 35 km/giờ nên không có khả năng xảy ra nguy hiểm cho người tham gia giao thông...”, anh N. nói.

Nỗi ám ảnh của người đi đường

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, xe chở cuộn thép, cuộn tôn lưu thông khá nhiều trên đường Nguyễn Văn Linh. Dù liên tục cảnh báo, nhưng tình trạng xe chở loại hàng hóa này chằng buộc sơ sài vẫn còn, gây nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn chết người xảy ra thời gian qua liên quan xe chở thép cuộn.

“Đi đường mà thấy các xe chở thép cuộn là phát sợ. Cuộn thép to, nặng hàng chục tấn mà nêm cột sơ sài mỏng manh trên sàn xe, nhìn ớn lạnh, không biết tai họa xảy ra lúc nào. Chưa kể nhiều tài xế còn điều khiển xe chạy ào ào chen vào làn xe máy rất nguy hiểm. Việc này báo chí đã lên tiếng cảnh báo rất nhiều, mong cơ quan chức năng quyết liệt hơn để chặn đứng hiểm họa từ các xe chở thép cuộn thiếu an toàn”, bạn đọc (BĐ) Trúc Tùng ý kiến.

BĐ Duy Minh viết: “Những xe chở cuộn thép từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân lưu thông trên đường. Đã có nhiều tai nạn do xe chở thép cuộn thiếu an toàn gây ra. Tính mạng của con người là vô giá, rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng có quy định thật chặt chẽ trong việc vận chuyển những hàng hóa như thế này. Tốt nhất bắt buộc dùng xe chuyên dụng để chở thép cuộn”.





“Chở tôn cuộn tròn phải có giá kê chèn bên dưới cuộn tôn với sàn xe và phải dùng xích cùng với tăng đơ cho chắc chắn. Cuộn tôn nặng hơn 6 tấn, chỉ phanh xe thì nó lăn đứt xích ngay (nếu xích nhỏ), hậu quả khó lường. CSGT phải phạt thật nghiêm để răn đe các lái xe, chủ xe chủ quan. Khi tai nạn xảy ra, hối hận cũng muộn rồi”, BĐ Xuan Hao góp ý.

Cần chế tài mạnh hơn

Theo quy định hiện hành, hành vi chở hàng mà chằng buộc không chắc chắn hoặc không chằng buộc sẽ bị xử phạt 600.000 - 800.000 đồng; nếu gây tai nạn thì phạt 8 - 12 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng. Nhiều BĐ cho rằng mức xử phạt như thế này là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe nên nhiều chủ xe, lái xe bất chấp, xem thường tính mạng của người lưu thông trên đường. “Mức phạt quá nhẹ nên họ không sợ. Lỡ gây tai nạn mà tước giấy phép lái xe cũng là quá nhẹ, vì tai nạn nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Cần có chế tài mạnh hơn cho hành vi nguy hiểm này, áp dụng cho cả chủ xe và tài xế”, BĐ A.R đề nghị.

Tương tự, BĐ David Ngô ý kiến: “Nếu gây tai nạn thì đề nghị bắt giữ và quy tội gián tiếp giết người, phạt tù chủ xe, tài xế, buộc bồi thường tiền thật nặng, tước bằng lái xe, giam xe… Phạt làm sao để chủ xe và lái xe phải sợ, không dám vi phạm”. Trong khi đó, BĐ Sao Mai nhấn mạnh “Không có mức phạt nào để đổi lại tính mạng người tham gia giao thông cả”, và cho rằng cần nghiên cứu mức phạt để răn đe không cho tái phạm, bao gồm cả việc tịch thu phương tiện vi phạm…

“Tôi từng chứng kiến rất nhiều lần cuộn thép, tôn rơi từ trên xe xuống đường gây tai nạn thương tâm do không ràng buộc kỹ. Đây là thảm họa của sự kém hiểu biết hoặc chủ quan xem thường tính mạng người khác nên dẫn đến tình trạng mất an toàn khi vận chuyển hàng hóa kiểu này, cần xử phạt nặng tài xế, chủ xe”, BĐ Trung Lai viết.