Chăn nuôi heo bền vững: Kết nối khoa học với thực tiễn vận hành trang trại

Cán bộ nhân viên C.P. Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của doanh nghiệp trong khuôn khổ Hội nghị IPVS 2026 ẢNH: C.P. VIỆT NAM

IPVS 2026 thu hút khoảng 3.000 đại biểu trong và ngoài nước, với gần 1.000 báo cáo khoa học, bao gồm các báo cáo trình bày trực tiếp và e-poster. Các chủ đề của hội nghị trải rộng từ bệnh truyền nhiễm, quản lý sức khỏe đàn, miễn dịch học, dinh dưỡng, hệ vi sinh đường ruột đến One Health, kháng kháng sinh, phúc lợi heo, AIoT và phát triển bền vững. Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) là nhà tài trợ kim cương của IPVS 2026, đồng thời là đơn vị chủ trì hội thảo vệ tinh chuyên sâu về chủ đề "Chuyển đổi từ kháng sinh sang men vi sinh trong chăn nuôi heo".

Ông Jaturong Yotharak, Phó tổng giám đốc phụ trách ngành Trang trại của C.P. Việt Nam, cho biết: "C.P. Việt Nam rất vinh dự được đóng góp vào sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam từ hơn 30 năm qua, góp phần đưa ngành chăn nuôi chuyển mình từ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn, góp phần tạo sinh kế lâu dài, ổn định cho người dân. Chúng tôi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và phát triển bền vững, xây dựng và vận hành hệ thống trang trại hiện đại, góp phần nâng cao tiêu chuẩn của ngành chăn nuôi Việt Nam".

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, trò chuyện cùng khách tham quan tại gian hàng của doanh nghiệp trong khuôn khổ IPVS 2026 ẢNH: C.P. VIỆT NAM

Điểm nhấn chuyên môn của C.P. Việt Nam tại IPVS 2026 là hội thảo vệ tinh với phần trình bày của GS-TS Nuvee Prapasarakul, Khoa Thú y, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan, tập trung vào chủ đề "Chuyển đổi từ kháng sinh sang men vi sinh trong chăn nuôi heo: Điều kiện thực tế". Trong nhiều năm gần đây, ngành chăn nuôi heo toàn cầu đang từng bước chuyển từ mô hình phụ thuộc nhiều vào kháng sinh sang các chiến lược giảm hoặc không sử dụng kháng sinh. Trước áp lực từ tình trạng kháng kháng sinh, yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ và kỳ vọng cao hơn của người tiêu dùng đối với phương thức sản xuất an toàn, có trách nhiệm. Trong xu hướng đó, men vi sinh (probiotic) được xem là một trong những hướng tiếp cận sinh học có tiềm năng, nhờ khả năng hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện hấp thu dinh dưỡng, tăng cường hàng rào bảo vệ đường ruột và duy trì sức khỏe tổng thể của vật nuôi.

Ông Jaturong Yotharak chia sẻ: "Trong chăn nuôi heo hiện đại, quản lý sức khỏe đàn cần cách tiếp cận tổng thể, từ con giống, dinh dưỡng, thú y, an toàn sinh học, môi trường nuôi đến công nghệ và quản trị trang trại. C.P. Việt Nam mong muốn đóng góp tri thức chuyên môn, kết nối các cập nhật quốc tế với thực tiễn sản xuất tại Việt Nam, qua đó cùng cộng đồng ngành hướng đến chăn nuôi heo hiệu quả và bền vững".

Toàn cảnh hội thảo vệ tinh do C.P. Việt Nam chủ trì trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế lần thứ 28 của Hiệp hội Thú y heo quốc tế ẢNH: C.P. VIỆT NAM

Kết nối khoa học với thực hành chăn nuôi bền vững

Với 33 năm xây dựng và vận hành mô hình nông nghiệp - thực phẩm tích hợp Feed - Farm - Food tại Việt Nam, C.P. Việt Nam có nền tảng thực tiễn để kết nối các thảo luận khoa học tại IPVS 2026 với nhu cầu vận hành của ngành chăn nuôi heo trong nước. Trong chuỗi này, quản lý sức khỏe đàn không chỉ là nhiệm vụ của khâu chăn nuôi, mà liên quan đồng bộ đến chất lượng thức ăn, con giống, điều kiện nuôi, kiểm soát thú y, an toàn sinh học và quản lý môi trường.

Không gian xanh tại một cơ sở chăn nuôi của C.P. Việt Nam ẢNH: C.P. VIỆT NAM

Trong thực hành vận hành, ngành heo C.P. Việt Nam chú trọng quản lý sức khỏe vật nuôi theo hướng chủ động, kết hợp con giống, dinh dưỡng, môi trường nuôi, an toàn sinh học và các chương trình quản lý sức khỏe đàn. Các trang trại áp dụng quy trình kiểm soát an toàn sinh học nhiều lớp, bao gồm kiểm soát người ra vào, phương tiện vận chuyển, luồng di chuyển trong trang trại và phân tách khu vực sản xuất nhằm giảm nguy cơ mầm bệnh xâm nhập.

Song song với an toàn sinh học, C.P. Việt Nam thúc đẩy định hướng Green Farm và chuyển đổi số trong chăn nuôi. Các trang trại từng bước sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, tái sử dụng nước sau xử lý cho các mục đích phù hợp, kiểm soát mùi, bụi, phát triển mảng xanh, đồng thời ứng dụng IoT, AI và các giải pháp số hóa trong quản lý vận hành. Những định hướng này góp phần gắn quản lý sức khỏe đàn heo với hiệu quả sản xuất, trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững.

Hệ thống biogas quy mô lớn tại trang trại C.P. Việt Nam, góp phần xử lý chất thải chăn nuôi và tái tạo năng lượng ẢNH: C.P. VIỆT NAM

Trong khuôn khổ IPVS 2026, C.P. Việt Nam cũng tham gia khu triển lãm với gian hàng giới thiệu mô hình Feed - Farm - Food. Không gian này giúp đại biểu, chuyên gia và đối tác tìm hiểu thêm về các thực hành của doanh nghiệp trong quản lý thú y, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ, kiểm soát chất lượng và phát triển bền vững trong chuỗi chăn nuôi. Đây cũng là một phần trong nỗ lực liên tục của C.P. Việt Nam nhằm đồng hành cùng quá trình nâng chuẩn ngành chăn nuôi, áp dụng hiệu quả mô hình kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi tại Việt Nam.