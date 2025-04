Chân sút trẻ Đình Bắc trở lại: HLV Kim Sang-sik 'một công đôi việc'?

Đình Bắc hồi phục nhanh

Ở đợt hội quân của U.22 VN vào dịp FIFA Days tháng 3, Đình Bắc bị gãy ngón chân bàn chân phải. Theo chẩn đoán ở thời điểm đó, tiền đạo sinh năm 2004 dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng để hồi phục hoàn toàn và nhiều khả năng bỏ lỡ mùa giải V-League 2024 - 2025. Nhưng đến thời điểm này, chấn thương của Đình Bắc được ghi nhận có chuyển biến tích cực. Chân sút trẻ gốc Nghệ An nhiều khả năng sẽ trở lại thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội ở giai đoạn cuối mùa giải. Sự trở lại của Đình Bắc là tín hiệu tích cực cho hàng công của CLB Công an Hà Nội, nhất là trong bối cảnh chân sút trụ cột Leo Artur phải nghỉ hết mùa vì chấn thương nặng.

Đình Bắc (phải) nhiều lần khoác áo đội tuyển VN dưới thời ông Troussier ẢNH: NGỌC LINH

Việc Đình Bắc bình phục chấn thương phần nào giúp HLV Polking giải quyết vấn đề về lực lượng, đặc biệt là ở tuyến trên. Tiền đạo từng được xem là "trò cưng" của cựu HLV đội tuyển VN Philippe Troussier sở hữu tốc độ tốt, chơi xông xáo và có khả năng tạo đột biến. Trước khi dính chấn thương gãy ngón chân, Đình Bắc đã được ông Polking trao cơ hội ra sân ở nhiều trận đấu thuộc khuôn khổ V-League và Cúp C1 Đông Nam Á mùa này. Tại V-League 2024 - 2025, cựu tiền đạo của CLB Quảng Nam đã ít nhiều để lại ấn tượng với 1 pha lập công và 2 kiến tạo.

Thêm phương án cho HLV Kim Sang-sik

Nếu Đình Bắc trở lại vào thời điểm này, đây là tin tốt cho CLB Công an Hà Nội và đặc biệt là với HLV Kim Sang-sik (người phụ trách cả U.22 và đội tuyển VN). Chân sút quê Nghệ An sẽ có cơ hội ra sân thi đấu trong màu áo CLB, từ đó có thể lấy lại cảm giác bóng, thể lực… trước khi bước vào dịp FIFA Days đầu tháng 6. Tương tự như hồi tháng 3, U.22 và đội tuyển VN nhiều khả năng sẽ hội quân cùng lúc. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng của HLV Kim Sang-sik và các học trò là trận gặp đội tuyển Malaysia vào ngày 10.6 trên sân khách (Bukit Jalil), trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đây được xem là trận đấu mang tính bản lề, khi VN và Malaysia cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự vòng chung kết của sân chơi lớn nhất châu lục.

Trong trường hợp Đình Bắc đạt phong độ tốt sau khi tái xuất, chân sút sinh năm 2004 hoàn toàn có thể trở thành phương án khả thi cho HLV Kim Sang-sik. Vào lúc này, hàng công của đội tuyển VN đang bị sứt mẻ vì Nguyễn Xuân Son chưa hồi phục chấn thương gặp phải từ AFF Cup 2024. Ngoài ra, tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào, được coi là trụ cột của U.22 và đầy tiềm năng ở đội tuyển VN, vừa trải qua phẫu thuật do chấn thương cổ chân, dự kiến phải rời xa sân cỏ từ 6 - 8 tháng, có nguy cơ bỏ lỡ vòng loại U.23 châu Á 2026 (tháng 9) và thậm chí là SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan.

Trên thực tế, HLV Kim Sang-sik có thể được "một công đôi việc" khi trao cơ hội cho Đình Bắc. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc vừa củng cố bề dày lực lượng cho đội tuyển VN ở vòng loại Asian Cup 2027, qua đó bồi dưỡng thêm cho tiền đạo 21 tuổi để hướng đến mục tiêu lấy vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và đặc biệt là giành HCV SEA Games 33.